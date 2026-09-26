Tecno

Tesla arrancó la producción masiva de su camión eléctrico Semi: apunta a 50 mil unidades por año

La versión de producción del Semi pesa unos 450 kilogramos menos que el modelo original presentado en 2017

Un camión blanco Tesla Semi con la puerta del conductor abierta está estacionado frente a los portones de un almacén
La nueva planta de Tesla en Sparks, Nevada, ocupa 167.000 metros cuadrados y fue diseñada para producir hasta 1.000 camiones Semi por semana. (Tesla)
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Tesla comenzó la producción en gran escala de su camión eléctrico Semi en una planta dedicada en Sparks, Nevada, casi nueve años después de que Elon Musk presentara el vehículo en 2017 con la promesa de fabricarlo desde 2019.

La empresa detalló el arranque en un hilo de trece publicaciones en su cuenta de X dedicada al Semi, difundido tras un evento realizado el 24 de septiembre en la planta, construida junto a la Gigafactory de Nevada, en Sparks.

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La fábrica ocupa 167.000 metros cuadrados (1,8 millones de pies cuadrados) y fue diseñada para fabricar 50.000 camiones por año, es decir, unas 1.000 unidades por semana en su capacidad máxima.

Once camiones blancos modelo Tesla Semi aparcados en fila sobre un asfaltado al atardecer con logotipos de empresas en la parte superior
Dan Priestley, director de ingeniería del Semi, presentó los detalles de la producción en volumen. (Tesla)

Casi una década de atrasos

El Semi tuvo entregas limitadas y hechas a mano desde diciembre de 2022, cuando los primeros ejemplares llegaron a PepsiCo, cliente ancla del programa. El salto a manufactura industrial no llegó entonces.

Los planes de producción en volumen se postergaron durante años porque Tesla priorizó el suministro de baterías para sus autos de pasajeros por sobre el camión, según reconstruyó Teslarati. La compañía resolvió ese cuello de botella al fabricar las celdas 4680 que alimentan al Semi en el mismo complejo de Sparks.

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Dan Priestley, director de ingeniería del Semi, y Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de vehículos de Tesla, presentaron el evento de lanzamiento. Priestley dijo que la planta apunta a los 50.000 camiones anuales y que sumará más de 3.000 empleos durante la etapa de expansión, según informó CNBC.

El camión ofrece una variante de largo alcance con 805 kilómetros de autonomía y capacidad de carga de 82.000 libras. (Europa Press)
El camión ofrece una variante de largo alcance con 805 kilómetros de autonomía y capacidad de carga de 82.000 libras. (Europa Press)

Lo que cambió en el camión

La versión de producción reduce en unos 450 kilogramos el peso del vehículo respecto al modelo original, incorpora dirección eléctrica sin bombas hidráulicas y ofrece dos variantes: una de autonomía estándar de 523 kilómetros (325 millas) y otra de largo alcance de 805 kilómetros (500 millas), ambas con una carga máxima de 82.000 libras.

El camión admite carga a 1,2 megavatios en los cargadores Megacharger de Tesla, que restituyen hasta el 60% de la autonomía en 30 minutos, y la compañía afirmó que su flota registró un nivel de disponibilidad operativa superior al 98% en lo que va de 2026, de acuerdo con Priestley.

Tesla no confirmó un precio oficial durante el evento, pero Electrek había reportado que la empresa cotiza el Semi de largo alcance en unos USD 290.000 y el de autonomía estándar en unos USD 260.000, alrededor de un 60% más caro que los USD 180.000 anunciados en 2017.

Los cargadores Megacharger de Tesla permiten restituir hasta el 60% de la autonomía del Semi en 30 minutos. (Reuters)
Los cargadores Megacharger de Tesla permiten restituir hasta el 60% de la autonomía del Semi en 30 minutos. (Reuters)

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, describió antes la ecuación económica del camión como “una decisión obvia en materia de costo total de propiedad”, al asegurar que resulta “mucho, mucho más barata que cualquier otro medio de transporte disponible”, según recogió Teslarati.

Los clientes que ya reciben camiones

Entre los compradores que exhibieron sus logos en el evento de Sparks figuraron PepsiCo, DHL, US Foods, ABF, Einride, IMC Logistics y WattEV, según el registro de Electrek. Tesla afirmó que también usará parte de la flota para transportar su propia carga.

Días antes del lanzamiento, la alianza de transportistas ZET SCALE eligió a Tesla como proveedor principal para un pedido inicial de 2.500 camiones eléctricos, una cifra que casi duplicaría la cantidad de camiones de clase 8 eléctricos que circulan actualmente en Estados Unidos, según reportó Reuters y retomó Quartz.

Tesla - Tesla Semi - Elon Musk - Autos - trailer - tecnología - 14 de septiembre
La alianza de transportistas ZET SCALE encargó 2.500 unidades del Semi antes del lanzamiento en Sparks. (Tesla)

Ese pedido se sumó al de la firma sueca de logística Einride, que en agosto había anunciado la incorporación de 500 unidades del Semi a su flota.

La competencia y las dudas del mercado

Tesla compite en el segmento de camiones eléctricos con Volvo Group, que entró en producción en volumen en 2019 y hoy lidera el mercado europeo y norteamericano de camiones eléctricos por unidades entregadas, según Automotive World.

La publicación también señaló a la startup china Windrose como competidora directa: su camión, con un diseño aerodinámico similar al del Semi, se vende a unos USD 285.000, por debajo del precio de Tesla, aunque sin la red de servicio ni la escala de sus rivales occidentales.

Tesla compite en el segmento de camiones eléctricos con Volvo Group y la startup china Windrose. (Reuters)
Tesla compite en el segmento de camiones eléctricos con Volvo Group y la startup china Windrose. (Reuters)

Analistas citados por Automotive World estiman que la producción total del Semi rondará entre 5.000 y 15.000 unidades en 2026, una fracción de la capacidad máxima de la planta de Nevada. Las acciones de Tesla acumulan una baja del 16% en lo que va del año, según Quartz.

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