María Claudia Tarazona rechazó afirmaciones de Miguel Uribe Londoño sobre supuesta “instrumentalización” tras expresar su apoyo a Paloma Valencia

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La disputa pública en torno al respaldo político de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, volvió a tensar el escenario electoral colombiano.

Luego de que Miguel Uribe Londoño –padre del fallecido político y actual candidato presidencial– la acusara de ser “instrumentalizada” por anunciar su apoyo a la campaña de la senadora Paloma Valencia, Tarazona aseguró que la herencia pública de su esposo “no le pertenece a ningún familiar”, sino “a los colombianos”.

PUBLICIDAD

En entrevista con La FM, Tarazona mantuvo un tono conciliador hacia Miguel Uribe Londoño, recordando la historia de violencia que golpeó a la familia y subrayando su acompañamiento en los momentos más difíciles. “Yo a Miguel lo quiero mucho. Mi cariño por él está intacto. Siento profundamente, en lo más profundo de mi corazón, el dolor que él está viviendo. Yo creo que es una silla en la que nadie se quiere sentar”, afirmó.

En esa línea, la viuda reivindicó el derecho de Uribe Londoño a interpretar y representar el legado de su hijo, diferenciando entre el legado y las banderas políticas. “Nadie puede decirle a él cómo llevar el duelo de su hijo. Está en todo su derecho de llevar las banderas de su hijo, que son de él”, explicó al medio La FM.

PUBLICIDAD

Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona en un acalorado debate político, reflejando tensiones actuales en el panorama público colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

María Claudia Tarazona explicitó, además, que su respaldo a la campaña de Paloma Valencia no significa disputar ese símbolo. “Las banderas las tiene su papá, es su derecho. Él siente que el nombre de Miguel él lo tiene que llevar y tiene que decir sus propuestas y todo hasta el último día de su vida. Yo creo que eso es absolutamente respetable”, expresó.

La mujer profundizó sobre la dimensión pública del legado político de su esposo y rechazó la idea de que pueda ser un patrimonio exclusivo de la familia.

PUBLICIDAD

“El legado de Miguel no es de Miguel papá, no es mío, no es de Alejandro, no es de mis hijas. Miguel tuvo una vida pública y una carrera pública y se debía a los colombianos, con lo cual su legado hoy no le pertenece a María Claudia o a algún miembro de la familia de Miguel, le pertenece a los colombianos”, dijo al medio de comunicación.

La posición de Tarazona refuerza la separación entre el ámbito íntimo y la trascendencia pública de la figura de Miguel Uribe Turbay, quien en vida ejerció un protagonismo institucional que, según la declaración, trasciende a los allegados para inscribirse en el debate nacional sobre la memoria y el futuro político del país.

PUBLICIDAD

La disputa pública en torno al respaldo político de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, volvió a tensar el escenario electoral colombiano - crédito @migueluribel/X