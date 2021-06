David Beckham entra a la industria de autos y se asocia a una empresa que los convierte de nafta a eléctricos

David Beckham junto a otros tres apellidos británicos de altísimo poder económico, se asocian para extender la conversión de autos a combustible derivado del petroleo en autos eléctricos (Foto Lunaz)

Jugador emblemático del Manchester United y el Real Madrid, modelo publicitario y emprendedor exitoso. David Beckham aparece periódicamente con algo nuevo en los portales y titulares de noticias del mundo. Ahora lo ha hecho por entrar al mundo del automóvil, aunque no del modo que uno podría imaginar. No ha sumado ningún auto excéntrico a su famosa colección, ni ha lanzado al mercado algún auto personalizado con su nombre. Se ha metido en la industria como inversor.

Beckham ha decidido participar accionariamente de una compañía de autos eléctricos inglesa llamada Lunaz Design, que no se trata de un fabricante nuevo de estos vehículos, sino de un convertidor de autos con motores de combustión interna, a la nueva modalidad eléctrica. Hasta ahora, Lunaz se ha ocupado de autos clásicos, cuyos propietarios quieren seguir disfrutándolos sin que eso perjudique el medio ambiente. Así, se destacan autos convertidos como Rolls Royce o Bentley, probablemente los más caros y lujosos del Reino Unido.

La entrada del ex futbolista profesional, sin embargo, no es casual. Su inversión no es aislada, sino que se ha acoplado a otros tres apellidos en Inglaterra que han decidido apostar por esta compañía para favorecer el crecimiento de esta nueva movilidad. Los otros nuevos accionistas son los hermanos Barclay, los hermanos Reuben y Alexander Dellal, aunque tal vez no sean muy conocidos, todos ellos son multimillonarios empresarios.

Convertir de gasolina convencional a motor eléctrico en un Rolls Royce no es algo común de ver (Foto Lunaz)

La idea de los fundadores de la marca en 2019, es que estos cuatro nuevos accionistas impulsen a Lunaz Design para expandir el horizonte y transformar a la empresa en una convertidora de autos masiva. Pero antes de apostar por los millones de autos a combustión interna que tendrán que ser renovados a medida que avancen las prohibiciones de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en todo el mundo, el primer paso de esta nueva era está dirigido a electrificar vehículos pesados primero.

David Lorenz, fundador de la empresa afincada en Silverstone, Reino Unido, dijo: “El reciclaje de vehículos de pasajeros, industriales y comerciales existentes, presenta una alternativa sostenible a la sustitución por nuevos”.

“Para 2030, cuando entre en vigor la prohibición del Reino Unido sobre la venta de automóviles con motor de combustión, habrá dos mil millones de vehículos con motor de explosión en el planeta”, advierte Lorenz.

“Nuestro enfoque ahorrará capital a los operadores de flotas y reducirá drásticamente el desperdicio en el impulso global hacia la descarbonización”, explica. La marca calcula que según sus estudios, la electrificación resulta hasta un 43 % más económica que la compra.

La llegada de los nuevos inversores como Beckham, busca extender la electrificación del transporte pesado, entre ellos, los camiones recolectores de residuos (Foto Lunaz)

Con los nuevos inversores, Lunaz entrará en la segunda etapa de desarrollo que incluirá a los vehículos pesados, entre ellos los cerca de 80 millones de camiones de basura, que se pueden contabilizar solamente entre Estados Unidos, Europa y el Reino Unido según publica Forbes.

La base técnica de Lunaz tiene un pilar fundamental. El británico Jon Hilton, quien trabajó en Cosworth entre 1991 y 1996 y en la división de motores de Renault F1 entre 2003 y 2006, ha liderado el desarrollo del sistema de propulsión eléctrico modular propio de la marca, que tiene la ventaja de poder aplicarse a casi todas las clases, tamaños y clasificaciones de vehículos.

Un mismo reloj clásico, que marca velocidad y carga de la batería. Detalles de un Rolls Royce convertido por Lunaz Design (Foto Lunaz)

Bajo el nuevo nombre de Lunaz Group, la compañía operará tres sub-marcas. Lunaz Design relanzará, rediseñará y convertirá autos de colección clásicos y especiales en trenes motrices eléctricos que funcionan con baterías. Lunaz Applied Technologies reciclará y renovará vehículos de flotas industriales especializados y los convertirá en trenes de potencia eléctricos. Mientras que Lunaz Powertrain suministrará motores eléctricos modulares a otros fabricantes de automóviles, proveedores y empresas independientes de ingeniería automotriz.

“Nuestro enfoque aborda la necesidad urgente de extender la vida útil de estos vehículos para las generaciones futuras”, completó.

Ver un auto clásico de lujo enchufado a la red eléctrica es otra escena poco común, sin embargo ahora es posible. (Foto Lunaz)

Para Beckham no es una inversión más. Amante de los autos de lujo y clásicos que quiere seguir utilizado, y por la defensa de las nuevas normas anti emisiones de la UE, el astro inglés ha dicho que lo que más le llamó la atención fue “el trabajo de restauración de algunos de los autos clásicos más hermosos a través del reciclaje y la electrificación. Lunaz representa lo mejor del ingenio británico tanto en tecnología como en diseño”.

