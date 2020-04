En aquel entonces, el auto fue premiado en Villa D’Este y Díaz fue el encargado de recibir el halago en la ceremonia. “Lo llamativo es que en la presentación del museo, Maurer no me nombró a mí, como tampoco a Egger ni a Pierini. Pero lo importante es el reconocimiento de que la Diva está en el lugar que merece. Fue un hijo no reconocido, en el museo de Alfa hay modelos de estudiantes y no tenía sentido que la Diva no estuviera allí. Por eso hoy me siento orgulloso, pese a todo”.