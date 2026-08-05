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Jaime Bayly revela por qué expulsó a sus hijas del departamento donde vivían con su madre: “Uno de los peores errores de mi vida”

El escritor contó que desalojar a su exesposa y a sus hijas de su departamento provocó una ruptura familiar profunda, un episodio que califica como uno de los mayores arrepentimientos de su vida

Jaime Bayly revela el error que lo distanció de sus hijas y lamenta sus consecuencias
Jaime Bayly revela el error que lo distanció de sus hijas y lamenta sus consecuencias
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La reciente confesión de Jaime Bayly sobre el distanciamiento con sus hijas mayores ha generado repercusión tanto en el ámbito mediático como en el círculo familiar del escritor. El periodista relató cómo una decisión tomada hace años —expulsar a su exesposa, Sandra Masías, y a sus hijas del departamento donde residían— terminó por marcar un antes y un después en su vida personal.

El escritor recordó en una columna publicada en el diario El Comercio que hace dos décadas adquirió la propiedad con el objetivo de estar más cerca de sus hijas, quienes vivían en esa ciudad. Según explicó, la compra respondió a una petición de su entonces esposa y, siguiendo la recomendación de su abogado, tanto ese departamento como el piso superior quedaron registrados a su nombre. “Nunca debí comprar esa propiedad. La compré hace veinte años porque mis hijas vivían en esa ciudad. Viajaba cada mes para verlas. Mi exesposa me convenció de adquirir un apartamento para ella y nuestras hijas. Ingenuo yo, caí en la trampa”, escribió Bayly en su columna.

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El vínculo familiar se deterioró cuando Bayly inició su relación con Silvia Núñez, hoy su esposa. El escritor relató que el desacuerdo con su exesposa, motivado por la presencia de la nueva pareja en el departamento, derivó en una crisis que terminó con la salida de Sandra Masías y de sus hijas del inmueble. “Dos años después, me enamoré de quien es ahora mi esposa. Esto causó una crisis familiar. Mi exesposa se llenó de celos y prohibió que mi joven amante viniera a mi apartamento para estar conmigo. Enojado, la obligué a dejar el departamento con jardín que ocupaba con nuestras hijas. No pudo permanecer allí en contra de mi decisión, ya que la propiedad estaba a mi nombre. Se fue, disgustada, con nuestras hijas. Le ofrecí dinero para que alquilara una casa, y no lo agradeció”, relató el escritor.

Hombre con gorra rosa y chaqueta lila sentado, un micrófono prendido en la solapa, cortina clara y planta verde de hojas grandes al fondo
Jaime Bayly relató que su decisión de desalojar a su exesposa y a sus hijas provocó un distanciamiento familiar que se prolongó durante años.

Hace mea culpa

Bayly reconoció que esta medida tuvo un costo personal muy alto. El vínculo con sus hijas se resintió, y según confesó, dejaron de hablarle durante varios años. “Decidieron vengarse alejándome de mis hijas. Me dejaron de hablar durante cuatro años. No debí expulsarlas del apartamento que les regalé y que decoraron con tanto entusiasmo. Fue un abuso vil, uno de los peores errores de mi vida”, sostuvo en su columna.

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El escritor describió cómo la distancia se instaló en su vida cotidiana y cómo, aunque las circunstancias cambiaron con el tiempo, el departamento permanece vacío y representa para él un símbolo de remordimiento. “Ahora ese apartamento está desocupado. Cuando visito la ciudad, duermo en el piso superior y no me atrevo a bajar, convertido en un museo del desamor y las promesas incumplidas”, concluyó.

En su relato, Bayly también reflexionó sobre el impacto emocional de aquella decisión y el vacío que dejó en su entorno familiar. Admitió que, pese a los intentos posteriores por recomponer la relación, el daño causado fue difícil de revertir. Asimismo, señaló que cada visita a la ciudad le recuerda la pérdida de la cercanía con sus hijas y el peso de sus propias acciones.

Para Bayly, este episodio se transformó en una lección sobre el valor del diálogo y la importancia de no dejar que el orgullo determine las decisiones familiares.

Hombre de tez blanca con gorra rosada, chaqueta lila y camisa oscura, con micrófono. Fondo con planta de hojas grandes y cortinas
Tras el conflicto, Bayly reconoció públicamente que la ruptura con sus hijas es una de las experiencias más dolorosas que ha enfrentado

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