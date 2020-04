Panther Westwinds Ltd cerró sus puertas en 1980, luego de que el modelo más racional de la marca, el Panther Rio, no pudiera sostener como viable a la compañía. Aunque luego un inversor coreano revivió la empresa, el Panther Six ya no estuvo en los planes. Quedó en la historia como una de las creaciones más originales y descabelladas de todos los tiempos.