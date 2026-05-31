Colombia

Capturaron a un joven de 18 años con más de $110 millones en un maletín en Cundinamarca: investigan posibles delitos electorales

El ciudadano fue detenido por el presunto delito de lavado de activos, al no saber explicar el origen ni el destino del dinero con el que fue detenido en el municipio de Ricaurte

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Joven de 18 años fue detenido cuando portaba 110 millones de pesos en un maletín en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca - crédito Policía Cundinamarca
Joven de 18 años fue detenido cuando portaba 110 millones de pesos en un maletín en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca - crédito Policía Cundinamarca

La Policía de Cundinamarca capturó a un joven de 18 años tras incautarle $110 millones en efectivo que transportaba en un maletín por el municipio de Ricaurte, en la vía entre Girardot y Bogotá, en medio de los controles por las elecciones presidenciales.

El caso quedó bajo investigación por un posible vínculo con delitos electorales, según declaraciones del coronel Mauricio Herrera a Blu Radio. El procedimiento ocurrió en la tarde del sábado, durante labores de registro en corredores estratégicos del departamento, de acuerdo con el comandante de Policía.

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“Hubo una incautación de un dinero de 110 millones de pesos en el municipio de Ricaurte, en la vía que va de Girardot a Bogotá, en el sector de Ricaurte. Una persona llevaba en un maletín 110 millones de pesos”, dijo Herrera.

El dispositivo de seguridad cubre aproximadamente el 90 % de las mesas de votación en el país - crédito @PoliciaColombia / X
El dispositivo de seguridad cubre aproximadamente el 90 % de las mesas de votación en el país - crédito @PoliciaColombia / X

La detención se produjo en el kilómetro 11 de la vía Girardot-Bogotá, cuando los uniformados detuvieron una motocicleta. Según la Policía de Cundinamarca, el joven llevaba $111’250.000 en efectivo y fue capturado en flagrancia por el delito de lavado de activos al no sustentar el origen del dinero.

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Herrera explicó que el joven dio versiones distintas sobre la procedencia y el destino de los recursos: “Estamos en investigación para determinar la procedencia del dinero, porque la persona a quien se le incautó argumentó varias cosas: que era un negocio, que era para compra de alimentos, panadería… Entonces estamos investigando la procedencia del dinero”.

El ministo de Defensa, Pedro Sánchez, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) también denunció que se detectó la presencia de cuatro personas en Popayán entregando dinero y recibiendo cédulas: “El primero de ellos es que en el barrio Santiago de Cali, del municipio de Popayán, a través de una cámara, se logró detectar a cuatro personas con dinero, entregando dinero y recibiendo cédulas. Ya se encuentra personal de la Policía Nacional, de la Sijín, haciendo las investigaciones del caso”.

Cinco casos de incautación de dinero en efectivo registrados durante las primeras horas de la jornada - crédito @PoliciaColombia / X
Cinco casos de incautación de dinero en efectivo registrados durante las primeras horas de la jornada - crédito @PoliciaColombia / X

El ministro también informó sobre cuatro llamadas que se han recibido a la línea 157 de personas denunciando posibles delitos electorales y costreñimiento al elector: “Se está validando toda la información y se está respondiendo de manera inmediata. Eso muestra que es posible controlar cualquier delito contra la democracia. Eso muestra que tenemos toda la capacidad dispuesta para mitigar cualquier amenaza”.

Las autoridades ofrecen recompensas de: hasta 50 millones de pesos por denunciar delitos electorales; hasta 200 millones de pesos para prevenir atentados terroristas durante la jornada electoral y por suministrar información que permita proteger la integridad de los candidatos presidenciales se ofrecen hasta 1.000 millones de pesos.

Registrador Hernán Penagos respondió a Gustavo Petro y defendió las garantías de las elecciones

El registrador nacional, Hernán Penagos, interviene durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde defendió las garantías del proceso y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad - crédito Registraduría Nacional
El registrador nacional, Hernán Penagos, interviene durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde defendió las garantías del proceso y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad - crédito Registraduría Nacional

El registrador Nacional Hernán Penagos defendió este domingo 31 de mayo la transparencia de las elecciones presidenciales en Colombia y respondió a los reparos del presidente Gustavo Petro al afirmar que la jornada comenzó con garantías plenas para votar y con controles suficientes para validar el conteo y los resultados.

Como respaldo a esa afirmación, Penagos destacó que la Registraduría publicará 360.000 actas, una de las medidas de control más relevantes de esta elección, según dijo el funcionario. También sostuvo que auditorías internacionales revisaron la infraestructura tecnológica de la entidad y emitieron conceptos favorables sobre su seguridad y confiabilidad.

Durante la apertura oficial de la jornada en la plaza de Bolívar, el registrador envió un mensaje directo a los votantes. “Aquí están dadas todas las garantías, todas ellas, para que la ciudadanía vote libre, pero también para que tengan absoluta tranquilidad de los resultados”, afirmó.

La respuesta llegó después de que el presidente Gustavo Petro pidiera a los ciudadanos estar atentos al cierre de las urnas para evitar eventuales irregularidades. Frente a ese planteo, Penagos hizo un llamado a bajar el tono institucional: “Pedirle a todas las instituciones y a sus representantes que actúen con tranquilidad, que enviemos un mensaje adecuado a la ciudadanía. No podemos permitir que esta jornada se empañe, porque esta jornada es la fiesta de la democracia”, declaró.

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