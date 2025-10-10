Autos

Ferrari revela detalles del primer auto eléctrico de su historia

El lanzamiento apunta a una nueva generación de clientes que priorizan la sostenibilidad y la innovación

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Ferrari planea que el 20%
Ferrari planea que el 20% de su producción sean autos eléctricos para 2030. (Reuters)

Ferrari ha presentado los primeros detalles técnicos y de diseño del Elettrica, el primer auto eléctrico de producción en la historia de la marca italiana. Este modelo combinará la potencia de 986 caballos, una autonomía estimada de al menos 530 kilómetros, y una serie de innovaciones que buscan mantener la esencia deportiva característica de la firma en el contexto de la movilidad eléctrica.

El Elettrica, cuya entrega está prevista para finales de 2025 y cuyo diseño definitivo se revelará en la primavera de ese año, contará con cuatro motores eléctricos capaces de alcanzar una velocidad máxima de entre 308 y 310 kilómetros por hora. El vehículo, de cuatro puertas y más de cuatro plazas, integra una batería de carga rápida completamente alojada en el suelo, lo que contribuye a un centro de gravedad más bajo y a un mejor rendimiento dinámico. El chasis y la carrocería se fabrican en un 75% con aluminio reciclado, lo que permite reducir 6,7 toneladas de dióxido de carbono por unidad producida.

Uno de los aspectos más innovadores del Ferrari Elettrica es su sistema de sonido, diseñado para amplificar las vibraciones reales del tren motriz mediante acelerómetros en el eje trasero. Esta tecnología busca ofrecer una experiencia auditiva distintiva, alejada de la simple simulación del ruido de un motor de combustión. Además, el conductor podrá elegir entre cinco niveles de potencia a través de paneles en el volante, lo que permitirá modular la sensación de aceleración continua, un rasgo tradicionalmente asociado a los deportivos de la marca.

Chasis de Elettrica, el primer
Chasis de Elettrica, el primer auto eléctrico de Ferrari. (Ferrari)

Ferrari ha desarrollado internamente la mayoría de los componentes críticos del Elettrica, incluido el sistema de baterías y el software, en línea con su estrategia de mantener el control sobre la calidad y la innovación tecnológica. El precio estimado del modelo superará los EUR 500.000, situándolo en el segmento más exclusivo del mercado de autos eléctricos de lujo.

Estrategia de electrificación de Ferrari

La introducción del Elettrica se enmarca en el plan estratégico de Ferrari para la próxima década. Según la hoja de ruta actualizada, la marca prevé que en 2030 el 40% de su gama estará compuesta por modelos híbridos, otro 40% por vehículos con motor de combustión interna y el 20% restante por autos totalmente eléctricos. Esta proporción representa una revisión a la baja respecto al objetivo del 40% de eléctricos anunciado tres años atrás, reflejando la cautela de la compañía ante la evolución de la demanda y las condiciones del mercado.

El proceso de electrificación en Ferrari no es reciente. La marca lleva quince años investigando y desarrollando tecnologías eléctricas, con antecedentes en la Fórmula 1 y la introducción de modelos híbridos desde 2013. El Elettrica no supone una ruptura, sino una ampliación de la oferta, como subrayó el director ejecutivo Benedetto Vigna: “El VE es una adición, no una transición”.

Sistema de tren automotriz del
Sistema de tren automotriz del primer auto eléctrico de Ferrari. (Reuters)

Desafíos en el mercado de autos eléctricos

El contexto de mercado para los autos deportivos eléctricos de lujo presenta desafíos particulares. Mientras Ferrari avanza con el Elettrica, otros fabricantes como Lamborghini han pospuesto el lanzamiento de sus primeros modelos eléctricos hasta 2029, y Porsche enfrenta dificultades para equilibrar la demanda entre el mercado chino y los compradores occidentales, que aún prefieren los motores de combustión. Ferrari, por su parte, se beneficia de una menor presión regulatoria debido a su nicho de mercado y la posibilidad de seguir ofreciendo modelos con combustibles sintéticos, una opción que sus clientes pueden permitirse.

La apuesta por el Elettrica responde también al interés de una nueva generación de compradores jóvenes y adinerados, que buscan combinar el prestigio de la marca con la sostenibilidad ambiental. Andy Palmer, ex director ejecutivo de Aston Martin, señaló que “para seguir siendo relevante, tal vez Ferrari necesite una línea eléctrica que represente lo mejor de su tipo”. En la misma línea, Phil Dunne, de la consultora Grant Thornton Stax, destacó que el verdadero reto para Ferrari es ofrecer a sus clientes la misma experiencia y sensaciones que han definido a sus modelos de combustión.

Temas Relacionados

FerrariAutos eléctricosTecno Autos y movilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Destronó al Cronos y al 208: cuál fue el auto 0 km más vendido en la Argentina en septiembre 2025

El mercado automotor argentino mostró un cambio de liderazgo en septiembre, con un nuevo modelo al frente de las ventas y una competencia ajustada en el acumulado anual

Destronó al Cronos y al

Autos: los 6 errores comunes al inflar los neumáticos para manejar en la ciudad y salir a la ruta

Una revisión sencilla ayuda a prevenir riesgos en trayectos largos y diarios, según expertos en seguridad vial

Autos: los 6 errores comunes

Ni 100 ni 40 mil kilómetros: guía rápida para saber cuándo conviene reemplazar la correa de distribución del auto

En la vida útil de un motor, una de las averías más costosas aparece cuando una pieza fundamental pierde el sincronismo. El presupuesto de reparación supera ampliamente al de un mantenimiento oportuno. Por eso, el reemplazo de la correa de distribución en un intervalo adecuado garantiza un funcionamiento correcto y ayuda a prevenir daños graves en el vehículo

Ni 100 ni 40 mil

Cuál es el auto brasileño que se perfila para ser el más vendido del país tras 7 años de dominio de modelos argentinos

El mercado automotor argentino tuvo a la Toyota Hilux, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 como los autos más vendidos desde 2018. Con los números parciales de mitad de septiembre el primer lugar ya lo tiene un modelo compacto importado

Cuál es el auto brasileño

Un ídolo del rock, un auto que nunca condujo y una experiencia inolvidable: Liam Gallagher anunció la venta de su emblemático Aston Martin

El vehículo asociado a la mítica banda británica se ofrece en una venta especial, que suma entradas preferenciales para un show histórico que ya reúne a fanáticos y coleccionistas en todo el mundo

Un ídolo del rock, un
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ANMAT prohibió la venta

La ANMAT prohibió la venta de una conocida golosina y una serie de productos keto

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén y consideraron que fue en legítima defensa

Tiempo en el AMBA: cuándo volverá a llover y qué pasará con la temperatura

INFOBAE AMÉRICA
Israel identificó a tres de

Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y canceló las sanciones previstas para Hamas

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona