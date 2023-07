El revolucionario lenguaje coreano de diseño automotriz sumó otro modelo innovador

Formas cuadradas con fuertes ángulos y líneas rectas. Es la imagen que transmite Hyundai con su quinta generación del SUV Santa Fe que llegará en 2024

Después de los exitosos Ioniq 5 y 6, Hyundai vuelve a sorprender al mundo del automóvil con otro diseño que va por nuevos caminos estilísticos. Se trata de la nueva generación del SUV Hyundai Santa Fe, que llegará en 2024 con todas las credenciales para ser candidato a mantener un modelo de la marca coreana como Auto del año por tercer año consecutivo. Si así fuera, no será una casualidad. Detrás de los diseños de Hyundai hay una pluma que entiende sobre gustos estéticos de los consumidores.

Te puede interesar: Cómo es el primer auto e-Power de la Argentina, un vehículo híbrido que transmite las sensaciones de uno eléctrico

La llegada del diseñador SangYup Lee en 2016 a Hyundai Motor Corporation fue probablemente uno de los movimientos estratégicos más trascendentes de la industria automotriz de la última década. El otro, acaso haya sido el fichaje de Gilles Vidal por parte de Renault algunos años más tarde, en 2021, proveniente nada menos que de su archirrival francés, Peugeot.

Así como Vidal es francés y trabaja para marcas francesas, SangYup Lee es coreano y se desempeña en la compañía más importante de su país, pero la diferencia entre uno y otro es que éste último nunca había ejercido la profesión en Corea del Sur, ya que tras graduarse en Escultura en la Universidad Hongik en Seúl, estudió después en el Centro de Arte del Instituto de Diseño en California, EE.UU., e inició su carrera profesional en el Centro de Diseño de Pininfarina, antes de pasar a Porsche.

El lenguaje que quiere imponer Hyundai a sus modelos se llama “Sensuous Sportiness”, y está basado en cuatro pilares: proporción, arquitectura, estilo y tecnología

Sin embargo, probablemente haya sido la llegada de Lee a General Motors en 1999, lo que le permitió sobresalir internacionalmente con mayor relevancia, ya que fue quien diseñó el concepto del actual Camaro y posteriormente el Corvette Stingray Concept. Luego de diez años en GM, pasó a ser Jefe de Diseño Exterior y Avanzado en Bentley Motors Limited, hasta su llegada a Hyundai para encabezar el cambio estético de una marca que tenía muy claros sus objetivos de expansión internacional.

Te puede interesar: Los autos del Mercosur: cuáles son los modelos más fabricados y vendidos en Brasil y la Argentina

Lee creó el lenguaje global de Hyundai llamado “Sensuous Sportiness”, cuyo significado se puede traducir en Sensualidad Deportiva, y que es la huella digital de los modelos de la marca desde su llegada, ocho años atrás. Que el Hyundai Ioniq 5 y el Ioniq 6 hayan sido declarados “Car of the Year 2022″ y “Car of the Year 2023″, no es casualidad, y el nuevo Santa Fe 2024 podría seguir ese mismo camino sin mayores dificultades.

El interior minimalista es parte del nuevo estilo Hyundai, con mucha tecnología, como tener dos cargadores inductivos en lugar de sólo uno

De acuerdo a ese lenguaje, los diseños tienen que tener armonía entre cuatro pilares sobre los que se asienta fuertemente. Ellos son la proporción, la arquitectura, el estilo y la tecnología, y todos ellos enfocados a dar un alto valor emocional a los vehículos a través de un diseño innovador. A pesar de ser completamente distintos entre sí, eso mismo hicieron con los dos modelos lanzados en 2021 y 2022. Mientras el Ioniq 5 es conceptualmente cuadrado, el Ioniq 6 es todo lo contrario, incluso hasta la exageración de las curvas en el remate de la carrocería.

Te puede interesar: Onda retro: cómo es el icónico vehículo de los 70 que fue recuperado por un grupo de estudiantes pero con motor eléctrico

En el Hyundai Santa Fe vuelven las líneas rectas y formas cuadradas, con una parrilla superior, otra inferior y hasta en las luces delanteras formando una “H” individual y global. Algo similar ocurre con las luces traseras también.

El Kia EV9 fue presentado este año como el más reciente SUV de la otra marca coreana que pertenece al Hyundai Motor Group. REUTERS/Andrew Kelly

Para muchos observadores hay un camino común con su “hermana corporativa” KIA, ya que ambas marcas pertenecen al Hyundai Motor Group. Sin embargo ambas compañías tienen sus departamentos de diseño y desarrollo completamente independientes.

Lo que sí tienen en común, es la decisión de trascender fuertemente en todo el mundo con sus modelos, y para ello, ambas han decidido hacerlo con vehículos que llaman la atención a simple golpe de vista. No es casual que el último modelo lanzado por KIA sea el SUV EV9, con formas cuadradas también y un estilo disruptivo tan audaz como el del nuevo Hyundai Santa Fe, del que todavía no se han dado especificaciones técnicas, pero ya se ha podido descubrir su cara.

Seguir leyendo