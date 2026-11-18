La consolidación de las marcas chinas en el mercado local depende de la extensión de los talleres mecánicos y del suministro de repuestos

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La expansión de los autos eléctricos en Argentina avanza con una limitación concreta: la autonomía de los modelos ya permite resolver buena parte de los traslados diarios e incluso algunos viajes largos, pero la infraestructura de carga todavía condiciona su uso fuera de los grandes centros urbanos. La disponibilidad de cargadores en el destino y las condiciones para recargar en el hogar aparecen como factores centrales para definir una compra.

Para el periodista especializado en autos Lucas Abriata, el problema no termina cuando el vehículo completa el trayecto previsto. “Llegar a destino no alcanza si después no hay dónde cargar”, resumió en Infobae A las Nueve al analizar las condiciones actuales del mercado local.

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La carga disponible define los límites de los autos eléctricos

El escenario favorece por ahora a quienes tienen vivienda, cochera propia y la posibilidad de contar con otro vehículo para las distancias más largas. Bajo ese esquema, el eléctrico puede quedar destinado a los recorridos cotidianos, mientras que un auto a combustión resuelve los viajes que dependen de una red de carga más amplia.

“Tener un segundo auto permite resolver los viajes largos cuando la red todavía no acompaña”, explicó Abriata.

La recarga doméstica es una parte relevante de esa ecuación. Según el especialista, un cargador instalado en una vivienda puede completar una batería en tres o cuatro horas y su instalación tiene un costo aproximado de entre USD 1.500 y USD 2.000. “Para quien tiene cochera propia, el cargador en casa cambia la experiencia de uso”, señaló.

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Los servicios de reparto y los vehículos de transporte por aplicaciones perfilan la adopción inicial de la movilidad eléctrica por su ahorro operativo REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Algunos modelos eléctricos ofrecen una autonomía de entre 450 y 500 kilómetros. Ese rango permitiría, en teoría, cubrir un viaje desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, aunque no resuelve por sí solo la planificación del regreso ni los desplazamientos una vez que el vehículo está en destino. “Hay que pensar también en la carga disponible en destino”, advirtió.

Abriata comparó esa situación con la de ciudades europeas, donde los cargadores tienen mayor presencia en el espacio urbano, y mencionó a México como otro mercado en el que la incorporación de eléctricos ya se percibe en las calles. “En algunas ciudades el cambio se nota, sobre todo por la reducción del ruido”, comentó.

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La adopción de esta tecnología presenta ritmos diferentes según el país. Europa cuenta con una penetración mayor, mientras que las distancias y los hábitos de viaje de Estados Unidos sostienen la demanda de otras alternativas. “Argentina está entre una Europa más electrificada y unos Estados Unidos con otra escala territorial”, evaluó el periodista.

En el mercado estadounidense, las distancias extensas favorecen una adaptación más gradual a los vehículos eléctricos puros. En ese contexto, los híbridos pueden responder a una parte de la demanda que todavía depende de trayectos largos. “Las distancias hacen que el híbrido tenga una adaptación distinta”, planteó Abriata.

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La llegada de Tesla a la Argentina

La posible llegada de Tesla al país suma otra variable a la discusión sobre los eléctricos. La empresa no confirmó precios ni fecha de comercialización en Argentina, y el valor final será determinante para medir la demanda. “Todo depende de cuánto cuesten cuando estén disponibles”, afirmó Abriata.

Los servicios de reparto y los vehículos de transporte por aplicaciones perfilan la adopción inicial de la movilidad eléctrica por su ahorro operativo

El precio del modelo base de Tesla en Uruguay, cercano a USD 37.000, funciona como una referencia regional, aunque no permite proyectar un valor local. Los impuestos, los costos de importación y la estrategia comercial pueden modificar el precio de venta en Argentina. “El precio uruguayo sirve de referencia, pero no confirma nada para este lado del río”, indicó.

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La estructura industrial de Tesla es uno de los elementos que puede incidir en sus precios. La compañía participa en la producción de baterías y de otros componentes, una integración que le da margen frente a fabricantes que dependen en mayor medida de proveedores externos. “La producción de baterías es una de las claves de su margen para competir”, sostuvo.

Los vehículos de Tesla son completamente eléctricos y no incorporan un motor térmico de respaldo, a diferencia de los híbridos. Esa característica vuelve más relevante el acceso a una red de carga para quienes analizan una eventual compra. “Tesla fabrica autos cien por ciento eléctricos, no híbridos”, precisó el especialista.

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El costo de cargar una batería puede ubicarse cerca de los $10.000, aunque depende de la tarifa que paga cada usuario y de la capacidad del vehículo. Frente al gasto de combustible, la diferencia puede cobrar importancia para quienes recorren muchos kilómetros cada día. “No hay un valor único porque depende de lo que pague cada usuario por la luz”, aclaró Abriata.

El reparto y las aplicaciones aparecen como los primeros usuarios potenciales

La relación entre costo operativo y cantidad de kilómetros recorridos abre una posibilidad para actividades como el reparto, los fletes y el transporte por aplicaciones. Son sectores en los que el ahorro en energía puede tener más peso que en el uso particular. “La última milla tiene condiciones para adoptar eléctricos”, afirmó Abriata.

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La recarga completa de una batería vehicular cuesta alrededor de 10.000 pesos en Argentina, según el esquema tarifario de cada usuario REUTERS/Chalinee Thirasupa

La incorporación de nuevas marcas e importados también reactivó el debate sobre la renovación del parque automotor. La edad promedio de los vehículos que circulan en Argentina explica parte de la demanda potencial de modelos nuevos, incluidos los eléctricos. “El parque automotor argentino sigue siendo viejo”, observó.

La renovación se percibe con mayor claridad en los segmentos medios y altos, donde volvió a haber opciones luego de años de restricciones a las importaciones. En los vehículos de entrada, el recambio sigue sujeto al precio y a la oferta disponible. “En las gamas medias y altas ya se ve una renovación”, dijo.

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Los autos más accesibles conservan una dinámica diferente, con modelos tradicionales que mantienen una presencia relevante en las ventas. La llegada de tecnologías nuevas a ese segmento dependerá de que sus valores puedan competir con alternativas ya instaladas. “Los vehículos de entrada todavía tienen una dinámica diferente”, explicó.

Sobre las marcas chinas, Abriata diferenció entre empresas y sistemas de propulsión. Algunos modelos usan mecánicas convencionales que los talleres habituales pueden atender, mientras que otros requieren capacitación y equipamiento específicos. “No todos los autos chinos requieren una atención completamente distinta”, señaló.

La red de reparaciones suele ampliarse a medida que aumentan las unidades en circulación. El periodista comparó ese proceso con la expansión de los talleres especializados en cajas automáticas durante los últimos 15 o 20 años. “La especialización aparece cuando el volumen de autos la vuelve necesaria”, recordó.

La continuidad de las nuevas marcas dependerá de sus ventas, de la red de servicio y de la disponibilidad de repuestos. En un mercado con más competidores, esas condiciones definirán cuáles logran sostenerse. “La incógnita es saber qué marcas van a quedar en el mercado”, concluyó Abriata.

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