En Las Vegas ya se puede pedir un taxi eléctrico y autónomo

Un Hyundai IONIQ5 autónomo en las calles de Las Vegas, será una escena común en pocos días

A pesar de los problemas que siguen enfrentando los autos de Cruise en San Francisco, de la reciente decisión de cerrar la empresa Argo que estaba trabajando en el desarrollo de una plataforma común para Ford y Volkswagen y de la postergación del lanzamiento del primer auto autosuficiente de Apple para 2026, no todos se dan por rendidos ante las dificultades que plantea la conducción autónoma completa.

Una interacción entre Hyundai y Motional, una empresa creada por la propia compañía coreana, fue anunciada en agosto pasado, y está asociada con Uber y Aptiv, para desarrollar una red de autos para pasajeros sin chofer, continúa su avance a paso firme, o por lo menos eso se desprende del anuncio que hicieron conjuntamente las compañías, lanzando un servicio que operará a través de Uber en la ciudad de Las Vegas, y que estará disponible en los próximos días para que los clientes puedan elegir esa opción al momento de tomar un auto para un viaje determinado en la ciudad que nunca duerme.

Los vehículos serán del modelo eléctrico Hyundai IONIQ5, que han estado desarrollando desde hace varios meses, y que estarán disponibles en esta primera etapa con un conductor a bordo, el cual no llevará los mandos del vehículo sino que estará disponible para asegurar a los pasajeros que no tendrán eventuales contratiempos o problemas incluso mayores de seguridad como podría ser un accidente, si se detectara que algo no funciona correctamente con el sistema de conducción automática.

La tecnología que permite convertir a un auto eléctrico en autónomo está montada sobre el techo, con radares, sensores y cámaras que registran el entorno y envían la información a una computadora a bordo

El servicio de “robotaxi” eléctrico de Hyundai estará disponible en los servicios de UberX y Uber Comfort Electric. Si bien Motional no informó cuántos vehículos se asignarán a la flota inicial de viajes autónomos en Las Vegas, un portavoz le dijo a TechCrunch que el servicio se puede llamar en destinos populares y de alto tráfico a lo largo de toda Las Vegas, que además operará durante las horas del día, algo que también es distintivo respecto a los autos de Cruise en San Francisco, que comenzaron funcionando solamente en las noches, cuando hay menor caudal de tránsito.

La experiencia repetida de varios autos de Cruise que han detenido su marcha todos en un mismo punto de la ciudad a causa de una aparente desconexión del sistema, no ha sido una buena publicidad para un sistema que está todavía muy lejos de funcionar como se espera por parte de los numerosos desarrolladores de software que trabajan en estos proyectos futuristas.

El servicio tendrá un conductor humano en el asiento principal en una primera etapa, a fin de garantizar a los pasajeros que nada se saldrá de control

“Los vehículos autónomos siguen siendo una realidad que podemos esperar, pero no sucederá de la noche a la mañana. La forma en que lo vemos en Uber, será una red híbrida con una mezcla de autos sin conductor y conductores humanos, por mucho, mucho tiempo”, señaló Noah Zych, director global de movilidad autónoma y entrega de Uber.

El sistema de conducción autónoma que están desarrollando conjuntamente con Ativ, Motional y Hyundai ha sido probado durante varios meses este año en Los Ángeles, pero para un servicio sin pasajeros como es Uber Eats.

Los Ángeles será la segunda ciudad de lanzamiento de Uber y Motional aunque con una fecha no definida por el momento, ya que California tiene regulaciones mucho más estrictas que Nevada, y Motional está en camino a conseguir los permisos para poder implementar un servicio al público en ese estado. Hasta ahora, la compañía solo tiene un permiso del Departamento de Vehículos Motorizados de California para probar sus vehículos autónomos con un conductor humano de seguridad a bordo, aunque ya ha solicitado un permiso de prueba sin conductor.

El Hyundai IONIQ5 es eléctrico pero también autónomo en esta versión desarrollada para operar sin conductor a bordo

Este es el primero paso de las empresas, que se han comprometido a establecer y avanzar conjuntamente en un plan de 10 años para prestar este servicio en las principales ciudades de Norteamérica.

Cada año, miles de personas llegan a Nevada para presenciar la feria de tecnología más grande del mundo, el CES Las Vegas, y muchas automotrices están tomando este evento como una excelente plataforma de comunicación para mostrar sus innovaciones, mucho más relacionadas con la electrónica, la robótica y la inteligencia artificial que con la mecánica. Hyundai ha entendido el mensaje y en enero, cuando se lleve a caba la muestra, probablemente muchos asistirán en un IONIQ5 sin conductor como parte de la innovación.

