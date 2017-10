"¿Cómo evolucionarán los automóviles?", se preguntan. "Ciertamente no hay una respuesta simple", se responden. En un texto que pretende ser la constitución y la expresión resumida del TMS, adivinan que en "un futuro no muy lejano, los vehículos pueden volverse muy diferentes a los que conocemos hoy en día". Dicen que "mueven personas y no solo en un sentido físico, crean emocionantes posibilidades y ofrecen continuamente oportunidades". Invita a pensar en la redefinición del significado del automóvil como instrumento de transporte, objeto de deseo, representación de una imagen. El Salón de Tokio es un escaparate donde los autos no son sólo autos, sino partes de un entramado colectivo, cultural y social. La industria automotriz virará -irremediablemente- hacia la industria de la movilidad.