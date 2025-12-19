“El rey de las fake news”: Gustavo Petro y su historial de publicaciones falsas que lo tienen bajo en el ojo público

El presidente Petro sigue cayendo en fake news - crédito Reuters - Canva

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a estar en el centro de la polémica tras divulgar una noticia falsa sobre supuestos saqueos en las afueras de Buenos Aires (Argentina), acompañando su publicación con un video antiguo perteneciente a una cadena chilena, lo que desató críticas y alertas sobre la rigurosidad de su comunicación oficial.

La desinformación se originó cuando Petro aseguró en su cuenta de X ante más de ocho millones de seguidores que personas estaban saqueando comercios en la capital argentina, mensaje acompañado de un informe de Meganoticias de Chile realizado en 2023 titulado “Saqueos en Argentina: La grave situación que emerge a meses de las elecciones”.

El historial de publicaciones con contenidos no verificados de Gustavo Petro no se limita a la polémica reciente. Durante 2025, el mandatario protagonizó otros episodios que suscitaron advertencias de medios y usuarios en redes.

La imagen del narcosubmarino creado con IA

El 9 de julio, compartió una imagen de un supuesto “narcosubmarino” equipado con misiles Sam16 y afirmó: “Trajeron misiles tierra/aire Sam16, nunca había existido tal armamento en Colombia, lo apuntan al presidente, ahora vemos la última tecnología aplicada al traqueteo. Detritus del capitalismo con máxima tecnología, ante lo cual se debe responder”.

En realidad, la imagen era una manipulación de un submarino incautado en Tumaco en 2020, cuya foto original pertenece a la agencia AFP; una nota de X alertó la edición. La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las críticas señalando que el presidente “lidera una red de desinformación desde sus redes sociales”.

Obra adjudicada a su Gobierno en La Guajira, que en realidad es una infraestructura en Estados Unidos

El 30 de junio de 2025, Petro publicó un video del llamado Puente de La Libertad atribuyéndolo a su gestión en ese departamento.

Casi de inmediato, usuarios de X señalaron que las imágenes correspondían en realidad al Arkansas River Trail en Wichita, Kansas (Estados Unidos), y no a infraestructura ejecutada en Colombia. El presidente borró el mensaje pero persistieron los cuestionamientos.

Fotos de manifestaciones, también generadas con IA

El 13 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X imágenes supuestamente correspondientes a una multitudinaria manifestación en Japón a favor de Palestina.

Según verificó Colombiacheck, las fotografías, rápidamente desmentidas y eliminadas, presentaban claras señales de haber sido generadas por inteligencia artificial, como pancartas distorsionadas, banderas idénticas y rostros poco definidos. Herramientas especializadas y búsquedas inversas no hallaron registros de tales protestas ni coincidencias reales en las ubicaciones mostradas. El portal de fact-checking indicó que Petro ha compartido en otras ocasiones desinformaciones relacionadas con el conflicto en Gaza.

Cosechas de aguacate en Brasil

La publicación de imágenes sin verificación también fue documentada en septiembre de 2024.

El mandatario replicó un video de la cosecha de aguacate atribuyendo el origen a campesinos de los Montes de María, región ubicada entre Bolívar y Sucre.

Según la verificación de Colombiacheck, el video pertenecía realmente a una cosecha realizada en Brasil, y no solo correspondía a otra zona, sino que la variedad del fruto no coincide con la producida en esa subregión del Caribe.

Javier Milei, presidente de Argentina, besando la bandera de Estados Unidos

En 2024 ocurrieron otros episodios. El mandatario compartió en sus redes una imagen generada por inteligencia artificial que mostraba a Javier Milei, presidente argentino, besando la bandera de Estados Unidos con la presencia de Donald Trump.

“Besa tu bandera, la de tu pueblo, si no te conviertes en títere de otros”, escribió Petro, antes de eliminar el mensaje apenas veinte minutos después.

Marchas manipuladas, muertes que no ocurrieron e información no verificada

Ese año, también surgió la atribución equivocada de manifestaciones. En noviembre, Petro describió como una marcha por el cambio climático una protesta que tuvo lugar en Barcelona, cuando en realidad la movilización buscaba la liberación de líderes independentistas catalanes.

Además, reposteó desde una cuenta falsa supuestos elogios del Premio Nobel de Economía James Robinson e informó, de manera errónea y sin verificar, sobre la muerte de la escritora colombiana Laura Restrepo.

La tendencia se remonta a febrero de 2023, donde Petro publicó imágenes de hospitales en ruinas para criticar el sistema de salud colombiano, aunque los hospitales se ubicaban en Venezuela y no en Antioquia.

Un episodio notorio ocurrió en mayo de ese año, cuando el presidente anunció que cuatro niños indígenas perdidos en la selva del Guaviare habían sido encontrados. Lo hizo basándose en un informe no confirmado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Horas después, tuvo que eliminar el mensaje y disculparse, ya que los menores fueron rescatados veinte días más tarde.

En octubre de 2023 replicó una noticia de una cuenta falsa anunciando la muerte del Nobel de Economía Amartya Sen. La hija del economista, Nandana Dev Sen, desmintió la información y aseguró: “Amigos, gracias por preocuparse, pero son noticias falsas: Baba está totalmente bien… Está impartiendo dos cursos por semana en Harvard, trabajando en su libro sobre género, ¡y está más ocupado que nunca!”.

La lista también incluye la publicación de imágenes del metro de Moscú atribuidas como diseños del metro de Bogotá, la difusión de un supuesto asesinato paramilitar en Córdoba que resultó ser un simulacro universitario, y la atribución falsa de la participación de un joven colombiano en las olimpiadas mundiales de Física que, en realidad, era un actor porno español.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante las elecciones para la Alcaldía de Bogotá en octubre de 2023, cuando Petro compartió información errónea sobre votos en la capital. Fue la propia Registraduría Nacional la que desmintió los datos citados en el mensaje presidencial.

En temas internacionales, la divulgación de un video de un supuesto bombardeo en Gaza resultó ser una representación escenificada. El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, publicó evidencias en X de que el material correspondía a una actuación y no a un ataque real.