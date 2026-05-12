Colombia

El futbolista colombiano Julián Bonilla se hizo viral tras perderse en el metro de Corea del Sur y ser ayudado por un ‘influencer’: “Me salvaste”

El intercambio cultural y el gesto del creador de contenido ha conmovido a cientos de personas en redes sociales

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Un inesperado gesto de solidaridad en el metro de Corea del Sur unió a Julián Bonilla, futbolista colombiano del Paju Citizen FC, con today__guide, un joven coreano conocido por ayudar a extranjeros, cuando el deportista se quedó sin efectivo para pagar su pasaje y recibió apoyo inmediato en medio de la sorpresa y la simpatía de los presentes - crédito today__guide / Instagram

Un breve episodio en el metro de Corea del Sur ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales. Las imágenes muestran a Julián Bonilla, defensa central colombiano del Paju Citizen FC, enfrentando un obstáculo cotidiano: la imposibilidad de recargar su tarjeta de transporte por falta de efectivo.

Mientras buscaba una solución, un joven coreano, conocido en redes como today__guide, se le acercó y preguntó: “Disculpe. ¿Necesita ayuda?”. Bonilla aceptó y explicó: “No tengo efectivo”. El creador de contenido corroboró que la máquina solo aceptaba dinero en metálico y se ofreció a resolver la situación: “Aquí hay un cliente extranjero que está intentando pasar con una tarjeta desechable, pero parece que la usó mal en algún lugar”, comentó a un empleado del metro.

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El gesto solidario del influencer, que terminó prestando dinero al colombiano, permitió que el futbolista continuara su trayecto. Tras agradecerle, Bonilla compartió detalles sobre su origen: “Somos de Colombia. Yo soy jugador de fútbol”. Al mostrar su perfil y mencionar su equipo, el joven coreano reaccionó con asombro: “Oh, wow. Increíble. Bonilla”.

El intercambio fluyó entre bromas y sonrisas: “Encantado de conocerte, hermano”, dijo el colombiano; “Hoy también soy tu fan”, respondió su nuevo amigo.

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La conversación derivó en un intercambio cultural. Bonilla recibió un pequeño obsequio: “¿Conoces el hanbok?”, consultó el coreano, aludiendo al traje tradicional de su país. El futbolista, sorprendido, prometió corresponder el gesto: “La próxima vez te traigo una camiseta”. El influencer confirmó su interés: “Yo hablo contigo, y voy allá para ver el partido”.

Las reacciones en redes no tardaron en aparecer. Un seguidor comentó: “Los colombianos son tan educados y amables. ¡Qué combinación perfecta con los coreanos!”. Otro usuario confesó: “Necesitaba volver a confiar en el mundo. Gracias”. Incluso Bonilla expresó su gratitud en la publicación: “Muchas gracias por la ayuda amigo, me salvaste ahaha te espero por aquí”.

El video termina con el influencer siguiendo a Bonilla en Instagram, un apretón de manos, la promesa de reencuentro y el pago del dinero prestado.

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