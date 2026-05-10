Murió expresentadora de Citytv tras larga batalla contra el cáncer: inauguró el reconocido noticiero bogotano hace 27 años

Bianca Gambino destacó por su papel clave en el nacimiento y consolidación de Citytv en Bogotá - crédito bianquigambino/Instagram

El periodismo y la televisión colombiana están de luto después de que se confirmara en la mañana del domingo 10 de mayo el fallecimiento de Bianca Gambino a los 52 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La periodista, que ganó reconocimiento en la escena bogotana el periodismo nacional, dejó una huella profunda en los medios y en la memoria de quienes presenciaron los primeros pasos de la televisión local moderna en Bogotá.

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El rostro de Gambino se asoció de inmediato con el nacimiento de Citytv en 1999, canal que se mostró en su momento como una ‘revolución’ en la forma de informar a los capitalinos.

Junto a Guillermo Villamil, participó en la primera emisión desde el centro de la ciudad, un momento que aún recuerdan quienes vivieron esa etapa de renovación en la pantalla chica.

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La comunicadora fue reconocida con el Premio Simón Bolívar a la mejor presentadora por su impacto en medios - crédito @lexygaray/X

La propuesta de Citytv combinó la experiencia de editores y directores reconocidos con el ímpetu de periodistas jóvenes. En ese contexto, Gambino se consolidó como una de las figuras más visibles y queridas por la audiencia durante los primeros años del canal.

La comunicadora también formó parte del equipo periodístico de CM&, donde continuó su labor en televisión nacional. Su desempeño no solo fue valorado por el público, sino por el gremio, que la distinguió con un Premio Simón Bolívar a la mejor presentadora, destacando su aporte frente a las cámaras y su contribución al periodismo en Colombia.

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El impacto de Gambino no se limitó a su trabajo en pantalla. Su carrera estuvo ligada a espacios informativos que impulsaron la transformación de los formatos de noticias en el país, especialmente en la televisión local desde finales de los años noventa y durante los primeros años del nuevo milenio.

Al confirmarse su fallecimiento, colegas y profesionales de los medios expresaron su pesar y resaltaron el legado de la periodista. Tal fue el caso del periodista Juan Lozano, actual director de La Fm, que reconoció el largo camino que atravesaron en su carrera profesional.

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El legado de Bianca Gambino incluye la renovación de los formatos informativos en la televisión local de Colombia - crédito X

“Con enorme tristeza recibo la muerte de nuestra adorada Bianca Gambino, con quien iniciamos Citytv y Citynoticias. Ella nunca había estado al aire y apostamos por ella por su talento, credibilidad y dulzura. Te recordaremos siempre Bianquita”, señaló el periodista.

Asimismo, Gustavo Gómez Córdoba, exdirector de 6AM de Caracol Radio, recordó la seriedad con la que la periodista abordó los temas de opinión a lo largo de su vida en los medios de comunicación.

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“Solo aprecio y cariño para la familia de la colega Bianca Gambino, que nos deja el recuerdo de una profesional seria y una persona grata. A quienes la amaron y a quienes la admiramos, mucho nos duele su partida”, escribió el periodista.

Colegas resaltaron la labor de Gambino en el periodismo - crédito X

Otros comunicadores también recordaron la amabilidad de la periodista en diferentes espacios televisivos, además de la ‘dulzura’ con la que solía refererirse a colegas y equipos técnicos de los noticieros de los que hizo parte.

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“Bianca Gambino era dulzura. Era una sonrisa permanente en los pasillos de CM&, en donde la conocí. Una presentadora excepcional con la que compartí en el noticiero internacional. Descansa en paz, Bianca querida”, escribió Juan Puliales, editor de deportes de France 24.

Colegas de Bianca Gambino resaltaron su talento, credibilidad y la dulzura que aportó al periodismo nacional - crédito X

Hasta donde se sabe, Gambino batalló por varios meses con un diagnóstico de cáncer de cólon que la separó momentáneamente de sus labores como periodista. Sin embargo, la comunicadora nunca dejó de opinar en sus redes sociales, especialmente en temas relacionados con la política colombiana.

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Finalmente, amigos y compañeros señalaron que la figura de Gambino queda asociada a una etapa de innovación y renovación en la televisión colombiana, así como a la calidad y el rigor periodístico que caracterizaron su trabajo.