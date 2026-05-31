El Ejército retiró material de propaganda de las disidencias en Valle del Cauca, pocas horas antes de las elecciones presidenciales

Varias vallas fueron desmanteladas y destruidas por tropas del ejército nacional - crédito Ejército Nacional

Las acciones recientes de la Tercera Brigada han tenido como eje la retirada de mensajes que causaban inquietud en comunidades del Valle del Cauca. En los corregimientos de San Antonio, en Jamundí, y Tenerife, en El Cerrito, la tropa desmontó vallas vinculadas a grupos armados ilegales.

Al respecto, el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez explicó: “Hoy en los corregimientos de San Antonio Jamundí y Tenerife, del Cerrito Valle, fueron desmontados elementos propagandísticos alusivos a grupos armados organizados con los que se buscaba generar temor en la población civil”.

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Al mismo tiempo, los uniformados han reforzado la vigilancia en carreteras secundarias y puntos estratégicos. El objetivo central es “contribuir a la seguridad y tranquilidad de las comunidades en el Valle del Cauca para garantizar los comicios electorales”, señaló el comandante.

La operación forma parte del Plan Democracia 2026, que busca proteger a los habitantes y asegurar el desarrollo normal de los procesos electorales frente a amenazas de organizaciones ilegales. El despliegue en zonas rurales y la vigilancia constante pretenden brindar confianza a la población y frenar cualquier intento de intimidación por parte de actores armados.

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