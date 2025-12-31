Economía

Las ventas de autos 0 km crecieron 47,8% en 2025 y un modelo nacional se quedó con el primer puesto

Se superaron las 612.000 unidades y el sector celebra cerrar un año positivo de comercialización. El Toyota Yaris no resistió el primer lugar que tuvo hasta noviembre y fue superado por una pick-up

Guardar
Los cómputos finales de 2025
Los cómputos finales de 2025 llegaron a las 612.178 unidades absolutas. Un crecimiento del 47,8% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la publicación de las cifras de ventas del mes de diciembre, se cerró este martes 30 el cómputo total de autos 0km patentados en 2025, que finalmente quedó en 612.178 unidades, lo que implica un incremento anual de 47,8%.

Las promociones, descuentos y bonificaciones que ofrecieron las marcas para operaciones de contado que registraran sus operaciones con patentamientos dentro del mes, permitieron que diciembre cerrara con 23.997 unidades en total, de los cuales fueron 579.403 los autos particulares y vehículos utilitarios livianos.

Con estos números, el mes fue previsiblemente un 32,3% peor que noviembre, algo estacional que se repite todos los años, pero logró mejorar un 10,3% el resultado de diciembre de 2024, lo que confirma la reacción de fabricantes e importadores luego del traspié sufrido el mes anterior, el único que perdió en la comparación interanual, según señala el informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA).

Diciembre casi alcanzó las 24.000
Diciembre casi alcanzó las 24.000 unidades con una recuperación respecto al mes previo. El mes quedó un 10,3% por encima del mismo período de 2024

En la evaluación del acumulado de ventas de autos 0km de todo el año, los 612.178 patentamientos representan un crecimiento del 47,8% respecto a 2024, lo que aún siendo un resultado muy positivo para el sector, dista mucho del 70% que se calculaba cuando terminó el primer semestre y se proyectaban más de 650.000 patentamientos.

“Estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar”, señaló Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en relación a ese cambio de escenario que hubo durante la etapa media del año.

“La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018”, analizó el ejecutivo.

Lucha de marcas hasta el final

Entrando al detalle del mercado y su división por marcas, tal como estaba planteado en las últimas semanas, Volkswagen quedó como el fabricante que más autos vendió en el último mes de 2025, alcanzando las 3.496 unidades, aunque superando a Toyota por solo 146 vehículos. En tercer lugar quedó Renault con 2.353, por delante de Ford con 2.294 y Chevrolet con 2.169 patentamientos.

Sin embargo, en el acumulado del año Toyota volvió a predominar y quedarse con el título de la marca con mayores ventas alcanzando las 97.081 unidades, seguida por Volkswagen con 94.436. El tercer mejor fabricante de autos en ventas fue Fiat con 74.752 patentamientos, superando holgadamente a Renault que quedó con 59.001, y a Peugeot, que cerró el año con 49.911, aventajando a Ford por apenas 419 automóviles en 12 meses.

Los diez fabricantes con mayores ventas se completaron con Chevrolet y sus 46.322 ventas, muy lejos delante de Citroën con 24.301, de Jeep con 21.989 y de Nissan con sus 15.272 unidades.

En el último mes, la
En el último mes, la pick-up Toyota Hilux superó al Toyota Yaris como el vehículo más vendido de 2025. Todo quedó en familia

Un auto nacional terminó nro 1

El otro pronóstico que ya se había adelantado en Infobae señalaba que en el último mes del año cambiaría el primer puesto absoluto en ventas de autos entre todas las categorías. Finalmente la pick-up Toyota Hilux terminó consagrándose como el vehículo 0 km más vendido de 2025 con 30.768 unidades, y superando a su “hermano menor”, el Toyota Yaris por sólo 618 vehículos.

Para lograrlo, la camioneta que lidera las ventas de su segmento ininterrumpidamente desde 2006, duplicó el volumen de comercialización de diciembre respecto al resto de todos los otros modelos del mercado, al tocar las 1.805 unidades contra 964 de su más próximo seguidor, otra pick-up, la Ford Ranger.

El otro dato que resalta del informe final del año del SIOMAAA, es que el Toyota Yaris pudo contener al Fiat Cronos en su sprint final del año, no sólo para quedarse en el segundo puesto absoluto, sino como el auto de pasajeros más vendido del año. El Yaris totalizó 30.150 unidades en los 12 meses de 2025 y el Fiat Cronos sumó 29.905 en el mismo período de tiempo.

En diciembre, adicionalmente, se destacaron los resultados de dos modelos que vienen subiendo en cada medición. El más resonante es el desempeño del Volkswagen Tera, tercero absoluto del mes y mejor SUV entre todos los segmentos, con 847 unidades. El otro modelo que volvió a destacarse fue el Ford Territory, cuarto absoluto, segundo SUV y mejor C-SUV de diciembre, con 807 patentamientos.

Temas Relacionados

mercado automotorventas autos 0kmventas autos diciembreToyotaToyota Hiluxúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayeron la actividad económica y la inversión en noviembre, según un estudio privado

La industria, el comercio y la construcción explicaron buena parte del retroceso registrado el mes pasado. Cómo evolucionó cada sector

Cayeron la actividad económica y

Inocencia fiscal: por qué la falta de adhesión de las provincias puede complicar los planes de Caputo para los dólares del colchón

Solo 16 distritos, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), llevaron a cabo la firma del intercambio de información con el fisco nacional. Los problemas que podrían generar

Inocencia fiscal: por qué la

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron por tercer día consecutivo y terminaron 2025 con una suba de 20 por ciento

El S&P Merval cedió 1,6% y se sostuvo apenas sobre los 3.000.000 puntos. Los bonos ganaron 0,2%. El dólar subió a $1.480 en el Banco Nación para romper una racha de siete ruedas de estabilidad

Jornada financiera: las acciones argentinas

Desde que asumió Milei, más de 60 mil personas dejaron de trabajar para el Estado

La mayor parte de los despidos se concentraron en la administración centralizada, pero también se registraron bajas en las empresas públicas y, en menor medida, en el personal militar y de seguridad

Desde que asumió Milei, más

El dólar cortó una racha de siete ruedas sin cambios y cerró el año a $1.480

La divisa mayorista cedió a $1.455 y quedó a 71,09 pesos o 4,9% del techo de la banda cambiaria, que a partir de enero se indexará por inflación

El dólar cortó una racha
DEPORTES
El comunicado de la AFA

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

TELESHOW
Las postales de Nico Occhiato

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia” luego de un año polémico: cuánto gastó

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque ucraniano provocó un

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”

De cortejo a rituales poco conocidos: nuevas evidencias fósiles lograron reconstruir la reproducción de los dinosaurios