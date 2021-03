Diez películas que tuvieron a los autos como protagonistas

Diez películas que tienen a los autos como protagonistas (DeLorean)

Posiblemente cuando terminen de conocer las diez películas que elegimos, empiecen a recordar muchas más que no están en esta lista. Por eso aclaramos que no son ni las mejores ni la peores, sino una recopilación de algunos films que pasaron a la historia por la intervención de autos que ya eran distinguidos o que se hicieron conocidos gracias a su paso por la pantalla grande.

1. Grand Prix (1966)

Fue una de las primeras películas dedicadas a las carreras de Fórmula 1. A diferencia de otras series referidas al automovilismo, esta contaba con escenas de la vida real y en ella aparecían varios campeones de la F1 como John Surtees, Jim Clark o Jack Brabham. Después de ser uno de los films más taquilleros del año, consiguió los Óscar de mejor montaje, mejor sonido y mejores efectos sonoros. La música de Maurice Jarre también quedo en la historia.

Jim Clark y Graham Hill en la grilla de partida (Facebook F1 Retro)

La trama cuenta la vida de un piloto profesional que ve frustrada su carrera deportiva luego de haber ocasionado un accidente que dejó herido a otro piloto. Por esto Peter Aron es expulsado del equipo donde esta participando pero regresa luego de ser fichado por un equipo japonés. La historia termina con una final feliz (o triste) que por supuesto no te vamos a contar.

2. Cupido motorizado (The Love Bug) (1968)

Seguramente todos los amantes de los autos conozcan a Herbie. Esta película se remonta a fines de la década de 1960 cuando el Volkswagen Beetle blanco con el número 53 empieza a demostrar todos sus atributos gracias a sus pensamientos y su relación con sus diversos conductores.

Herbie es un ícono de Volkswagen (Volkswagen)

Douglas es un piloto de carreras que, tras comenzar con poco interés por Herbie, cree que su triunfo se debe a su habilidad y no a la del singular vehículo. Después de un tiempo, se da cuenta del valor del auto cuando un tramposo rival intente robárselo.

Herbie tuvo muchas remakes a lo largo de los años.

Christine (1983)

Basada en el libro de Stephen King, Christine es un Plymouth Fury de 1958 que salió de una fábrica de Detroit. Hasta ahí parecería un vehículo cualquiera, pero no lo es. En las entrañas de su chasis está alojado el Diablo, que expresa todo su odio y destruye todo lo que encuentra en su camino.

Sembrando el terror por donde transito, Christine es capaz de moverse por sí mismo para arrasar con los que se proponga.

Volver al Futuro (1985)

Relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985 a 1955. Ahí realiza una serie de acciones donde cambia la línea de tiempo y hace que su vida “en el futuro” empiece a desaparecer. Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del Dr. Emmett Brown para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos.

Uno de los modelos que pasó a la historia por su participación en Volver al Futuro (DeLorean)

La trilogía tiene como principal protagonista a la máquina del tiempo: un DeLorean DMC-12 que no tuvo tanto éxito comercial en la vida real pero se transformó en un ícono de la industria por su participación en este film.

Días de trueno (1990)

Cole Trickle (Cruise) es un joven piloto que busca entrar al mundo del Nascar sin mucha experiencia pero con mucho talento. Luego de batallas con su compañero de equipo, accidentes y una hospitalización, logra rodearse de un gran equipo para lograr su objetivo. Esa preciado propósito lo consigue gracias a la ayuda de su novia (Kidman) y de su gran amigo Harry (Duvall), un experimentado mecánico de la categoría.

Nicola Kidman y Tom Cruise son los protagonistas de Días de Truenos

60 Segundos (2000)

Randall “Memphis” Raines se había alejado de su pasado delictivo pero tiene que regresar casi obligado cuando se entera de que su hermano está en peligro. Fanático de los autos, “Memphis” es conocido como una leyenda en el negocio de robo de vehículos y por eso es contratado para robar 50 autos en solo 60 segundos. Él, junto a un gran equipo, tiene que conseguir este objetivo para salvar la vida de su hermano.

Rápido y furioso (The Fast and the Furious) (2001)

El éxito de la primera llevó a que la saga aún siga vigente con un estreno en 2021. El inicio de todo cuenta la historia de una misteriosa banda de piratas del asfalto que usa vehículos deportivos para delinquir. La policía decide infiltrar uno de sus hombres en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. Así, Brian se inserta en el tunning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y principal sospechoso de liderar la banda. Todo se complica cuando el infiltrado se enamora de la hermana del delincuente.

La saga de Rápido y Furioso sigue adelante

Cars (2006)

Desarrollada por Disney, la trilogía de Cars hizo regresar a los autos a las fantasías animadas. El film cuenta la historia del aspirante a campeón de la “Piston Cup”, Rayo McQueen. Al principio parece que está a punto de conseguir el éxito, la fama y todo lo que había soñado, hasta que por error toma un desvío inesperado en la polvorienta y solitaria Ruta 66. Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las cosas importantes de la vida que él no tenía en cuenta.

Rush (2013)

El campeonato de Fórmula 1 de 1976 quedó para siempre en la historia del deporte y esta película cuenta la rivalidad entre dos de los máximos exponentes de esta competencia. Este largometraje narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de Fórmula 1, el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda, sobre todo en 1976, año que este último sufrió un gravísimo accidente que casi le costó la vida.

Rush se estrenó en 2013 y llamó la atención del público joven Photo by Imagine Entertainment/Kobal/Shutterstock (5885373e)

Contra lo imposible (Ford vs. Ferrari) (2019)

Esta historia se centra en un equipo estadounidense de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles. Henry Ford II y Lee Iacocca, responsables de la marca del óvalo en esa época, le dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de terminar con el dominio de Ferrari en el Le Mans de 1966.

La pelea de Ford y Ferrari en Le Mans contada en una película (Ford)

SEGUIR LEYENDO: