Trifulca en circo de Pitillo: familia denuncia que personal y esposa del artista los agredieron por entrada con descuento

Una familia que asistió al circo de Pitillo en Ate Vitarte denuncia haber sido agredida y discriminada por el personal. El altercado, que terminó en una violenta trifulca, se habría originado por el uso de entradas con cupones de descuento. El circo, por su parte, alega que actuó en defensa propia.| ATV

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Una familia denunció que fue víctima de agresión y discriminación por parte del personal y la esposa del artista principal en el Circo de Pitillo, ubicado en el Mall Plaza Puruchuco, en el distrito de Ate Vitarte. El incidente ocurrió tras un desacuerdo surgido al momento de utilizar cupones de descuento para ingresar al espectáculo, según relataron los afectados.

Denuncia de agresión tras compra de entradas

El conflicto se originó cuando Paola Barreto y su grupo familiar intentaron ingresar al circo con entradas adquiridas mediante una promoción. Según explicó Barreto a las cámaras de ATV Noticias, el problema comenzó al momento de escanear los cupones de descuento en la puerta de acceso.

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Acusan al personal del Circo de Pitillo de maltrato por disputa en acceso con cupones | Foto: ATV

De acuerdo con su testimonio, el personal del circo mostró incomodidad por el uso de estos descuentos, lo que derivó en un trato diferenciado. “Nos dijeron que íbamos a ingresar al último, pese a que yo estaba primera en la cola”, declaró Barreto.

Al cuestionar este proceder, el personal le indicó que se reservaban el derecho de admisión y que, de persistir, no se les permitiría el acceso.

Barreto negó haber intentado ocupar lugares preferenciales o infringir las normas del espectáculo. La afectada afirmó que su grupo respetó el orden de llegada y que la compra de entradas correspondía a una zona específica, sin intención de acceder a asientos distintos de los asignados.

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Acusan a la esposa de Pitillo de agresión

La situación escaló cuando intervino Carmen Vargas, esposa de Pitillo, el popular payaso y figura central del espectáculo. En las imágenes registradas se observa un intercambio de empujones entre miembros del personal del circo y la familia denunciante. Vargas, quien también participó en la confrontación, habría argumentado que el grupo pretendía ingresar de manera preferencial, versión desmentida por Barreto y su hija.

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La hija denunció comentarios ofensivos y discriminatorios por parte de la administradora del local, supuestamente hermana de Carmen Vargas. “Desde un momento siempre estuvo con comentarios ofensivos y discriminadores, como diciendo que acá no aceptan gente como nosotros”, afirmó. Añadió que todo quedó registrado en video y que el personal intentó reubicarlos fuera de la fila original.

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Asimismo, el noticiero no pudo recoger la versión de Carmen Vargas por motivos logísticos. Aunque tampoco se emitió ningún comunicado al respecto.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias a través del número 105. Este servicio está disponible para reportar delitos, robos, desapariciones, disturbios y cualquier situación que requiera la intervención inmediata de agentes policiales. Se recomienda a la ciudadanía comunicarse con la PNP ante situaciones de peligro o alteraciones del orden público.

El Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) responde al número 106. Esta línea permite solicitar ambulancias y atención médica inmediata en casos de accidentes, emergencias de salud o enfermedades graves.

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ofrece atención a través del número 116. Esta línea está destinada a emergencias relacionadas con incendios, rescates, accidentes vehiculares, fugas de gas y otras situaciones que requieren la intervención de los bomberos.