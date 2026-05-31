Colombia

Iván Duque se despachó contra Gustavo Petro y políticos que revelaron su voto por Iván Cepeda: “Han pretendido violar la ley”

El expresidente de la República aseguró que intentan hacer proselitismo político en medio de la jornada electoral pese la norma colombiana que vela por la privacidad del voto durante los comicios

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de Gustavo Petro señalando a Iván Duque, ambos discutiendo. Detrás de ellos, el logo dorado del Banco de la República aparece partido por la mitad.
Una ilustración al estilo acuarela retrata un acalorado debate entre Gustavo Petro e Iván Duque frente a un logo fracturado del Banco de la República, simbolizando desacuerdos El expresidente Duque cuestiona a funcionarios del Gobierno por respaldar al candidato oficialista durante el proceso electoral - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Desde tempranas horas del domingo 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro generó controversia al hacer público su voto por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pese a las normas nacionales que reglamentan la privacidad del voto de cada ciudadano.

De hecho, tras la aparición pública del mandatario nacional que abrió la jornada electoral, el expresidente Iván Duque también hizo presencia en la mesa 1 para ejercer su derecho al voto.

PUBLICIDAD

A su salida, el exjefe de Estado cuestionó públicamente la actuación de Petro, asegurando que podría tratarse de un hecho de proselitismo político, lo que estaría violando la ley colombiana sobre la participación en campañas por por parte de miembros del Gobierno nacional.

Duque cuestionó en forma directa al presidente Gustavo Petro y a su gabinete por el respaldo público al senador oficialista Iván Cepeda, sugiriendo que funcionarios que deben ser garantes del proceso electoral han incurrido en comportamientos inadecuados.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del exmandatario apuntaron a una posible transgresión de las leyes sobre la participación gubernamental en campañas, señalando la necesidad de mantener la imparcialidad en el proceso electoral colombiano - crédito Iván Duque/X

Para mandar un mensaje también a los que han pretendido violar la Constitución y la ley haciendo proselitismo cuando no les compete, cuando lo que tienen que ser es garantes de la justa electoral. Pero sobre todo, invitando a que hoy sea un día donde podamos decirle “no más” a todo este contubernio que ha existido entre criminalidad organizada y quienes han tratado desde el Estado amedrentar a Colombia", señaló Duque.

Asimismo, el expresidente apeló a la fortaleza democrática y envió un fuerte mensaje a los grupos armados del país, a quienes tildó de apoyar el proyecto político de Petro y del candidato oficialista.

“Yo creo que hay que salir todos a votar hoy con entusiasmo para defender nuestra democracia, para mostrar la grandeza de la democracia de nuestro país, para mandarle un mensaje a los grupos armados ilegales que no nos van a intimidar”, concluyó el exmandatario.

Iván Duque acusa a Gustavo Petro de proselitismo político y posibles violaciones a la ley electoral colombiana - crédito Adriana Thomasa/EFE
Iván Duque acusa a Gustavo Petro de proselitismo político y posibles violaciones a la ley electoral colombiana - crédito Adriana Thomasa/EFE

Las alertas de la Defensoría del Pueblo

El inicio de la jornada electoral estuvo protagonizada por el llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que 80 municipios de Colombia enfrentan el nivel máximo de riesgo debido a presiones ejercidas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

Marín aseguró que alrededor de 276 municipios presentan los dos niveles más altos de alerta, una cifra que ilustraría la magnitud de la amenaza sobre el proceso democrático que se adelanta este domingo 31 de mayo.

En este contexto, la funcionaria instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con libertad y a mantener la confianza en las instituciones electorales, y aunque reconoció que muchas de las presiones se materializaron durante la campaña, informó que hasta el momento no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público.

Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios”, señaló la defensora del Pueblo.

Entretanto, la jornada transcurre bajo estricta vigilancia, según lo relatado por Iris Marín, quien remarcó que no se han registrado alteraciones graves del orden público hasta el momento.

Defensoría del Pueblo aseguró que las elecciones cursan con normalidad pese a la riesgo de delitos electorales en al menos 80 municipios del país - crédito Sergio Acero/Reuters
Defensoría del Pueblo aseguró que las elecciones cursan con normalidad pese a la riesgo de delitos electorales en al menos 80 municipios del país - crédito Sergio Acero/Reuters

Durante la apertura del proceso electoral, la funcionaria insistió en que la transparencia está garantizada y reiteró que “no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público”.

En medio de la incertidumbre generada por el accionar de los grupos armados, las autoridades han reforzado el mensaje de que el voto es una herramienta de defensa democrática.

Las declaraciones de Duque y de la defensora del pueblo convergen en la necesidad de enviar una señal clara: los grupos armados no lograrán intimidar a la ciudadanía ni doblegar el curso de la elección.

Las autoridades aclararon que, a menos de que algo extraordinario ocurra, las elecciones de la primera vuelta seguirán su curso hasta las 4:00 p. m. cuando se dará por concluido el proceso y no se permitirá a los colombianos que dejaron para última hora su llegada al puesto de votación ejercer su derecho.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván DuqueElecciones Colombia 2026Proselitismo políticoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: así avanza la jornada electoral, entérese de las noticias más relevantes este 31 de mayo

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: así avanza la jornada electoral, entérese de las noticias más relevantes este 31 de mayo

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 31 de mayo: estos son los cierres viales en la capital, según la Secretaría de Movilidad

El cierre temporal de vías y los desvíos se adoptarán para garantizar el acceso y la seguridad vial en los puntos de mayor concurrencia, según comunicó la entidad, que desplegará personal operativo y controlará los accesos

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 31 de mayo: estos son los cierres viales en la capital, según la Secretaría de Movilidad

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

El presentador de Noticias Caracol Ahora reveló cómo fue el momento en el que tomó la decisión de confersarles a sus papás que no le gustaban las mujeres

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

El Ejército retiró material de propaganda de las disidencias en Valle del Cauca, pocas horas antes de las elecciones presidenciales

Estos elementos buscaban generar temor en la población que saldría a ejercer su derecho al voto

El Ejército retiró material de propaganda de las disidencias en Valle del Cauca, pocas horas antes de las elecciones presidenciales

Planifique su jornada electoral, este es el pronóstico del tiempo en Colombia para el 31 de mayo

Pese a que no se prevén grandes tormentas, la recomendación es votar temprano para evitar posibles lluvias

Planifique su jornada electoral, este es el pronóstico del tiempo en Colombia para el 31 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Estados Alterados, Funk Tribu, Karen Lizarazo, Jungle y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Gustavo Petro compartió una canción electrónica en sus redes sociales: “Entramos a nuevos géneros del techno”

Deportes

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla

Cristhian Mosquera hizo que “la teoría” del colombiano volviera a ser tendencia tras su fatídica final en Champions

Johan Mojica habló de la emoción de volver a vivir un Mundial con la selección Colombia: “Parecemos niños pequeños”