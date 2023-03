Gobernador del Meta no asistió a reunión con excombatientes amenazados en el ETCR de Mesetas

Los integrantes del ETCR Mariana Páez, que estaba en Mesetas, se quedaron esperando la asistencia del gobernador del Meta en el Consejo Departamental de Paz. (Cuenta de Twitter Reincorporación Comunes)

Los excombatientes del Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, que se ubicaba en Mesetas (Meta), se quedaron esperando al gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, en el Consejo Departamental de Reincorporación que se realizó el martes 21 de marzo.

“Gobernador, lo esperamos en el Consejo Departamental de Paz y no llegó. Tampoco llegó al Consejo Departamental de #Reincorporación. Preguntamos entonces ¿Cuál es su voluntad de paz y la disposición de atender la emergencia de las y los firmantes del ETCR Mariana Páez?”, cuestionaron desde la cuenta de Twitter Reincorporación Comunes.

La semana pasada el mismo Rodrigo Londoño, dirigente del Partido Comunes —que surgió del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla—, denunció que los firmantes del acuerdo del mencionado ETCR sufrieron un desplazamiento forzado tras las amenazas de una de las disidencias de las FARC.

“Señor presidente, 86 mujeres madres cabeza de familia; 80 niños y niñas, entre ellos, 30 de brazos; personas de la tercera edad y discapacitados; integrantes de 200 familias que han sido desplazadas de Mesetas (Meta), del ETCR Mariana Páez. Allí, donde hicimos dejación de armas en cumplimiento de los acuerdos entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano (sic)”, detalló Londoño en su momento sobre los desplazamientos en Meta.

También advirtió que la situación en los espacios de reincorporación nacidos del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc, en 2016, es grave. Londoño recalcó que “en Mesetas la orden fue perentoria de abandonar el territorio, pero en Carrizal y en Remedios, Antioquia, hay un desplazamiento silencioso, en Arauca confinamiento”.

La grave situación se esperaba que fuera uno de los temas principales del encuentro, además, porque el mandatario regional fue uno de los que usó el emblema del escudo nacional “Libertad y Orden” que provocó controversia en el país al ser una crítica a la forma en que el presidente Petro ha manejado el tema de seguridad.

“No nos valen los discursos de libertad y orden. De hecho, nuestra libertad está coartada a causa de un desplazamiento forzado y exigimos que el gobierno departamental asuma como primer respondiente esta emergencia. ¡HECHOS, GOBERNADOR, NECESITAMOS HECHOS! (sic)”, agregaron en su crítica.

Presidente Gustavo Petro se reunirá con Juan Manuel Santos

Para la mañana del miércoles 22 de marzo se tiene programada una reunión entre el expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, con el actual mandatario, Gustavo Petro, para tratar el tema del proceso del abandono de la lucha armada por parte de la extinta guerrilla de las FARC, el cual fue blanco de críticas por parte del jefe de Estado la semana pasada.

Uno de los temas centrales de este nuevo encuentro será precisamente esas declaraciones de Petro y la preocupación por la seguridad de los excombatientes del otrora grupo subversivo, en especial por el desplazamiento forzado de los que estaban en el Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) de Mesetas (Meta), según establecieron en el periódico El Tiempo.

El pasado viernes 17 de marzo, el presidente de la República aseguró que el acuerdo de Paz con las FARC quedó incompleto, ya que no tuvo en cuenta varios temas que, desde su concepto, debieron abordarse como la industrialización, algunos conceptos de los saberes, entre otras modificaciones que, según dio a entender, él entraría a revisar con la ayuda de la ciudadanía.

“A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con algún grupo. Qué no se introdujo, no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado sin conocimiento sin industrialización”, afirmó en esa ocasión el presidente Petro.