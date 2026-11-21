La Cybertruck se ubicó como la segunda pickup eléctrica más vendida en Estados Unidos en 2025 frente a la retirada de competidores como Ford. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tesla va a dejar de fabricar la Cybertruck. Elon Musk lo anunció el viernes 6 de noviembre en X: la línea de la fábrica de Texas se apaga en 2027 para hacerle lugar al Cybercab, el robotaxi de dos asientos con el que la empresa quiere pasar de vender autos a vender viajes.

Era la camioneta que iba a reinventar la pickup estadounidense. Musk la llamó el mejor producto de la historia de la compañía y proyectó fabricar 250.000 por año. En 2025 se vendieron 20.237 en Estados Unidos, un 48% menos que el año anterior, según Cox Automotive.

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La explicación más repetida es la política. Yo la compro a medias.

La camioneta que llegó no era la que Musk había prometido

En la presentación de 2019, Musk dijo que la versión de entrada costaría USD 39.900. La autonomía prometida rondaba los 800 kilómetros. Cuando salió a la venta, a fines de 2023, el precio base era de unos USD 61.000 y la batería rendía unos 480 kilómetros, según la reconstrucción de The Wall Street Journal.

Llegó cuatro años después del anuncio, unos USD 21.000 más cara y con cerca de un 40% menos de autonomía. Hagan la cuenta.

Fabricarla tampoco fue fácil. La carrocería de acero inoxidable no se parece a la de ningún otro vehículo y la línea de montaje tardó en afinarse. El resultado: 11 llamados a revisión desde el lanzamiento, según la NHTSA, la agencia de seguridad vial de Estados Unidos. En uno, la cubierta del pedal del acelerador se deslizaba y lo dejaba trabado.

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Musk lo había advertido en octubre de 2023, semanas antes de las primeras entregas. “Cavamos nuestra propia tumba”, les dijo a los inversores sobre la camioneta.

Las ventas de la camioneta Cybertruck cayeron un 48% en Estados Unidos durante 2025, según datos de Cox Automotive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo a Trump la convirtió en blanco de protestas

El respaldo de Musk a Donald Trump puso a la camioneta en la mira de quienes querían protestar contra él. Los periodistas del Journal cuentan que, para ese momento, quienes todavía pensaban en comprar una empezaron a dudar.

Es cierto. A mi lectura, llegó tarde: la política le restó clientes a un producto que ya había perdido a la mayoría por lo que costaba.

Hay un dato que no encaja con la palabra fracaso. Aun con ese desplome, en 2025 fue la segunda pickup eléctrica más vendida de Estados Unidos, según Cox Automotive.

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No porque le vaya bien. El Journal señala que Ford está sacando la suya del mercado y que General Motors perdió incentivos cuando se terminó el descuento impositivo federal para comprar autos eléctricos. Compite en una carrera de la que los demás se bajan.

Tesla dejará de fabricar la Cybertruck en Texas en 2027 para destinar la línea de montaje al robotaxi Cybercab. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Musk dice que la camioneta no daba pérdidas

Tres días después del anuncio, Musk negó que el problema fuera la rentabilidad. Escribió que los pedidos superan por mucho el ritmo de producción, que habrá que devolverles el dinero de la reserva a muchos clientes y que el motivo es otro: fabricar más Cybercab vale más que sostener una camioneta tan compleja.

Dos días más tarde estiró la producción hasta el final del verano boreal de 2027. Los pedidos no los puedo verificar, porque Tesla no informa cuántas Cybertruck entrega. El argumento, en cambio, coincide con lo que la empresa viene haciendo: este año ya dejó de fabricar el Model S y el Model X.

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El robotaxi recién empieza y los autos comunes pagan las cuentas

El Cybercab se fabrica desde abril. La planta de Texas tiene capacidad instalada para más de 125.000 por año, según la propia Tesla, pero capacidad no es producción y Reuters lo describe como un programa todavía chico.

El historial de plazos tampoco ayuda: en 2019, Musk prometió un millón de robotaxis en la calle para 2020.

Mientras tanto, la empresa vive de lo de siempre. En el tercer trimestre entregó 486.532 vehículos y 478.237 fueron Model 3 y Model Y. Es el 98% del total. Son los dos modelos con los que desembarcó en la Argentina el viernes 20 de noviembre.

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Musk cambió un fracaso que se puede contar unidad por unidad por una promesa que todavía no mostró resultados. Y la financia con los autos que, según él, ya no son el futuro.