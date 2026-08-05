Vanessa Palacios cuestionó el aporte de las extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “Muchas no hacen la diferencia”

Vanessa Palacios cuestiona el nivel de la Liga Peruana de Vóley y las extranjeras. TV Perú

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La Liga Peruana de Vóley ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, con mayor presencia mediática, una audiencia en aumento y escenarios con mayor protagonismo. Sin embargo, para Vanessa Palacios, recordada exvoleibolista de la selección peruana, el campeonato nacional mantiene un nivel “normal” y todavía existe una brecha considerable frente a las principales ligas internacionales.

Durante una entrevista en el programa ‘En Pared’ de TV Perú, la popular ‘Choco’ analizó el presente de la competencia y también se refirió al impacto de las jugadoras extranjeras que llegan al torneo. Desde su perspectiva, muchos de estos fichajes aportan más desde la experiencia que desde un salto de calidad dentro del juego.

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“Muchas extranjeras vienen más a aportar su experiencia que el nivel, porque la mayoría de extranjeras que fichan no hace mucha diferencia para mi punto de vista. Pero sí es positivo para Perú porque tienes competencia para ganarte el puesto”, comentó.

En esa línea, puso como ejemplo a algunas jugadoras que llegaron a Alianza Lima y que, según explicó, sí aportaron desde su recorrido profesional. “Te voy a hablar específicamente de Alianza, porque yo he jugado con María Alejandra Marín, he jugado con Maeva, ellas tienen mucha experiencia y eso se notó”, agregó.

Sin embargo, Palacios aclaró que la experiencia no siempre está relacionada con un mayor nivel competitivo y que el impacto de una extranjera debe medirse también por su capacidad para elevar la exigencia dentro de la cancha. “La experiencia ayuda, pero el nivel competitivo, y ya no hablo específicamente de ellas, el nivel como jugadora, yo creo que muchas no hacen una diferencia”, sostuvo.

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Vanessa Palacios jugó varios años en la selección peruana de vóley.

Cuestionó el nivel deportivo de la Liga Peruana

Al referirse al campeonato nacional, Vanessa Palacios consideró que la Liga Peruana de Vóley mantiene un nivel “normal” en comparación con las principales competencias internacionales. Para la exseleccionada, el atractivo del torneo está relacionado con otros factores que han impulsado su popularidad.

“La liga peruana a nivel de vóley es una liga normal. Lo que hace la diferencia es lo que va alrededor, o sea, el público, que es televisado por canal nacional, por Internet, que las jugadoras son muy famosas por las redes sociales”, explicó.

No obstante, aclaró que esto no significa que disputar la liga sea sencillo, aunque señaló que existe una diferencia cuando se compara con torneos de mayor exigencia, como los de Europa.

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“Deportivamente yo no digo que sea fácil, pero ves una final y dices: ‘Sí’, pero luego no hay mucho nivel comparando a Europa”, afirmó.

Vanessa Palacios explicó cómo afecta la falta de competitividad

La ‘Choco’ también profundizó sobre la importancia de que las jugadoras peruanas se enfrenten constantemente a escenarios de alta exigencia, ya que considera que la falta de partidos de máxima competencia puede afectar el rendimiento internacional de la selección.

“Las jugadoras pocas veces se encuentran en una situación de competencia. En ese estrés de ‘voy a jugar de igual a igual y tengo que dar el 100%’. Por eso es que durante el año, sin desmerecerlo, el último le puede hacer competencia al primero”, señaló.

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FPV apunta a internacionalizar la Liga Peruana de Vóley tras su crecimiento global. Crédito: LPV

Finalmente, Palacios explicó que esa falta de presión competitiva puede reflejarse cuando las voleibolistas peruanas enfrentan rivales de mayor jerarquía.

“No hay ese modo que tu cerebro te dice competencia y te pone en alerta, porque tienes que tener un nivel que te dé la competitividad y entrar en estrés. Aquí no hay. ¿Y qué pasa con Perú en la selección? Se refleja. Las chicas, cuando ya se ven en una situación que van a jugar contra un equipo fuerte, ese modo normal de estrés no lo sienten porque no lo entrenan, porque no lo tienen durante el año seguido”, concluyó.

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