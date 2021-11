Regresan las 1000 Millas Sport, la gran carrera anual de autos clásicos en Argentina

Los autos de las 1000 Millas Sport en el estacionamiento del Hotel Llao Llao en Bariloche, el epicentro de la carrera año tras año

Así como en 1957, las Mille Miglia italianas tuvieron que dejar de ser una cita clásica de las competencias de autos sport como las 24 horas de Le Mans, y transformarse en la carrera de autos históricos de regularidad o velocidad controlada más icónica del calendario internacional, en Latinoamérica tenemos una cita similar desde 1989, conocida como las 1000 Millas del Club de Automóviles Sport de la República Argentina.

Este año, entre el 24 y el 28 de noviembre, se disputará la 32da edición tras haber tenido que cancelar la de 2020 por causa de la pandemia del Covid-19 que impidió actividades similares en todo el territorio nacional.

Una vez más, el escenario natural maravilloso de la Patagonia andina vuelve a ser el elegido para su recorrido, con la ciudad de San Carlos de Bariloche como epicentro. Los caminos que recorrerán los competidores irán hacia el norte de la “Capital de los lagos del sur”, por la ruta 40 y el conocido Camino de los 7 lagos, para llegar a Villa la Angostura, San Martín de los Antes y Junin de los Andes, y también hacia el sur, pasando por los lagos Gutierrez, Mascardi y Guillelmo, rumbo a El Bolsón.

Largada simbólica en el Centro Cívico de Bariloche. Una fiesta de la ciudad

El evento comenzará el miércoles 24 de noviembre con todas las ceremonias previas, tanto administrativas como protocolares, las cuales se van a llevar a cabo en el Centro Cívico de Bariloche. A las 16 horas comenzará la verificación administrativa de los participantes, en tanto desde las 17:45 empezará la inspección técnica de los automóviles sobre la rampa de largada. El inicio simbólico de la carrera se dará a las 18, con cada tripulación descendiendo de la rampa para recorrer los 25 kilómetros por el camino Exequiel Bustillo hasta el Parque Cerrado en los jardines del Hotel Llao Llao.

Los caminos de Circuito Chico, en las inmediaciones del punto de salida de cada etapa. Desde allí la carrera va hacia el norte dos días y al sur el restante

El jueves 25 comienza la exigencia contra el reloj. Saliendo del mismísimo estacionamiento del hotel sobre Puerto Pañuelo, la carrera recorre Circuito Chico, sube a la Ruta 40 y sale de Bariloche por el camino de Circunvalación, de modo que no pasa por la ciudad. Una vez en el mirador del Nahuel Huapi, ya en la provincia de Neuquén, deja la ruta 237 y toma la ruta 40 hacia Villa la Angostura. Una vez en la localidad ubicada en la costa norte del lago Nahuel Huapi, habrá un recorrido hacia el Brazo Rincón y de ahí hasta el Lago Correntoso, regresando hacia Bariloche por la misma ruta 40 por la que fueron en la mañana. La carrera saldrá del Hotel Llao Llao a las 7 de la mañana y regresará al punto de partida a las 18:30 horas.

La carrera transcurre en las proximidades de Bariloche, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Junin de los Andes y El Bolsón, como cabeceras de etapa

El viernes 26, la segunda etapa volverá a salir hacia el norte, pero esta vez irá más lejos. Desde el Club Arelauquen, sobre el Lago Gutierrez, se trasladarán hasta Villa la Angostura por el mismo camino de la primera etapa, pero desde entonces, entrarán al conocido Camino de los 7 Lagos, pasando por el costado oeste del Lago Traful, para seguir por los lagos Falkner y Villarino, hasta el lago Lacar, en las puertas de San Martín de los Andes. Desde esa hermosa ciudad neuquina, el recorrido seguirá hasta Junin de los Andes, y desde entonces comenzarán el regreso por la ruta 234 hacia Villa Alicurá y Confluencia Traful, llegando a Bariloche por Dina Huapi. A pesar de la extensión de la etapa, nuevamente largarán a las 7 y terminarán a las 18:30.

La última etapa sale desde el Cerro Catedral y va hacia el sur, pasando por los lagos Gutierrez y Mascardi, hasta llegar a El Bolsón

El último día, las 1000 Millas Sport viajan al sur, saliendo desde Circuito Chico hacia Villa Catedral, subiendo por el “Balcón del Gutierrez” hasta la por la ex Ruta Nacional 258, renombrada Ruta 40, que los llevará por Lago Mascardi y Lago Guillelmo hacia la bajada del Cañadón de la Mosca, que termina en el río Villegas y pasa por El Foyel, hasta El Bolsón. El regreso es por el mismo camino, pero al llegar a Bariloche, la carrera tomará la Avenida Circunvalación hasta INVAP, en la entrada este de la ciudad, y eso los llevará hasta el Centro Cívico, donde la rampa de llegada, coronará el final de la competencia.

La carrera larga desde el Hotel LLao LLao cada mañana a las 7, y regresa al mismo lugar a las 18:30, salvo el último día, que termina en el Centro Cívico

¿Qué autos pueden participar de las 1000 millas?

Los vehículos admitidos para tomar parte de esta carrera se agrupan de acuerdo a las siguientes categorías.

Categoría C: vehículos fabricados hasta el 31-12-1930.

Categoría D: vehículos fabricados entre el 1-1-1931 y 31-12-1945.

Categoría E: vehículos fabricados entre el 1-1-1946 y 31-12-1960.

Categoría F: vehículos fabricados entre el 1-1-1961 y 31-12-1970.

Categoría G: vehículos fabricados entre el 1-1-1971 y hasta el límite fijado por F.I.V.A. (Federación Internacional de Vehículos Antiguos) que es de 30 años, por lo que desde esta edición, se admiten autos de hasta 1990.

Los vehículos homologados en la lista “Autos Sport Históricos”, deben estar registrados para tránsito normal con la debida documentación y patente, u otras licencias de circulación aceptables y con un seguro que cubra la participación en competencias deportivas de regularidad.

Bordeando lagos y ríos como el Limay y el Traful, las 1000 Millas se desarrollan con los paisajes de un lugar de ensueño de la Patagonia Andina

¿Cómo es el sistema de carrera de las 1000 Millas?

Es una carrera de velocidad controlada o regularidad. Se corre por rutas y calles abiertas al tránsito, por lo que se deben respetar las normas viales normales. De acuerdo a la categoría de cada automóvil, la organización dispone un tiempo ideal de paso por controles fijos y controles secretos ubicados a lo largo de la ruta. A lo largo de la competencia, se penaliza con puntos en contra la diferencia de tiempo entre el horario ideal de paso por los controles, y el horario en que efectivamente los autos pasan pisando una manguera que genera un pulso en los relojes de la organización. No hay error humano de cronometraje porque el sistema es mecánico y autónomo.

Las penalizaciones se acumulan y gana el auto que menos puntos en contra haya obtenido. Siempre se penaliza con más puntos a quien pasa adelantado, que a quién lo hace atrasado, porque se busca que ningún participante vaya a mayor velocidad de la permitida. En las primeras dos etapas se puede descartar un tramo por cada auto, pero en la última etapa eso no está permitido.

La rampa de llegada en el Centro Cívico es un momento de mucha emoción. Si bien la carrera es de velocidad controlada, el desafío para las tripulaciones es de una alta exigencia de concentración y precisión

Las tripulaciones pueden llevar sobre el auto, cualquier tipo de instrumento de medición, mecánico o electrónico, que ayude a mejorar la precisión de la navegación, con sistemas de cuenta regresiva. El rol del navegante es fundamental, porque no solo debe ser preciso en marcar el paso por esas “mangueras”, sino en calcular el tiempo cuando se está acercando un punto de control fijo. Los controles secretos no se pueden prever, por lo que el navegante tiene que mantener constante atención al ritmo entre controles preestablecidos, para no cometer el error de pasar adelantado por uno secreto.

Esta competencia forma parte de un torneo denominado “La Triple Corona”, junto con el Rally de las Bodegas en Mendoza y el Rally de la Montaña en San Luis y Córdoba.

A comienzos de noviembre, se disputaron las Pre-1000 Millas por caminos de la zona norte del Gran Buenos Aires, como prólogo de la gran carrera anual que se corre en Bariloche

Como prólogo de la carrera de las 1000 Millas Sport, se realizó en la provincia de Buenos Aires, una competencia denominada Pre-1000 Millas Sport, que sirve como preparativo y ensayo general. Más de 60 tripulaciones recorrieron las rutas con sus automóviles de colección. Los participantes se reunieron en el nuevo predio CARS de Pilará (Pilar), donde realizaron la correspondiente verificación de los vehículos previo a emprender el trayecto hacia el norte de la provincia. Al volante de históricos modelos sport, los pilotos afrontaron un recorrido de más de 200 km pasando por Pilar, Country Pinares, Zárate, Lima, Diego Gaynor y Capilla del Señor.

Ahora llega el momento de la verdad. La carrera clásica de autos históricos vuelve al calendario a fin de mes, y será una excelente oportunidad para apreciar un verdadero museo sobre ruedas en un marco de belleza natural como pocos en el país.

