Planifique su jornada electoral, este es el pronóstico del tiempo en Colombia para el 31 de mayo

El pronóstico indica que las lluvias más fuertes durante la jornada podrían registrarse en el occidente y noroccidente, especialmente en Chocó y el litoral Pacífico - crédito visuales Infobae

En Colombia, el domingo 31 de mayo de 2026, los ciudadanos están convocados a las urnas para decidir el futuro político del país en una jornada electoral marcada por la expectativa política y del clima.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipa condiciones más favorables que en días previos, sin descartar lluvias en varias regiones, lo cual exige a los votantes permanecer atentos al pronóstico local.

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A diferencia de jornadas anteriores, la entidad prevé una disminución generalizada de la nubosidad en gran parte del territorio nacional. No obstante, los especialistas advierten que las lluvias no desaparecerán por completo, pues se mantendrán presentes en sectores clave, especialmente en las regiones Caribe y Pacífica, así como en áreas de la Amazonía.

El Ideam recomienda a los electores consultar el pronóstico local y llevar protección ante posibles lluvias, especialmente en departamentos como Antioquia, Tolima, Meta y Putumayo - crédito Ideam

Zonas con mayor probabilidad de lluvia durante la jornada electoral

El pronóstico señala que después del mediodía podrían presentarse precipitaciones de intensidad variable en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo y Amazonas. En el Eje Cafetero: Caldas, Risaralda y Quindío, las lluvias se prevén de moderadas a fuertes, lo que podría complicar el desplazamiento de quienes decidan votar en horas de la tarde.

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Algunas áreas del centro y sur de La Guajira, el norte de Magdalena y Atlántico, así como ciertas zonas de Vaupés y el norte del Tolima, podrían experimentar lloviznas aisladas a lo largo del día, con un impacto menor pero capaz de afectar la movilidad en municipios con vías rurales o de difícil acceso.

Para los votantes, la recomendación principal es simple y clara: consultar el estado del tiempo antes de salir de casa y llevar elementos de protección como paraguas o impermeables, sobre todo si viven en zonas con alta probabilidad de precipitaciones.

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La región Caribe experimentará cielos mayormente despejados, aunque se prevén lluvias breves en el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar durante la jornada electoral - crédito Ideam

San Andrés, Amazonía y regiones bajo vigilancia meteorológica

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias dispersas en distintos momentos del día. De manera similar, amplias zonas de la Amazonía, especialmente en Amazonas, Caquetá y Putumayo mantendrán condiciones propicias para lluvias, sobre todo durante la tarde y la noche.

En las horas previas a la jornada, se ha observado un incremento de la nubosidad y episodios de lluvia, fundamentalmente en el occidente y noroccidente del país. Las precipitaciones más intensas, acompañadas en ocasiones de actividad eléctrica, se han concentrado en el norte y centro del Chocó, el litoral Pacífico, el occidente de Antioquia y áreas del Urabá antioqueño.

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Panorama por regiones: Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Bogotá

Durante las próximas 24 horas, se mantienen las previsiones de lluvias hacia el occidente y noroccidente, con mayor intensidad en Chocó y lluvias moderadas en Valle del Cauca. Cauca y Nariño tendrán precipitaciones de carácter ligero a moderado, sobre todo durante la noche y la madrugada.

El clima variable y las lluvias aisladas podrían afectar la movilidad en municipios rurales, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos hacia los puestos de votación - crédito Ideam

La región Andina experimentará lluvias desde ligeras hasta moderadas en zonas del occidente y noroccidente, incluyendo Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, con potencial de episodios puntualmente fuertes en la tarde y noche. En Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, las lluvias serán más dispersas y menos intensas.

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En la Orinoquía predominarán condiciones secas, aunque no se descartan lluvias ligeras a moderadas en sectores del piedemonte llanero, sur de Meta y el occidente de Vichada, principalmente en la tarde y la noche. La región Caribe tendrá en general tiempo seco, salvo por lluvias breves en áreas del sur de Córdoba, Bolívar y Cesar.

Según el Ideam, la Amazonía presentará abundante nubosidad y precipitaciones entre moderadas y fuertes, especialmente en Caquetá, Putumayo y Amazonas - crédito Ideam

En Bogotá, según el Idiger, la mañana será mayormente seca, aunque en localidades como Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme podría haber cielo parcialmente nublado y lloviznas ocasionales. Para la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad, con lluvias ligeras o moderadas en Suba y Engativá. En la noche, las precipitaciones podrían intensificarse en el norte y noroccidente de la ciudad.

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Las mesas electorales estarán abiertas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por lo que se recomienda a los ciudadanos acudir a votar lo más temprano posible.