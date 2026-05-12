Deportes

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Guardar
Google icon
Independiente Santa Fe recibirá a América de Cali este martes en El Campín, donde buscará aprovechar su fortaleza como local para avanzar a semifinales de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa
Independiente Santa Fe recibirá a América de Cali este martes en El Campín, donde buscará aprovechar su fortaleza como local para avanzar a semifinales de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe vs. América de Cali, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El pitazo inicial está programado para las 8:30 p. m.

Siga aquí todas las incidencias del partido que define uno de los equipos clasificados a la semifinal del primer semestre del fútbol colombiano y que terminó en empate 1-1 en la ida, jugada en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

11:41 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Santa Fe vs. América de Cali - partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor I-2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: martes 12 de mayo - 8:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

Temas Relacionados

EN VIVOIndependiente Santa FeAmérica de CaliSanta Fe vs. AméricaLiga BetPlayCuartos de finalEstadio El CampínHugo RodallegaAdrian RamosColombia-Deportes

Últimas noticias

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

La tradicional prueba ciclista conectará a dos ciudades emblemáticas, Catanzaro y Cosenza, a través de montañas, ríos y patrimonio, brindando un escenario único al pulso competitivo de los corredores

Giro de Italia - Etapa 4 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Cosenza

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

La Comisión Arbitral designó a Carlos Ortega, Jhon Ospina, Diego Ulloa y Carlos Betancur como jueces centrales para los partidos que definirán a los semifinalistas del torneo

Estos serán los árbitros para los juegos de vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

Jhon Arias es criticado en Palmeiras de Brasil: aseguran que se está “sobreprotegiendo” para la selección Colombia y el Mundial

El extremo de la selección Colombia, Jhon Arias, no marca gol desde el pasado 29 de abril del 2026, cuando lo hizo ante Cerro Porteño en Copa Libertadores

Jhon Arias es criticado en Palmeiras de Brasil: aseguran que se está “sobreprotegiendo” para la selección Colombia y el Mundial

Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Después de la jornada de descanso del 11 de mayo, Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago se preparan para una etapa que no beneficia sus cualidades como ciclistas

Dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 2026: duro reto para Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Grupo inversor internacional estaría interesado en comprar Independiente Medellín, que estableció un principio de acuerdo con Leonel Álvarez

Una firma de asesoría con sede en Dubái habría mostrado interés en comprar el DIM, mientras “El Tierno” está cada vez más cerca de volver

Grupo inversor internacional estaría interesado en comprar Independiente Medellín, que estableció un principio de acuerdo con Leonel Álvarez

ÚLTIMAS NOTICIAS

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este día

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este día

Plan de Alfabetización, universidades, becas y salarios docentes: cuáles son los recortes que el Gobierno hizo en educación horas antes de la marcha

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este martes 12 de mayo

Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés: “El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él”

El café afecta la forma en que el cerebro procesa los estímulos táctiles, según un nuevo estudio

INFOBAE AMÉRICA

Rusia tiene un plan contra Europa y la OTAN: también una fecha para ejecutarlo

Rusia tiene un plan contra Europa y la OTAN: también una fecha para ejecutarlo

Inauguran 79 viviendas accesibles en el Bronx: cuáles son sus características y a quiénes se destinará

La frontera venezolana, territorio bajo sombra: “El narcotráfico define rutas, silencios y alianzas”

Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés: “El mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él”

Una empresa extiende el retiro de barras de chocolate en Estados Unidos por riesgos de Salmonella

DEPORTES

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentarán por el pase a las semifinales del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Belgrano enfrentará a Unión por el primer cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La impactante oferta que prepara PSG para contratar a Julián Álvarez: “Dicen que ya habló con Luis Enrique”

Ranieri recordó el título histórico del Leicester City y reconoció: “El impacto de Kanté fue inmediato y esencial”

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA