Cómo limpiar los tapetes del coche para que no huelan a humedad

Los hongos pueden comenzar a crecer en tejidos húmedos en menos de 24 horas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tapetes del coche acumulan polvo y residuos orgánicos cada vez que se usa el coche y que generan olor a humedad si no se limpian con regularidad.

Ese olor característico, similar al de ropa mojada guardada, indica que las fibras retienen agua y que los hongos ya comenzaron a crecer en el interior del vehículo.

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El primer paso es retirar los tapetes completamente. Con ellos fuera, se aspira el suelo del coche para eliminar la suciedad suelta.

Después, según el material, viene el tratamiento para neutralizar el olor, el lavado y el secado total antes de volver a colocarlos.

La humedad atrapada en las fibras del coche también puede afectar la calidad del aire que respiran los pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material del tapete determina cómo se limpia

No todos los tapetes se tratan igual. Los de goma o hule son los más fáciles de lavar: basta con enjuagarlos con agua a presión, frotar con jabón neutro y dejar secar.

Dejarlos secar es el paso más importante, pues si se meten húmedos el problema se intensifica.

Los tapetes de fibra textil son los más comunes en coches de fábrica porque amortiguan el ruido interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los de material vinílico admiten fregado con agua jabonosa sin riesgo de daño, pero no conviene dejarlos en remojo.

Los de fibra textil o moqueta absorben líquidos con rapidez y tardan más en secar, lo que los hace más propensos al olor a humedad, para los cuales el proceso se describe a continuación.

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El bicarbonato neutraliza el olor antes del lavado

Si el olor es intenso, la extensión de la Iowa State University recomienda esparcir bicarbonato de sodio sobre las fibras y dejarlo actuar varias horas antes de aspirar.

El bicarbonato absorbe los compuestos volátiles responsables del olor sin dañar el material.

El bicarbonato de sodio es alcalino y neutraliza los ácidos orgánicos que producen el olor a humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez aspirado el bicarbonato, se prepara una solución de agua tibia con unas gotas de jabón neutro. Se coloca el tapete sobre una superficie plana, se frota con un cepillo de cerdas suaves y se enjuaga con agua limpia.

La solución de vinagre blanco elimina el olor a humedad

Para los tapetes con olor persistente, la misma fuente señala que una mezcla al 50% de vinagre blanco y agua en un frasco con atomizador es efectiva para eliminar olores, incluido el de humedad.

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No deja residuo de olor a vinagre una vez que el material se seca por completo.

La mezcla al 50% de vinagre y agua es suficiente: una concentración mayor puede dañar las fibras textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del lavado, el secado es el paso más determinante. Los tapetes deben colgarse o extenderse al sol directo hasta que no quede ningún rastro de humedad. Volver a colocarlos húmedos reinicia el ciclo de mal olor.

El filtro de habitáculo también acumula hongos

Si el olor persiste después de lavar los tapetes, el filtro de habitáculo del vehículo puede ser la fuente del problema.

Este filtro retiene partículas de polvo y, cuando está saturado, distribuye el olor por todo el interior cada vez que se enciende el sistema de ventilación.

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Un filtro de habitáculo saturado puede reducir hasta un 30% el flujo de aire del sistema de ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantener el interior libre de humedad, la extensión de la Iowa State University recomienda todo el proceso completo que incluye aspirado profundo, lavado con solución jabonosa, aplicación de neutralizador de olores y secado total al sol.

El ciclo completo debe repetirse tres o cuatro veces al año, y los derrames deben limpiarse en cuanto ocurren, antes de que la humedad penetre en las fibras y el olor se instale.

Cuándo el olor a humedad ya no se resuelve en casa

Si después de lavar, secar y tratar los tapetes el olor persiste, el problema puede estar en la estructura del vehículo.

Una gotera en las juntas de las puertas, un drenaje del techo solar tapado o una falla en el sistema de aire acondicionado pueden mantener húmedo el suelo del coche de forma permanente.

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Una gotera pequeña en la junta de una puerta puede mantener húmedo el suelo del coche de forma permanente, en esos casos es esencial consultar a un especialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, un taller especializado en detallado o limpieza de interiores puede usar equipos de extracción de humedad que no están disponibles para uso doméstico.