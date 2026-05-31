Iván Duque se despachó contra Gustavo Petro y políticos que revelaron su voto por Iván Cepeda: “Han pretendido violar la ley”

Una ilustración al estilo acuarela retrata un acalorado debate entre Gustavo Petro e Iván Duque frente a un logo fracturado del Banco de la República, simbolizando desacuerdos El expresidente Duque cuestiona a funcionarios del Gobierno por respaldar al candidato oficialista durante el proceso electoral - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Desde tempranas horas del domingo 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro generó controversia al hacer público su voto por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pese a las normas nacionales que reglamentan la privacidad del voto de cada ciudadano.

De hecho, tras la aparición pública del mandatario nacional que abrió la jornada electoral, el expresidente Iván Duque también hizo presencia en la mesa 1 para ejercer su derecho al voto.

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A su salida, el exjefe de Estado cuestionó públicamente la actuación de Petro, asegurando que podría tratarse de un hecho de proselitismo político, lo que estaría violando la ley colombiana sobre la participación en campañas por por parte de miembros del Gobierno nacional.

Duque cuestionó en forma directa al presidente Gustavo Petro y a su gabinete por el respaldo público al senador oficialista Iván Cepeda, sugiriendo que funcionarios que deben ser garantes del proceso electoral han incurrido en comportamientos inadecuados.

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Las declaraciones del exmandatario apuntaron a una posible transgresión de las leyes sobre la participación gubernamental en campañas, señalando la necesidad de mantener la imparcialidad en el proceso electoral colombiano - crédito Iván Duque/X

“Para mandar un mensaje también a los que han pretendido violar la Constitución y la ley haciendo proselitismo cuando no les compete, cuando lo que tienen que ser es garantes de la justa electoral. Pero sobre todo, invitando a que hoy sea un día donde podamos decirle “no más” a todo este contubernio que ha existido entre criminalidad organizada y quienes han tratado desde el Estado amedrentar a Colombia", señaló Duque.

Asimismo, el expresidente apeló a la fortaleza democrática y envió un fuerte mensaje a los grupos armados del país, a quienes tildó de apoyar el proyecto político de Petro y del candidato oficialista.

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“Yo creo que hay que salir todos a votar hoy con entusiasmo para defender nuestra democracia, para mostrar la grandeza de la democracia de nuestro país, para mandarle un mensaje a los grupos armados ilegales que no nos van a intimidar”, concluyó el exmandatario.

Iván Duque acusa a Gustavo Petro de proselitismo político y posibles violaciones a la ley electoral colombiana - crédito Adriana Thomasa/EFE

Las alertas de la Defensoría del Pueblo

El inicio de la jornada electoral estuvo protagonizada por el llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que 80 municipios de Colombia enfrentan el nivel máximo de riesgo debido a presiones ejercidas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

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Marín aseguró que alrededor de 276 municipios presentan los dos niveles más altos de alerta, una cifra que ilustraría la magnitud de la amenaza sobre el proceso democrático que se adelanta este domingo 31 de mayo.

En este contexto, la funcionaria instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con libertad y a mantener la confianza en las instituciones electorales, y aunque reconoció que muchas de las presiones se materializaron durante la campaña, informó que hasta el momento no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público.

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“Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios”, señaló la defensora del Pueblo.

Entretanto, la jornada transcurre bajo estricta vigilancia, según lo relatado por Iris Marín, quien remarcó que no se han registrado alteraciones graves del orden público hasta el momento.

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Defensoría del Pueblo aseguró que las elecciones cursan con normalidad pese a la riesgo de delitos electorales en al menos 80 municipios del país - crédito Sergio Acero/Reuters

Durante la apertura del proceso electoral, la funcionaria insistió en que la transparencia está garantizada y reiteró que “no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público”.

En medio de la incertidumbre generada por el accionar de los grupos armados, las autoridades han reforzado el mensaje de que el voto es una herramienta de defensa democrática.

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Las declaraciones de Duque y de la defensora del pueblo convergen en la necesidad de enviar una señal clara: los grupos armados no lograrán intimidar a la ciudadanía ni doblegar el curso de la elección.

Las autoridades aclararon que, a menos de que algo extraordinario ocurra, las elecciones de la primera vuelta seguirán su curso hasta las 4:00 p. m. cuando se dará por concluido el proceso y no se permitirá a los colombianos que dejaron para última hora su llegada al puesto de votación ejercer su derecho.

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