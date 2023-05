Carolina Cruz reveló su secreto para adelgazar: “He bajado seis kilos y me faltan dos kilitos más”

En enero de este año habló de la forma en la que retomaba rutinas saludables luego de ser menos exigente en diciembre, mes en el que, a causa de los festejos navideños, suele comerse más

A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora Carolina Cruz habló de la estrategia que empleó para bajar de peso. Según reveló, varios de sus seguidores han estado preguntándole acerca de su dieta o de su rutina de ejercicio, pues, se encuentran sorprendidos con los cambios que ha tenido en su cuerpo. Se acuerdo con lo que relató, ya bajó seis kilos, y está trabajando por deshacerse de dos más.

“Desde la semana pasada me están preguntando por la dieta, Calerito también la está haciendo, pero es dieta distinta a la mía porque somos cuerpos completamente diferentes y sería muy irresponsable si yo les pongo por acá mi dieta, les mando una foto o les pongo una copia porque cada cuerpo tiene una necesidad completamente distinta”, dijo Cruz, quien hace parte del elenco de presentadores del programa matutino del Canal Caracol, Día a Día.

“Yo lo quería hacer porque sentía que estaba alimentándome muy mal y que estaba comiendo muchas chucherías y eso nos pasa a las mamás que tenemos hijos pequeños y sentía que necesitaba darles ejemplo a mis hijos y empezar una buena alimentación acá en la casa. Hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba. Me he bajado seis kilos, me faltan dos más sobre todo de grasa, no de masa muscular, afortunadamente tengo buena masa muscular”, añadió en las historias de su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que la vallecaucana habla de su plan de alimentación y ejercicio. En enero de este año habló de la forma en la que retomaba rutinas saludables luego de ser menos exigente en diciembre, mes en el que, a causa de los festejos navideños, suele comerse más. “Donde sea, como sea, a la hora que sea. Mentira, me toca 5:00 a.m., y en vacaciones más para estar pendiente de los gordos”, escribió antes de compartir una serie de ejercicios a sus millones de seguidores en redes sociales.

Carolina Cruz y Jamil Farah confirman su noviazgo en redes

Luego de varias semanas de especulaciones respecto a la identidad de quien sería su nuevo amor, Carolina Cruz confirmó, con una fotografía, que se encuentra en una relación con Jamil Farah. En la fotografía se les ve compartiendo un apasionado beso. La publicación fue acompañada de un mensaje que reza: ‘Vitamin Sea’. Jamil Farah, por su lado, compartió un video en el que se le ve navegando y buceando en compañía de Cruz. Según se entiende, gracias a la ubicación que tienen las publicaciones, la pareja estuvo visitando San Andrés.

Es de destacar que fue en una entrevista con la periodista española Eva Rey que la presentadora entregó detalles del que sería el inicio de un nuevo noviazgo tras su sonada separación del actor Lincoln Palomeque, con quien tiene dos hijos. “¿Cuánto hace que no haces el amor?”, preguntó la española; “No hace mucho”; contestó Cruz.

Así mismo, es de destacar, fue en el programa de chismes y entretenimiento del Canal 1, Lo Sé Todo, en el que se habló de la identidad del nuevo novio de Cruz. “Se anda rumorando que Carolina Cruz ya tiene un nuevo amor. Incluso, ha sido vista con este sujeto no en una, sino en varias ocasiones y en lugares donde han compartido muy junticos. El susodicho se llama Jamil Farah, quien es piloto de profesión, aventurero, y no se metan con él porque es un apasionado del boxeo”, dijo el presentador Ariel Osorio.

Jamil Farah, su ya confirmado novio, es piloto, de acuerdo con lo que expone él mismo en sus redes sociales. Tiene una grande pasión por el mar, por los deportes acuáticos y el boxeo.