Santiago Ormeño con futuro incierto: prensa mexicana aseguró que Chivas no quiere al delantero peruano

Santiago Ormeño cambiaría de equipo esta temporada.

Santiago Ormeño la estaría pasando mal, pues Chivas no lo tendría en sus planes a pesar que el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX ya empezó. Según medios mexicanos, el club de Guadalajara estaría buscando la salida del atacante peruano pese a tener contrato vigente hasta el 2025. ¿Qué pasó? Pues el ‘Rebaño Sagrado’ habría tomado esa decisión por el exceso de delanteros en su plantel, y el ‘León’ sería la cuarta o quinta opción que maneja Veljko Paunović, actual técnico del club. Entre los centrodelanteros están Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Tepa González, Luis Puente, José Juan Macías y el jugador nacional, esa sería la razón por la que se estaría buscando su préstamo.

Según el periodista ‘charro’; Gustavo Mendoza, en FOX Sports Radio, anunció la noticia de que el ‘Santi’ tendría los días contados. “El Guadalajara está a punto, si no es que ya lo hizo internamente, de darle las gracias a Santiago Ormeño. Será baja del Guadalajara antes de que termine el mes. Veljko Paunovic llegó al entrenamiento y le dijo a Santi Ormeño: ‘No entras en planes, confío en Ronaldo Cisneros, Ríos y voy a espera a Macías, así que gracias, vele buscando equipo’. Él causará su baja antes de que acabe el campeonato. Ormeño tiene tres años de contrato, con Chivas”.

Te puede interesar: Santiago Ormeño, con Chivas, jugará la final de la Copa Sky 2022

El comunicador confesó que esa información lo tomó por sorpresa porque el delantero estaba siendo considerado por el DT. “El delantero titular en la copa de pretemporada fue Ormeño, hizo tres goles. No lo llevó al primer partido en Monterrey. Si no vas a contar con un jugador, ¿por qué no le informas antes de que empiece el campeonato? Para que él o su agente le ayuden a buscar otro equipo”, añadió.

“Santiago Ormeño fue comunicado que hoy es la quinta opción como centro delantero, por delante están; Ronaldo Cisneros, Ríos, Tepa, Puente y JJ Macias cuando se recupere. Si llega alguna oferta saldrá del club, pero no pueden darlo de baja porque tiene contrato vigente”, publicó el periodista mexicano, Fernando Cevallos, a través de sus redes sociales.

La situación de Santiago Ormeño contada por la prensa mexicana. | Fox Sports México

Te puede interesar: Alexander Callens aún no define su futuro y habló del interés de Boca Juniors para ficharlo

Se suma uno más

Algunos de los jugadores de la selección peruana están pasando por días decisivos, pues no tienen equipo definido y deben concretar su futuro lo antes posible. Christian Cueva, Alexander Callens, Paolo Guerrero están libres y se encuentran analizando ofertas. Y ahora también tendría el mismo presente Santiago Ormeño. El defensa, ex New York City, se encuentra entrenando en La Videna mientras decide a dónde ir. Maneja propuestas de otros clubes de la MLS y hasta se comunicó que Boca Juniors habría mostrado interés para reemplazar a Carlos Zambrano.

Por su parte, ‘Aladino’ la tiene un poco más difícil, ya que debe resolver su tema con Santos FC para que recién pueda llegar a un equipo. Alianza Lima es una de las principales propuestas que maneja. El libro de pases de la Liga 1 se cierra el 8 de marzo, y si logra solucionar el tema con el club brasileño antes de esa fecha, podrá convertirse en el nuevo refuerzo de los ‘blanquiazules’.

El ‘Depredador’ aún no encuentra equipo luego de su salida del Avaí de Brasil, aunque el director deportivo del Racing Club, Rubén Capria, confirmó que están evaluando la posibilidad de contratar al atacante nacional. “Si, hay algún sondeo. Estamos evaluando el pro y el contra de todos los jugadores. Estamos evaluando muchas más, no solamente lo de Paolo, que es un tremendo líder y un jugador de una calidad notable”, sostuvo el dirigente en un medio argentino.

El defensor nacional y su representante estarían evaluando ofertas de diferentes clubes para la temporada 2023.

SEGUIR LEYENDO