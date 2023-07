París le declaró la guerra a los SUV: “No hay caminos de tierra, ni de montaña”, dice el gobierno

París está preocupada por el tránsito y el espacio público. Primero prohibió las empresas que alquilaban monopatines eléctricos, ahora aumentarán el costo de estacionamiento para los SUV

En abril de este año, el municipio de París decidió que los monopatines eléctricos se podrían utilizar en las calles de la “Ciudad Luz” únicamente como medio de traslado privado. Así se terminaba la autorización para que existan empresas que los alquilaran por horas, lo que había generado que los usuarios los dejaran tirados en las esquinas como si fuesen basura. Ahora van por los autos más grandes de uso particular, los famosos SUV.

El gobierno planea imponer una tarifa de estacionamiento más alta para los SUV porque cree que “estos vehículos son absolutamente inútiles” para el centro de la ciudad, según publicó esta semana el periódico inglés “The Guardian”. La medida entraría en vigor en 2024 y todavía no se han especificado los detalles exactos de la ordenanza, como saber a qué segmentos de SUV alcanzará, cuáles serán los límites de peso, tamaño, motorizaciones, y si se excluirá o no a los que sean 100% eléctricos.

También existirá una necesidad que se deba contemplar en la norma, como la de las familias numerosas o personas con capacidades motoras diferentes, que requieran de un vehículo de mayores dimensiones para poder ingresar y egresar del mismo a través de una rampa para sillas de ruedas.

La diferencia entre lo que desea el gobierno y lo que usa la gente. El auto urbano eléctrico de dos plazas o un SUV compacto

En cuanto al incremento, se cree que no habrá una tarifa única adicional, sino una progresión de acuerdo al tamaño del SUV. Así, un Range Rover y un Cadillac Escalade probablemente paguen una tarifa más alta respecto a un SUV de segmento C. Los de segmento B, como el VW T-Rocc, quizás queden exceptuados del incremento.

El contexto de la normativa es del “crecimiento inexorable” de los vehículos en términos de tamaño y peso en la ciudad de París, algo que el Partido de los Verdes, también conocido como Partido Ecológico de Europa, dice que se necesita abordar urgentemente.

Según los funcionarios, la cantidad de SUV que circulan por la capital francesa ha aumentado un 60% en los últimos cuatro años, lo que equivale al 15% del total de 1,15 millones de vehículos estacionados en la ciudad todas las noches. Como segunda intención, esta ordenanza de estacionamiento, parece apuntar a fomentar que los parisinos se inclinen al uso del car sharing, sistema de autos compartidos por tiempo, o a comprar vehículos más pequeños para el uso urbano.

El objetivo del aumento de las tarifas es desalentar el uso de los grandes SUV en la capital francesa

El gobierno de la ciudad de París cree que las personas no necesitan SUV para moverse. “No hay caminos de tierra, ni caminos de montaña”, dijo el vicealcalde David Belliard, para luego agregar que los SUV son incongruentes en un entorno urbano. “Los todoterrenos son absolutamente inútiles en París. Peor aún, son peligrosos, engorrosos y utilizan demasiados recursos para fabricarlos”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la decisión. Pierre Chasseray, portavoz del grupo de defensa del conductor “40 millones de Automobilistes”, dijo que la cantidad de SUV había aumentado porque las familias más grandes los estaban comprando para reemplazar sus monovolúmenes y no por otra razón. Es decir que lo hicieron por una necesidad y no sólo por una moda.

Los SUV compactos o de segmentos B y C podrían pagar un incremento menor. Todo depende la reglamentación que todavía no se ha conocido

“Son vehículos familiares que se utilizan para salir los fines de semana o de vacaciones. Estamos complaciendo a una pequeña minoría de la población urbana que ha decidido hacer del SUV el símbolo de la batalla contra la contaminación”, dijo Chasseray al diario francés Le Parisien.

De todos modos, tanto por el peso adicional que tienen los vehículos eléctricos a causa de sus baterías, como por el tamaño cada vez mayor de los SUV de categoría, no parece ser sólo París la ciudad que está adoptando medidas paliativas. En Lyon, las autoridades también han anunciado tarifas de estacionamiento más altas en función del peso del vehículo a partir del año próximo, y la siguiente ciudad del interior de Francia que adoptaría un esquema similar sería Grenoble.

