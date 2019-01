En términos políticos y de cara a las próximas elecciones, los federados manifestaron: "En tres años de gestión, el gobierno nacional no dio respuesta a muchos de los problemas que traían los pequeños productores desde la década pasada", y anunciaron que frente a las propuestas que realicen los diferentes candidatos a la presidencia de la Nación, "los referentes del arco político no deberán olvidarse que los argentinos no queremos demagogia, de parte de ningún partido. Y que el esfuerzo tiene que ser de la clase política en su conjunto. El camino al que debemos apostar es al del trabajo y no a la especulación, sea quien sea que conduzca los destinos del país en los próximos años".