Colombia

Delincuentes fingieron allanamiento de la Policía para robar joyería en Bogotá: le dispararon a las cámara de seguridad

Las autoridades revisan grabaciones parciales luego del robo violento registrado en el sector de La Candelaria, donde un grupo empleó disfraces de policía para sustraer mercancía y huir pese a la alta presencia de vigilancia en los alrededores de la plaza de Bolívar

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Grupo de delincuentes disfrazados de policías asaltó una joyería en el centro de Bogotá y escapó con más de 100 millones de pesos en joyas - crédito captura de pantalla Noticias Caracol/X
Grupo de delincuentes disfrazados de policías asaltó una joyería en el centro de Bogotá y escapó con más de 100 millones de pesos en joyas - crédito captura de pantalla Noticias Caracol/X

No cesan los hechos de inseguridad en Bogotá después de que se registrara un millonario robo en una joyería ubicada en el centro de la capital por sujetos fuertemente armados.

Según la información conocida hasta el momento, delincuentes disfrazados con prendas similares a las de la Policía ingresaron al local simulando un allanamiento, lo que les permitió reducir a los presentes y sustraer joyas y objetos de valor que superan los 100 millones de pesos.

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La maniobra se desarrolló en la carrera Décima con calle Novena, en el corazón de la localidad de La Candelaria, un sector caracterizado por su alta vigilancia y tránsito constante.

Según relataron las víctimas al Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, los autores del robo lograron permanecer cerca de cinco minutos dentro del establecimiento mientras uno de ellos gritaba que se trataba de una diligencia oficial.

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Dos personas con capuchas observan una vidriera de joyería lujosa desde el exterior en la noche.
Los asaltantes simularon un allanamiento, redujeron a los presentes y almacenaron el botín en una maleta durante cinco minutos dentro del local - crédito imagen ilustrativa Infobae

Durante el tiempo que duró el asalto, los delincuentes golpearon al propietario del comercio y dispararon contra las cámaras de seguridad con la intención de borrar los registros. Sin embargo, parte de las imágenes sobrevivió y muestra tanto el ingreso al local como la huida posterior.

“Llegan tres tipos. Uno de ellos, pues salta la vitrina, entra por una de las ventanas. Los otros dos, pues desde afuera lo amedrantan, lo golpean. El de adentro, pues es el que coge toda la mercancía”, señaló una de las víctimas del hurto al medio nacional.

Los testigos detallaron que los responsables planearon cada movimiento para engañar a comerciantes y peatones. Un hombre gritaba “allanamiento”, mientras sus cómplices recogían cadenas de oro y otros objetos, almacenándolos en una maleta.

Venían con chaquetas de la Sijín, que es sorprendente porque, bueno, no sé si fue para camuflarse o para no llamar la atención. Llegan diciendo que es un allanamiento”, comentó la testigo a Noticias Caracol.

El propietario de la joyería resultó herido tras ser golpeado, mientras que uno de los delincuentes sufrió una herida accidental durante el asalto - crédito captura de pantalla Noticias Caracol/X
El propietario de la joyería resultó herido tras ser golpeado, mientras que uno de los delincuentes sufrió una herida accidental durante el asalto - crédito captura de pantalla Noticias Caracol/X

En medio de la violencia, uno de los disparos efectuados contra las cámaras jabría rebotado e hirió a uno de los asaltantes, que cayó al suelo. Pese a la herida, los demás continuaron el saqueo hasta que lograron escapar todos juntos.

La fuga se realizó en motocicletas, al menos tres, que los esperaban afuera sobre la carrera Décima. Ademas, uno de los propietarios del local comercial resultó gravemente herido por cuenta de un disparo y varios golpes en su cabeza.

Mi esposo en estos momentos está en estado bastante delicado. La bala le afectó varios órganos. Está en sedación con tubo, pues tiene varios golpes en la cabeza”, señaló uno de los propietarios al noticiero.

En menos de cinco minutos, los delincuentes lograron apropiarse de la mercancía y abandonar el lugar, aprovechando la confusión generada por la actuación y el alto flujo de personas en la zona.

Críticas a la respuesta policial

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Las autoridades analizan los registros de video y testimonios para identificar y asegurar la captura de los responsables del robo en la concurrida zona de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La reacción de las autoridades fue uno de los puntos más cuestionados por los comerciantes afectados. La esposa del propietario de la joyería relató que una patrulla estaba en las inmediaciones, pero los uniformados alegaron que no podían intervenir debido a la presencia de civiles y a cuestiones de jurisdicción.

Los tres como que se fueron en una con el herido. O sea, fácilmente los hubieran podido atrapar porque esta calle es demasiado concurrida de carros, de personas. O sea, para que se vuelen como lo hicieron es porque la verdad no quisieron hacer nada”, señaló uno de los comerciantes afectados.

El hecho ocurrió en una de las zonas más concurridas y vigiladas del centro histórico de Bogotá, cerca de la Plaza de Bolívar y de destacamentos policiales como el CAI Bolivia y el Museo de la Policía.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, aunque parcialmente dañadas, son ahora clave para la identificación de los responsables del robo. Las autoridades cuentan con estos registros para avanzar en la investigación y buscar a los involucrados, cuya fuga se concretó a plena luz del día y en medio de una de las áreas más transitadas de la ciudad.

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