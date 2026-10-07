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Darle energía al hogar con un Tesla Model 3 o Model Y será posible durante un corte de luz

La función ya está disponible en otras marcas como Ford y GM y exige cumplir varias condiciones para disfrutarla

Tesla habilitó la función Powershare Home Backup en los vehículos Model 3 y Model Y para abastecer energía a los hogares durante cortes de luz. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Tesla habilitó la función Powershare Home Backup en los vehículos Model 3 y Model Y para abastecer energía a los hogares durante cortes de luz. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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Tesla habilitó al Model 3 y al Model Y a que funcionen como baterías de respaldo para el hogar durante un corte de luz, una función que hasta ahora estaba reservada solo a la Cybertruck.

La función se llama Powershare Home Backup y permite que la energía almacenada en la batería del auto se vuelque a la casa cuando se corta el suministro eléctrico, según anunció Tesla Energy en su cuenta de X.

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Según la compañía, un Model 3 o un Model Y pueden extender el respaldo del hogar por más de dos días, tomando como referencia un consumo promedio de 30 kilovatios hora diarios y una carga inicial del 90%. Las versiones Premium y Performance llegan a ese mismo margen, mientras que las versiones estándar alcanzan hasta dos días.

La potencia continua máxima del sistema es de 11,52 kilovatios, de acuerdo con la información publicada por Tesla.

El sistema de respaldo de energía bidireccional de Tesla alcanza una potencia continua máxima de 11,52 kilovatios. (REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)
El sistema de respaldo de energía bidireccional de Tesla alcanza una potencia continua máxima de 11,52 kilovatios. (REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)

Qué se necesita para usar esta función en los Tesla

Para que la herramienta funcione, el usuario necesita tener instalada una batería doméstica Powerwall 3, que cuesta unos USD 8.200 más varios miles de dólares de instalación, según Canary Media.

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Además del Powerwall 3, se necesita un cargador Wall Connector o un Universal Wall Connector, valuado en USD 595. Si el usuario ya cuenta con ambos equipos, no necesita comprar hardware adicional: solo debe pedirle a Tesla que active la función de manera remota.

La compañía aclaró que todavía no existe compatibilidad con las baterías Powerwall 2 y Powerwall+, aunque prometió sumarla próximamente sin precisar una fecha.

Qué limitaciones hay para acceder a esta alternativa

Tesla solo garantiza que la opción funcione en unidades de Model 3 y Model Y pedidas en Estados Unidos o Puerto Rico a partir del primero de octubre de 2026. Según la empresa, algunos, pero no todos, los autos fabricados antes de esa fecha también son compatibles.

La habilitación del servicio de energía para viviendas se limita actualmente a clientes de Estados Unidos y Puerto Rico. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La habilitación del servicio de energía para viviendas se limita actualmente a clientes de Estados Unidos y Puerto Rico. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La diferencia depende de un inversor llamado PCS2 Lite, necesario para la carga bidireccional, que Tesla no precisó cuándo empezó a instalar en cada versión del auto. Los dueños pueden revisar la compatibilidad desde la pantalla del vehículo, en el menú de software e información adicional.

Por ahora, la función solo está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico. Tesla no la habilitó todavía en Canadá ni para los modelos S y X, y tampoco permite que los dueños de Model 3 o Model Y vendan el excedente de energía a la red eléctrica, algo que sí pueden hacer los propietarios de Cybertruck en Texas.

Otras marcas que permiten la misma función

Colby Hastings, jefa del negocio de energía residencial de Tesla Energy, explicó a Canary Media que la decisión busca integrar el auto, la batería doméstica y el cargador en un mismo ecosistema. Esto es acercar todo el ecosistema y permitir que nuestros productos se complementen, señaló.

A diferencia de otros sistemas de carga bidireccional, que requieren instalar un convertidor externo de corriente continua a alterna, Tesla integra ese conversor dentro del propio auto, lo que abarata la instalación frente a sistemas de terceros que pueden costar entre USD 6.500 y USD 10.000, según el mismo medio.

Tesla integró el conversor de corriente dentro del propio vehículo para abaratar los costos de instalación del equipo. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
Tesla integró el conversor de corriente dentro del propio vehículo para abaratar los costos de instalación del equipo. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Ford ofrece una función similar en su F-150 Lightning desde 2022 y General Motors extendió la carga bidireccional a toda su línea Ultium para el año modelo 2026. Kia, por su parte, la ofrece en el EV9 a través de un cargador bidireccional de la marca Wallbox.

En marzo de 2023, el entonces vicepresidente de energía e ingeniería de tren motriz de Tesla, Drew Baglino, había anticipado que la carga bidireccional llegaría dentro de los próximos dos años. El plazo se cumplió con más de un año de retraso respecto de lo previsto.

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