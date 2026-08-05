Gobierno anuncia reprogramación o reembolso de los boletos a Machu Picchu para turistas afectados por el incendio

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Un incendio forestal provocó la suspensión total de los servicios de tren con destino a Machu Picchu, afectando a una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que permanecen varados en la ciudad de Cusco desde la noche anterior. La interrupción del transporte ferroviario se produjo debido al avance del fuego cerca de la vía férrea.

Según Latina Noticias, la presencia de visitantes en la estación de tren de Cusco se mantiene desde las nueve de la noche del día anterior. Muchos de ellos aseguran no haber recibido información clara por parte de las empresas operadoras de trenes respecto a la reanudación del servicio.

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La suspensión de los trenes por un incendio en la vía férrea mantiene a numerosos viajeros sin poder acceder a la ciudadela inca, mientras persiste la incertidumbre sobre cuándo se normalizará el servicio| Foto: Andina

Una de las afectadas, proveniente de Lima, relató: “No hay tren para ir a Machu Picchu. Todos los que tenemos entrada la hemos perdido. Yo tengo a las siete de la mañana entrada. También tengo pagado todo”, señaló.

El incendio comenzó en horas de la tarde y persiste en la zona, lo que ha obligado a las autoridades a mantener el bloqueo de la vía férrea. El riesgo de deslizamientos representa un peligro adicional para la circulación ferroviaria. Las tareas de mitigación se iniciaron a las cinco de la mañana, pero hasta el momento no hay certeza de que la emergencia haya sido controlada.

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Decenas de turistas, tanto peruanos como extranjeros, esperan información precisa en la estación, mientras insisten para que algún representante de las empresas ferroviarias se acerque a explicar la situación.

Composición: Infobae Perú

Reprogramación de los boletos

El Ministerio de Cultura de Perú comunicó que, tras el incendio forestal registrado en el kilómetro 107 de la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu, se coordinan acciones con entidades públicas y privadas para enfrentar la emergencia. Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se busca garantizar una respuesta oportuna y articulada ante la suspensión de los servicios de tren en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu.

Como parte de las medidas, se dispuso la activación de un protocolo especial de atención para casos fortuitos y de fuerza mayor. Este protocolo permitirá ofrecer facilidades para la reprogramación o el reembolso de los boletos de ingreso a la ciudadela inca, en favor de las personas afectadas por la interrupción del servicio ferroviario.

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Además, aseguraron que continuará coordinando con las instituciones competentes para proteger la seguridad de los visitantes y de la población local.

¿Cómo adquirir boletos para Machu Picchu?

Para visitar Machu Picchu es necesario adquirir los boletos a través de la plataforma oficial Tuboleto.cultura.pe del Ministerio de Cultura. Los usuarios deben crear una cuenta con su documento de identidad, seleccionar el circuito, la fecha y el horario de ingreso, registrar los datos de los visitantes y completar el pago con tarjeta Visa o Mastercard.

También existe la opción de reservar en línea y pagar de forma presencial en oficinas autorizadas del Banco de la Nación. Debido a que el aforo diario es limitado, se recomienda comprar las entradas con varias semanas o meses de anticipación para asegurar la disponibilidad.

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Hasta el momento, solo hay entradas disponibles desde octubre.