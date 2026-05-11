Colombia

“La vida rueda rápido, mijitos”: Rigoberto Urán volvió a histórico lugar en el que empezó a creer que sí podía cumplir sus sueños

Uno de los pedalistas más famosos en la historia de Colombia conmovió con un mensaje en el que se refirió a la transformación que tuvo, desde que era un joven lleno de aspiraciones hasta convertirse en el hombre que ahora comparte los sueños realizados con su familia

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El ciclista colombiano Rigoberto Urán y su familia visitaron la Plaza de los Milagros en Pisa, Italia, y el exciclista dejó un mensaje que puso a reflexionar a más de uno - crédito Rigoberto Urán / Instagram

El ciclista colombiano Rigoberto Urán regresó a la Torre de Pisa después de 20 años para recrear la fotografía que marcó el inicio de su trayectoria deportiva en Italia. En compañía de su familia, revivió ese momento de su carrera y compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y el valor de compartir los logros con los seres queridos.

Dos décadas después de tomarse la primera foto frente al emblemático monumento, Urán decidió volver a Pisa con su esposa, Michelle Durango, y sus hijos Carlota y Máximo. El deportista quiso recrear esa imagen de su juventud, lo que lo llevó a reflexionar sobre la transformación personal y familiar que experimentó desde su paso por Italia hasta la actualidad.

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Por esta razón, el famoso se tomó nuevamente la fotografía frente a la Torre de Pisa para mostrar cómo su vida ha cambiado en ese largo lapso, asegurando que de joven era un ciclista lleno de aspiraciones y logró convertirse en un deportista consolidado y padre de familia. Para él, la nueva imagen representa el cumplimiento de sueños y la gratitud hacia aquellos que lo han acompañado en su proceso desde sus inicios.

El famoso compartió un recuerdo y recreó la misma pose - crédito Rigoberto Urán / Instagram
El famoso compartió un recuerdo y recreó la misma pose - crédito Rigoberto Urán / Instagram

En redes sociales, Urán expresó la diferencia entre el joven que llegó a Italia persiguiendo oportunidades y el hombre que ahora regresa con su familia y un futuro completo realizado.

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“Hace 20 años me vine a correr a Italia con el equipo Tenax... un pelado Colombiano lleno de sueños, persiguiendo etapas, oportunidades y creyendo que sí se podía En esos días me tomé una foto en la Torre de Pisa… y hoy, 20 años después, vuelvo al mismo lugar… pero ya no vengo solo. Ahora llego con Carlota, Máximo, Michelle y todo el combo”, escribió en las plataformas digitales.

El mensaje de Urán sobre los sueños conmovió a sus seguidores

El expedalista enfatizó en su publicación cómo las decisiones transforman a las personas y mostró su convicción en que los sueños pueden cumplirse con esfuerzo.

“Qué belleza mirar atrás y entender que la vida sí cambia… que los sueños sí se cumplen… y que todo el esfuerzo valió la pena. En esa primera foto había ilusión. En las de hoy hay historia, familia y gratitud”, continuó.

Con estas palabras, Rigoberto Urán invitó a sus seguidores a apreciar cada etapa vivida y destacó el apoyo familiar como clave para alcanzar sus metas, pues recordó la gratitud por el camino recorrido y por esas personas que lo acompañan en el presente: “La vida rueda rápido, mijitos… disfrútenla”.

El famoso se paseó por las calles de Italia con su familia - crédito Rigoberto Urán / Instagram
El famoso se paseó por las calles de Italia con su familia - crédito Rigoberto Urán / Instagram

La familia de Rigoberto Urán, su mayor apoyo, lo acompaña en cada paso

La esposa de Urán, Michelle Durango, es su socia y compañera desde hace más de 15 años. Su historia juntos comenzó en 2009 en Urrao (Antioquia), cuando se conocieron en la planta de helados de la familia Durango.

La hoy pareja del exdeportista y empresario ha expresado en varias entrevistas que recuerda que fue cautivada por la energía y sencillez de Urán desde aquel primer encuentro. Desde entonces, Michelle ha apoyado a Urán en todos los momentos claves de su carrera deportiva.

Cabe mencionar que el famoso tiene tres hijos: Matías Urán, nacido en 2011 de una relación anterior, y luego Carlota (2021) y Máximo (2024), fruto de su matrimonio con su compañera de vida.

Rigoberto Urán y Michelle Durango
Rigoberto Urán y Michelle Durango realizaron una fiesta de fin de año para sus trabajadores - crédito Rigoberto Urán/ Instagram

A lo largo de su carrera, Rigo ha mencionado en varias entrevistas que el apoyo familiar se ha consolidado como parte esencial en su trayecto y logros.

Así, el regreso a la Torre de Pisa y la fotografía actual no solo se convierten en ejemplo de dos décadas de evolución, retos y celebraciones, pues para Rigoberto Urán, compartir cada uno de estos instantes con su familia tiene un sentido invaluable y que demuestra la importancia del tiempo vivido y los sueños alcanzados.

El ex pedalista antioqueño estará presente nuevamente en el mundo del ciclismo de ruta pero de otra forma - crédito @uraniumbikes / Instagram
El expedalista antioqueño sigue cumpliendo sueños de la mano de sus seres queridos - crédito @uraniumbikes / Instagram

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