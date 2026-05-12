Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. América de Cali, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El pitazo inicial está programado para las 8:30 p. m.
Siga aquí todas las incidencias del partido que define uno de los equipos clasificados a la semifinal del primer semestre del fútbol colombiano y que terminó en empate 1-1 en la ida, jugada en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
11:41 hsHoy
Ficha del partido
- Independiente Santa Fe vs. América de Cali - partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor I-2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
- Fecha y hora: martes 12 de mayo - 8:30 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.