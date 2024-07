Cuánto puede impactar la falta de insumos para chapas patentes y cédulas verdes en las ventas de autos 0 kilómetro

Esta tarde se conocerán los números finales de ventas de autos 0 kilómetro del mes de julio, y el sector automotriz en su conjunto espera con ansiedad la cantidad de unidades patentadas porque si las cuentas no fallan, se podría superar por primera vez en el año los patentamientos del mismo mes del año anterior. Sin embargo, un nuevo problema podría estar presentándose en los Registros del Automotor de buena parte de todo el país, con demoras a causa de faltantes de insumos para confeccionar las chapas patentes y las cédulas de identificación, más conocidas como cédula verde.

Según fuentes vinculadas a la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), hay faltantes de chapas para las matrículas de los autos, pero descartan que esta sea una situación diferente a la que se viene viviendo hace tiempo. De hecho, los números de junio de ventas de autos cero kilómetro, no fueron todo lo bueno que se esperaba a causa de los dos fines de semana largos consecutivos, pero también a algunos faltantes de insumos que impidieron patentamientos en los últimos días del mes.

Los Registros del Automotor han sido desde la campaña electoral, una de las banderas que esgrimió Javier Milei como un negocio de la política que tenía por objetivo eliminar apenas fuera posible. En el DNU del 21 de diciembre de 2023, ya en funciones, el gobierno había puesto la fecha del 2 de mayo como plazo máximo para que comenzara a funcionar un Registro Automotor remoto, abierto, estandarizado y accesible.

La fecha no sólo no se cumplió hasta el momento, casi tres meses después, sino que no parece muy posible en el corto plazo, aunque el Ministerio de Justicia intervino más de 130 registros y suspendió la apertura de 12 nuevas dependencias que estaban próximas a abrirse. Lo hizo a través de la Resolución (209/2024) publicada en el Boletín Oficial el 8 de mayo.

“Los patentamientos y entrega de cédulas de identificación (cédula verde) no se vieron afectados en julio y los números los van a confirmar este miércoles, cuando el cierre del mes permita comprobar que estaremos cerca de las 43.000 unidades. Pero si no se normaliza la provisión desde Casa de la Moneda, posiblemente haya dificultades en el mes de agosto. Sería una lástima, justo cuando el mercado automotor está empezando a repuntar consistentemente”, dijo una fuente a Infobae este martes.

Esta nueva demora en las entregas de insumos para matrículas y cédulas verdes, sin embargo, no es causada por las mismas circunstancias que se padecieron en 2023, cuando estaban motivadas por la falta de dólares en las reservas del Banco Central. Aquella situación paralizó muchas importaciones a través de las SIRA, los permisos de importación que no se emitían en tiempo y forma, lo que afectó al sector automotriz en todos sus estados, desde la producción hasta la importación de autopartes y vehículos terminados.

Fuentes del sector afirmaron que “este problema no debería existir, no hay razones que lo justifiquen. Salvo que sea adrede para tener más razones que justifiquen cerrar los Registros del Automotor”

Ahora, con la importación de insumos completamente libre, e incluso con la reducción al 50% de los plazos de pago que bajaron de 180 a 90 días para productos terminados, y de cuatro pagos a 30, 60, 90 y 120 días a dos de 30 y 60, las razones por las que pueden haber faltantes de placas y cédulas verdes no pueden ser las mismas.

Sin decirlo oficialmente, fuentes del sector afirmaron que “este problema no debería existir. No hay razones que lo justifiquen. Salvo que sea adrede para tener más razones que justifiquen cerrar los Registros del Automotor bajo la excusa de su mal funcionamiento. Las cédulas se pueden hacer digitales, el problema más grande es el de las patentes, porque son obligatorias para poder circular tanto para automóviles como para motocicletas”.

Mientras todo este proceso continúa, ya están conformadas las comisiones en la Cámara de Diputados para comenzar el tratamiento del proyecto de Ley de la Diputada Patricia Vásquez (Pro), que paralelamente a la decisión del gobierno de Milei de transformar el sistema registral automotor argentino, impulsa su cierre definitivo y su reemplazo por un sistema completamente digital.