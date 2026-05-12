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Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Después de la jornada de descanso del 11 de mayo, Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago se preparan para una etapa que no beneficia sus cualidades como ciclistas

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El excampeón de la edición 2021 está presente en la ronda italiana con la escuadra brítánica-crédito @NetcompanyINEOS/X

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 promete ser una jornada engañosa. Aunque el recorrido no presenta puertos de alta montaña ni ascensos imposibles, sí tendrá un trazado rápido, nervioso y con una subida larga que podría marcar diferencias entre los favoritos y poner a prueba la resistencia de los velocistas.

Para los colombianos, especialmente para Egan Bernal, será una etapa históricamente complicada, pues este tipo de perfiles nunca han sido los más favorables para los escarabajos, que tradicionalmente brillan en finales de alta montaña y jornadas de desgaste extremo.

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Hora y dónde verla

  • Fecha: martes 12 de mayo.
  • Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).
  • Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports, Ditu y ESPN.

Clasificación general

  • 1. Thomas Guillermo Silva (Uruguay - XDS Astana Team): 13:10:05
  • 2.Florian Stork (Alemania - Tudor Pro Cycling Team): a 4 segundos.
  • 3. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): m. t.
  • 4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany INEOS): a 6 segundos
  • 5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): m. t.
  • 6. Jan Christen (Suiza - UAE Team Emirates - XRG): a 0:10
  • 7. Martin Tjotta (Noruega - Uno-X Mobility): m. t.
  • 8. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): m. t.
  • 9. Enric Mas (España - Movistar Team): m. t.
  • 10. Lennert Van Eetvelt (Bélgica - Lotto Intermarché): m. t.
  • 16. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): m. t.
Así será la etapa 4 del Giro de Italia 2026 - crédito Giro de Italia
Así será la etapa 4 del Giro de Italia 2026 - crédito Giro de Italia

La fracción se disputará entre Catanzaro y Cosenza, dos ciudades del sur italiano cargadas de historia y tradición. El recorrido tendrá una distancia corta comparada con otras etapas del Giro, pero eso no significa tranquilidad. De hecho, el ritmo será altísimo desde el inicio, algo que históricamente ha complicado a los pedalistas colombianos, quienes suelen sufrir más en jornadas explosivas, veloces y con constante tensión dentro del pelotón.

La salida será desde Catanzaro, capital de Calabria, una ciudad ubicada entre el mar Jónico y la meseta de la Sila. Desde allí, los ciclistas tomarán rumbo hacia Lamezia Terme y luego recorrerán gran parte de la costa del mar Tirreno por carreteras amplias y onduladas. Aunque el inicio no tendrá mayores dificultades montañosas, la etapa cambiará de tono después de San Lucido, cuando aparezca el ascenso al Cozzo Tunno, conectado con el Passo della Crocetta.

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Egan Bernal es el mejor colombiano en el Giro de Italia, luego de la segunda jornada, a 4 segundos del líder de la carrera - crédito Giro de Italia
Egan Bernal es el mejor colombiano en el Giro de Italia, luego de la segunda jornada, a 4 segundos del líder de la carrera - crédito Giro de Italia

Será una subida de casi 15 kilómetros, extensa pero sin pendientes demasiado agresivas. Precisamente ese tipo de ascensos suele generar incertidumbre: no son lo suficientemente duras para romper totalmente la carrera, pero sí ideales para ataques sorpresivos o para que algunos corredores pierdan contacto si llegan mal ubicados. Después del puerto, el pelotón afrontará un largo descenso hacia la llanura del Crati antes de llegar a Cosenza.

El final también tendrá su grado de dificultad. Los últimos tres kilómetros urbanos incluirán varias curvas amplias y una llegada en ligera subida. La recta final tendrá 450 metros al 3,7 % de inclinación, un remate perfecto para corredores potentes y explosivos, aunque también podría abrir la puerta a un ataque tardío de algún clasicómano.

El Tour de los Alpes se acabará el viernes 24 de abril - crédito Ineos Grenadiers
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Para los colombianos, el reto será doble: mantenerse bien posicionados durante toda la jornada y evitar cortes o caídas en una etapa que apunta a ser muy rápida. En la historia reciente del Giro, este tipo de etapas no ha dejado grandes celebraciones para Colombia. Ningún colombiano ha conseguido imponerse en un recorrido de estas características dentro de la ronda italiana, principalmente porque suelen favorecer a velocistas resistentes o especialistas en clásicas.

Además, los antecedentes más recientes demuestran lo complejo que resulta sobrevivir a este tipo de días. En la cuarta etapa del Giro de Italia 2025, disputada entre Alberobello y Lecce, los colombianos tuvieron que resistir una jornada marcada por la tensión y una velocidad promedio cercana a los 55 kilómetros por hora. Allí, Egan Bernal fue el mejor de los nacionales tras finalizar en el puesto 22 dentro del grupo principal.

En aquella oportunidad, Bernal logró mantenerse sólido en la clasificación general, mientras corredores como Nairo Quintana, Einer Rubio y Daniel Martínez superaron la etapa sin mayores contratiempos, priorizando la seguridad y evitando caídas. El único que cedió tiempo fue Brandon Rivera, afectado por el ritmo infernal del pelotón en el tramo final.

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