Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

De acuerdo con seguidores del programa, se trataría de 'Titanes del Olímpo' Colombia - crédito @farandulaaldia

En redes sociales ha comenzado a circular un video en el que se ven a tres protagonistas de una historia de amor y un triángulo amoroso, que empieza a despertar sospechas entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

Se trata de un clip en el que aparecen Jhorman Toloza, Alexa Torrex y Tebi Bernal en un reality que, al parecer, grabaron juntos y que no ha salido a la luz. En las imágenes se ve a Toloza junto a Bernal, mientras Alexa compite en una prueba con otros participantes, poniendo en duda que la comediante y el paisa no se conocían antes de ingresar al programa del Canal RCN.

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Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Esto provocó que los seguidores del reality como de los famosos comenzaran a especular que los dos sí se habían visto en el pasado e, incluso, circulan versiones que había sido el exprometido de Alexa el que había revelado esa información y que incluso, encontró conversaciones de Alexa con Tebi en las que hablaban de La casa de los famosos.

De acuerdo con videos, el reality en el que los dos señalados de tener un shippeo falso fue Titanes del Olímpo, un formato tipo competencia y convivencia estrenado en noviembre de 2025 en City Tv. Fue liderado por Marlon Solórzano y Johanna Fadul, aunque a finales de año surgieron rumores de serios problemas financieros y quiebra.

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Reacciones de los seguidores de la relación fueron contundentes: “Y ella diciendo que la casa de los famosos era su primer reality”; “Quedé tiesa, mínimo común múltiplo”; “Uuuu pacho, para mí esos dos ya venían planeando todo, qué convenientes”, entre otros.

Alexa Torrex se besó con Tebi tras un reto de Altafulla - crédito captura de pantalla La casa de los famosos / Canal RCN

Hasta el momento, ni Toloza ni Torrex se han pronunciado en redes sociales sobre esta revelación que se hizo en redes sociales, por lo que se espera que hagan algún comunicado al respecto.

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El ataque de Jhorman Toloza a la familia de Alexa Torrex

La reciente salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia provocó una ola de reacciones, especialmente tras su anuncio de que su primera conversación fuera del programa sería con Tebi Bernal y no con su expareja, Jhorman Toloza. Este hecho marcó el distanciamiento entre los protagonistas y generó debate entre sus seguidores.

Alexa justificó su decisión al afirmar que sus sentimientos hacia Tebi fueron auténticos y que ambos necesitaban aclarar lo ocurrido durante la convivencia en el reality. Estas palabras se difundieron rápidamente y muchos interpretaron la preferencia de Alexa como una señal clara de ruptura con Toloza, con quien sostuvo una relación de tres años.

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Después de que Alexa Torrex anunciara que su primera conversación sería con Tebi Bernal, Jhorman Toloza publicó un mensaje en redes sociales en el que criticó duramente a la influencer y afirmó haber recibido amenazas por parte del padre de Alexa - crédito @jhormantol/ Instagram

La respuesta de Jhorman no tardó en llegar. A través de un video en sus redes sociales, expresó sentirse ofendido por la actitud de Alexa, señalando que esperaba poder reconstruir la relación tras el programa, pero la decisión de ella le hizo reconsiderar.

Según Jhorman, “la mujer que va a venir a mi vida se valora y no se pone con esas estupideces”, mostrando así su descontento.

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Además de rechazar la actitud de Alexa, Toloza criticó a la familia de su exnovia, acusándolos de excluirlo del Team Alexa y atribuyendo a esa decisión la pérdida de apoyo del público, lo que habría contribuido a la eliminación de la concursante. El creador de contenido también señaló que no estaba dispuesto a seguir esperando y cuestionó el valor que Alexa le dio a los años compartidos.

En el mismo video, Jhorman reveló que recibió supuestas amenazas del padre de Alexa, a quien calificó despectivamente, y criticó a otros miembros de la familia. Todo este episodio evidenció la tensión y el deterioro de las relaciones personales tras la exposición mediática del reality, situando a los involucrados en el centro de la conversación pública.

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