Más proyectos de autos eléctricos llegan a Sudamérica

El Chevrolet Blazer EV será el SUV de más alta gama de los primeros productos que GM traerá a la región

El cambio de mentalidad respecto a la movilidad sustentable parece avanzar cada vez más rápido . Y como lo que los países más industrializados y desarrollados marcan el paso, el resto del mundo debe hacer equilibrio entre seguir dando a los consumidores una respuesta acorde a la necesidad actual, y empezar a mostrar su portfolio de vehículos de la nueva generación.

En países de Latinoamérica, la ecuación no es tan sencilla, porque para que la movilidad eléctrica sea exitosa, se tienen que dar una serie de circunstancias no muy sencillas de conseguir. En principio, la matriz eléctrica de la mayoría de los países sudamericanos no está preparada para una mayor demanda de energía, pero por otro lado, son muy pocos los países, como Uruguay, que tienen un alto porcentaje de electricidad generada sin emisiones, es decir, electricidad sustentable.

Por último, la cuestión de costos e impuestos, es algo que en algunos países como Argentina, debe resolverse o modificarse para que adquirir un auto importado eléctrico, sea más accesible.

Los autos eléctricos de GM empiezan a llegar en los próximos meses a Sudamérica

En este marco, General Motors ha decidido mover sus primeras fichas para toda la región, después de haber comenzado en 2019 con el Chevrolet Bolt EV en Brasil. Lo hace presentando toda una línea de vehículos Chevrolet de cero emisiones para los próximos años, pertenecientes al segmento de mayor crecimiento en el mercado regional, los SUV.

El anuncio realizado virtualmente para todos los países en forma simultánea, mostró tres modelos: el Bolt EUV, el Blazer EV y el Equinox EV. Esta oferta comprende un vehículo para cada perfil de consumidor, desde un auto más pequeño hasta el más alto de los SUV que puede tener mercado en Sudamérica.

“ El próximo modelo en llegar a la región será el Bolt EUV, que debuta en Colombia en el segundo semestre de este año . Después planeamos ofrecer otros modelos globales de la marca, como el Blazer EV y el Equinox EV, que aún están en desarrollo en EE.UU., y que luego deberán llegar aquí”, anunció Santiago Chamorro, Presidente de GM Sudamérica.

El primer producto será el Chevrolet Bolt EUV, que llegará a Colombia en el segundo semestre de 2022

Sobre el Blazer EV especialmente, hay una gran expectativa a nivel mundial, ya que, además de contar con la tecnología de baterías modulares Ultium, propia de GM, tiene un diseño completamente nuevo, con muchos rasgos deportivos para un SUV.

“Estamos avanzando a nivel mundial en esta dirección. Una parte importante de este proceso es hacer que nuestros vehículos de combustión sean cada vez más sustentables hasta la migración total del mercado a los vehículos 100% eléctricos, los únicos que no emiten ningún tipo de gas contaminante”, explicó Marina Willisch, vicepresidenta de Comunicaciones, Relaciones Gubernamentales y ESG de GM Sudamérica.

El Chevrolet Equinox EV ocupará un segmento intermedio entre Bolt EUV y Blazer, pero también tendrá la tecnología de la plataforma Ultium de GM

GM se ha comprometido a convertirse a nivel global, en una empresa de carbono neutral para el año 2040, a través de su visión con “Cero Accidentes, Cero Emisiones y Cero Congestión”. Para lograrlo, la compañía está invirtiendo 35.000 millones dólares en el desarrollo de 30 vehículos eléctricos y autónomos para 2025.

Esta serie de vehículos eléctricos de cero emisiones de Chevrolet ahora se identifican de manera diferente en las comunicaciones de la marca, con las letras EV en el logotipo resaltadas en azul.

Dentro de ese plan, GM anunció recientemente una asociación con Honda para desarrollar autos eléctricos más accesibles para los segmentos más populares del mercado mundial, que también incluirá a Sudamérica. Se espera que esta nueva familia mundial de vehículos eléctricos llegue al mercado a finales de esta década. La colaboración entre las dos empresas también prevé la posibilidad de producción global a gran escala y desarrollo conjunto de baterías.

