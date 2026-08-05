Exdirector de La Bella Luz con paradero desconocido tras denuncia de Naldy Saldaña por acoso sexual

Este reportaje de noticias muestra una transmisión en vivo desde un estudio con dos periodistas. Una reportera se encuentra en San Juan de Lurigancho, informando sobre el inicio de una investigación fiscal relacionada con el caso "La Bella Luz". El video incluye imágenes de videovigilancia que muestran a un hombre dentro de una habitación, con un elemento visualmente borroso. En pantalla se confirma la ubicación y el estado de la investigación, así como la información de que un denunciado aún no se presenta en la comisaría.

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César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación peruana de cumbia La Bella Luz, no ha sido visto nuevamente en su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) luego de que la cantante Naldy Saldaña lo denunciara públicamente por tocamientos indebidos. Familiares y vecinos del músico esperan que se pronuncie sobre las acusaciones.

Un equipo de Latina Noticias llegó hasta el domicilio de Sánchez Chavesta, ubicado en la calle 4 de San Juan de Lurigancho, donde conversó con residentes de la zona. Los vecinos manifestaron su sorpresa por el caso y señalaron que conocían al director musical como una persona tranquila y educada. Desde que la denuncia tomó estado público, aseguran que no lo han vuelto a ver en el inmueble, donde reside junto con su esposa, sus hijos y otros familiares.

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Uno de los familiares consultados confirmó que Sánchez Chavesta se pronunciaría sobre el caso en las próximas horas, aunque hasta el momento no se ha difundido su versión de los hechos. Los vecinos también permanecen atentos a su eventual regreso a la vivienda.

La denuncia se refiere a un episodio ocurrido en junio, registrado en video y posteriormente difundido públicamente. Saldaña sostiene que las imágenes muestran el momento en que fue víctima de conductas que calificó como acoso y tocamientos indebidos. La cantante también afirmó que informó de lo ocurrido al propietario de La Bella Luz después del episodio, pero que no recibió el respaldo que esperaba.

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La Bella Luz se pronunció semanas después

La respuesta pública de la agrupación llegó el 4 de agosto, más de un mes después del episodio. La Bella Luz emitió un comunicado en el que condenó los hechos denunciados y expresó su solidaridad con Saldaña.

La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.

La diferencia entre la fecha del incidente y el pronunciamiento de la orquesta cobra relevancia debido a que la propia cantante afirmó que había comunicado internamente lo sucedido desde junio. Su cuestionamiento apunta, precisamente, a la respuesta que recibió en ese momento y no únicamente al comunicado emitido después de que el caso se hiciera público.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. Durante el reporte desde San Juan de Lurigancho se precisó además que Sánchez Chavesta no tiene una orden de captura. Por ahora, el director musical no ha ofrecido públicamente su versión sobre la denuncia, mientras se espera que se pronuncie sobre las acusaciones.

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Más exintegrantes de La Bella Luz denuncian presunto acoso

Camila Talavera, quien dejó la agrupación en diciembre de 2025, afirmó que también atravesó situaciones similares con César Sánchez Chavesta. Según relató, llegó a comunicar lo ocurrido, pero, en lugar de recibir una respuesta, los responsables de la orquesta habrían defendido a la agrupación y le habrían pedido pruebas. Talavera sostuvo que la aparición de los videos de Naldy Saldaña le hizo recordar su propia experiencia.

A su testimonio se sumó Sharon Vergara, una de las primeras integrantes de La Bella Luz, quien aseguró que los hechos que vivió ocurrieron alrededor de 2004, cuando tenía aproximadamente 21 años. Según su relato, Sánchez Chavesta intentó tocarla y besarla en varias ocasiones. También afirmó que el músico tenía comportamientos similares durante los viajes en bus de la agrupación.

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Vergara señaló que comunicó lo ocurrido a Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, y que recibió como respuesta que el asunto sería tratado internamente. Sin embargo, aseguró que nunca se produjo una sanción ni una llamada de atención formal contra Sánchez Chavesta. La exintegrante atribuyó la falta de medidas a los vínculos familiares del músico con personas relacionadas con la agrupación.

El artículo también recoge el testimonio de Eduardo Ortúzar, exintegrante que permaneció en la orquesta hasta febrero de 2025. Él afirmó haber presenciado comportamientos impropios de Sánchez Chavesta hacia las cantantes y sostuvo que el director musical habría utilizado su posición para insinuarse a algunas de ellas.

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Líneas de apoyo y orientación

Línea 100: atención gratuita para casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Funciona las 24 horas, todos los días , desde celular o teléfono fijo en cualquier parte del Perú.

Central Policial – 105: para solicitar intervención de la Policía ante una situación de emergencia.

Línea 1818: Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior. Permite presentar denuncias de manera gratuita y funciona las 24 horas, todos los días del año.

También puedes enlazar a la página oficial del Gobierno con los servicios para atender casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, donde aparecen los Centros Emergencia Mujer y Familia y otros servicios de atención.