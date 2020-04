¿Eso significa que a Jordan no le gustan los autos? Por el contrario. Le encantan. Y en su trayectoria tuvo de los buenos y de los muy buenos. Muchos de ellos se empezaron a ver en la serie The Last Dance, producida por ESPN y Netflix y estrenada el lunes 20 de abril, en la que se cuentan detalles e intimidades de la temporada en la que Jordan y los Bulls ganan su sexto anillo de la NBA en siete años.