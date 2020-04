El Stratos Zero fue presentado en el Salón de Turín de 1970, en una creciente crisis energética que empujaba a las marcas a buscar soluciones en materia de consumo. Pero su sorpresiva irrupción no sólo tuvo que ver con el diseño, sino también con las dimensiones: el Stratos Zero medía solamente 3,59 metros de largo y tenía 84 centímetros de alto. Es decir, apenas le llegaba a la cintura a cualquier persona de talla media.