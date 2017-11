El Century no lo maneja la persona que lo compra. Son autos con chofer, no están pensados para la conducción. Profesa la cultura tradicional japonesa. Totalmente insonorizado y con características cortinas en las plazas traseras, su interior está cargado de detalles y de materiales acabados. No fue develado su precio, pero sí su motorización: abandona el motor V12 atmosférico de las generaciones anteriores por un sistema Hybrid Synergy Drive construido en torno a un V8.