El Niño fuerte modificaría los patrones climáticos en Perú y Sudamérica este 2026: ¿Qué pasará con las lluvias?

El análisis de Abraham Levy advirtió un déficit de lluvias hacia fin de año en gran parte del Perú rural y en zonas altas de Bolivia. (Andina)

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El desarrollo de un fuerte fenómeno de El Niño está modificando los patrones climáticos en Perú y Sudamérica, con lluvias importantes previstas en la costa norte peruana hacia el último trimestre de 2026, según análisis del meteorólogo Abraham Levy y proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El especialista climático Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo en Perú, destacó en sus redes sociales que el Modelo Europeo muestra lluvias significativas para la costa norte de Perú durante el tramo final del año. Levy subrayó que, para Chile, se prevé la continuidad de precipitaciones superiores a lo normal en la zona central. En el caso de Ecuador, el inicio de la estación lluviosa se adelantaría en la costa, con valores por encima de lo habitual.

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Levy advirtió que la deficiencia de lluvias afectaría la mayor parte del territorio peruano rural hacia fin de año, además de zonas altas de Bolivia. Según su análisis, Centroamérica, Colombia, Venezuela y el norte de Brasil experimentarían una reducción de precipitaciones. El meteorólogo remarcó que estas señales, observadas también en el modelo estadounidense CFSv2, corresponden a eventos mayores de El Niño.

Diagnóstico global de la OMM: temperaturas y lluvias fuera de lo común

La OMM informó desde Ginebra que el fenómeno de El Niño continúa intensificándose y dominará los patrones climáticos globales entre agosto y octubre de 2026. El organismo prevé un incremento de las temperaturas superiores a lo habitual en extensas áreas del mundo, junto con modificaciones relevantes en los regímenes de lluvias. La OMM precisó que las anomalías estacionales de la temperatura superficial del mar podrían superar los 2,9 °C en las regiones de monitoreo clave.

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El reporte de la organización también anticipó el desarrollo de un dipolo positivo en el Océano Índico, una configuración oceánica que puede amplificar los impactos de sequías, inundaciones y riesgo de incendios forestales, especialmente en la cuenca del Índico. Asimismo, las temperaturas del Atlántico tropical se mantendrían muy por encima del promedio.

Impacto por regiones: mapas y predicciones

Según los mapas de pronóstico estacional de la OMM, existe una altísima probabilidad de temperaturas superiores a la media en África, el sur de Europa, la península arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, Centroamérica, el Caribe, el sur de África, gran parte de Sudamérica y Nueva Zelanda. En los océanos, el Pacífico ecuatorial mantiene la influencia de El Niño.

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En cuanto a las precipitaciones, las previsiones para el periodo agosto-octubre de 2026 muestran lluvias superiores a lo normal en el Cuerno de África, Asia Central, el sur de Europa, el oeste de Norteamérica (al sur de los 45°N) y el sureste de Sudamérica. Por el contrario, se anticipan precipitaciones por debajo de lo normal en el subcontinente indio, el sur y el este de Australia, el sur de Centroamérica, partes del Caribe, el noroeste de Sudamérica y el norte de Europa.

Declaraciones y advertencias

La OMM recalcó que El Niño es uno de los fenómenos climáticos más vigilados a escala global. Su secretaria general, Celeste Saulo, afirmó: “Este fenómeno de El Niño, que se desarrolla en un contexto de calor oceánico sin precedentes y temperaturas en aumento, ofrece a los gobiernos y las comunidades una oportunidad para anticipar los riesgos y actuar antes de que se produzcan los impactos”. Saulo añadió que la organización y sus miembros están comprometidos con la distribución de información climática pertinente a quienes más la requieren.

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Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió: “El Niño no solo está a las puertas, sino que ya está dentro de casa y está intensificando la crisis. Y esto es solo el preludio. El Niño se está fortaleciendo, echando leña al fuego en un planeta que ya arde con olas de calor abrasadoras, incendios forestales apocalípticos y mares con temperaturas récord”.

Respuesta internacional y acciones de la OMM

La OMM está aumentando la coordinación y los servicios de información climática para respaldar los sistemas de alerta temprana, con el objetivo de ayudar a gobiernos, organismos humanitarios, sectores sensibles al clima y comunidades vulnerables a prepararse ante los posibles impactos. El organismo ofrece informes periódicos a las Naciones Unidas y socios humanitarios, y desarrolla seminarios web e intercambios técnicos para fortalecer la preparación regional ante El Niño.

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La OMM explicó que los fenómenos de El Niño suelen desarrollarse entre marzo y junio, alcanzan su máxima intensidad entre noviembre y febrero y su mayor influencia sobre las temperaturas globales ocurre el año siguiente al inicio. La organización aclaró que clasifica los eventos como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes, sin utilizar el término “super El Niño” en sus documentos oficiales.

Señales y alertas para la región andina y el resto del continente

El análisis de Abraham Levy y la comparación con los modelos internacionales coinciden en que el norte de Perú enfrentaría lluvias abundantes, mientras que amplias zonas de Sudamérica y Centroamérica se exponen a déficit de precipitaciones. Según Levy, “todas estas señales... son típicas de un evento mayor de El Niño”.

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El monitoreo constante y la actualización de pronósticos se mantienen como herramientas clave para la toma de decisiones en sectores como la agricultura, la salud y la gestión humanitaria, en un contexto de creciente variabilidad climática global.