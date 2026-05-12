Colombia

Álvaro Uribe recitó un poema para los despechados en el ‘stream’ con Westcol y habló de su cariño por Darío Gómez

El expresidente colombiano mostró su lado más relajado en un encuentro digital que sorprendió a los seguidores del creador de contenido y aquellos que sienten curiosidad por la vida de uno de los personajes más relevantes de la historia nacional

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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje a los despechados en una de las entrevistas más esperadas del año - crédito Andrade clips / TikTok

Álvaro Uribe sorprendió al dar un mensaje para los despechados durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol desde su finca en Rionegro (Antioquia), donde dejó ver a los colombianos una faceta alejada de las discusiones políticas al hablar de algunos de sus hobbies.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el live fue cuando el expresidente de Colombia recitó versos de Ligia Angulo dedicados a aquellos espectadores que tienen problemas con el amor. Además, sorprendió al recordar su cariño por el icónico Darío Gómez, conocido como El rey del despecho, que falleció el 26 de julio de 2022.

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Las sorpresivas declaraciones se dieron en el encuentro con uno de los creadores de contenido más populares del momento, en el que el exmandatario impresionó a la audiencia al dejar un poco de lado la política para revelar su amor por la literatura popular.

El expresidente y Westcol compartieron otro trago de aguardiente mientras respondían preguntas en vivo, con total libertad en la agenda de la transmisión - crédito Westcol
El expresidente y Westcol compartieron aguardiente y hablaron de los despechados en la transmisión - crédito Westcol / YouTube

En la conversación, Uribe Vélez homenajeó la obra de la poeta Ligia Angulo, oriunda de Anorí (Antioquia), fallecida en 1996, al declamar su poema Que se muera un amor, dejando notablemente sorprendido al streamer al recitar con destreza:

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“Que se muera un amor, ¡no importa nada! El alma cual los pródigos rosales da sus flores a cada madrugada. Derrumbase la flor, el hombre, el nido y a veces el olvido canta triunfal sobre los corazones, más todo se renueva día a día y en cada nueva hora renace la alegría para el alma cansada. Que se muera un amor ¡no importa nada! Es muy bello amar con ansias locas y vivir enamorado de una boca, de unos ojos grandes y profundos, pero es más bello, aun es infinito contemplar con desprecio cuando se falta a la palabra dada“, concluyó.

En medio de la transmisión, Westcol y Uribe protagonizaron un brindis con aguardiente, además del recorrido por la finca del exmandatario y la visita a los ponys que terminó en el regalo de uno de ellos por parte de Uribe al creador de contenido.

Al abordar el tema del Día de la Madre el 10 de mayo de 2026, mismo día de la transmisión, y tras compartir reflexiones sobre la familia y el papel de las mujeres, Uribe cedió espacio a la poesía y leyó el poema de Angulo. La elección de esta pieza respondió, según afirmó el exmandatario, a su cercanía con los textos de la también antioqueña.

El expresidente Álvaro Uribe habla de legítima defensa en tensa pregunta de Westcol - crédito Westcol
El expresidente Álvaro Uribe habló de sus pasiones, más allá de la política - crédito Westcol / YouTube

Álvaro Uribe y su amistad con Darío Gómez

El expresidente se refirió a las canciones de despecho que marcaron su trayectoria política desde los inicios, en especial la música de Darío Gómez, cantante al que recordó con especial afecto tras su fallecimiento el 26 de julio de 2022.

Durante el intercambio con Westcol, Uribe confesó: “A mí me gustaba mucho, me encantaba escuchar a Darío Gómez con esa música de despecho”, además de asegurar que el famoso era cercano a él.

El expresidente terminó ofreciendo aguardiente a Westcol, lo que abrió la invitación a compartir un trago juntos - crédito Westcol
El expresidente y el streamer hablaron de la música popular - crédito Westcol / YouTube

La transmisión evidenció un nuevo tipo de interacción política en Colombia

El formato en el que el exmandatario abrió las puertas de su casa y mostró detalles de su vida privada a través de las plataformas digitales, integró cultura popular, política, música y literatura en una secuencia transmitida en tiempo real, por lo que el contenido se propagó a través de las redes entre un público que no esperaba ver a Uribe en una faceta más emocional y profunda.

La aparición conjunta de Uribe Vélez y Westcol resultó uno de los hechos más comentados en redes sociales durante el fin de semana del Día de la Madre en Colombia, al tratarse de una apuesta por una dinámica interactiva con un líder político tradicional, lo que consolidó la transmisión como un fenómeno viral.

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