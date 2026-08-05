Perú
Agregar Infobae enGoogle

Exdirector de La Bella Luz con paradero desconocido tras denuncia de Naldy Saldaña por acoso sexual

Vecinos de San Juan de Lurigancho aseguran que no han vuelto a ver a César Sánchez Chavesta en su vivienda tras la denuncia de Naldy Saldaña. Un familiar anunció que el músico dará su versión

Este reportaje de noticias muestra una transmisión en vivo desde un estudio con dos periodistas. Una reportera se encuentra en San Juan de Lurigancho, informando sobre el inicio de una investigación fiscal relacionada con el caso "La Bella Luz". El video incluye imágenes de videovigilancia que muestran a un hombre dentro de una habitación, con un elemento visualmente borroso. En pantalla se confirma la ubicación y el estado de la investigación, así como la información de que un denunciado aún no se presenta en la comisaría.
Guardar

César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación peruana de cumbia La Bella Luz, no ha sido visto nuevamente en su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL) luego de que la cantante Naldy Saldaña lo denunciara públicamente por tocamientos indebidos. Familiares y vecinos del músico esperan que se pronuncie sobre las acusaciones.

Un equipo de Latina Noticias llegó hasta el domicilio de Sánchez Chavesta, ubicado en la calle 4 de San Juan de Lurigancho, donde conversó con residentes de la zona. Los vecinos manifestaron su sorpresa por el caso y señalaron que conocían al director musical como una persona tranquila y educada. Desde que la denuncia tomó estado público, aseguran que no lo han vuelto a ver en el inmueble, donde reside junto con su esposa, sus hijos y otros familiares.

PUBLICIDAD

Uno de los familiares consultados confirmó que Sánchez Chavesta se pronunciaría sobre el caso en las próximas horas, aunque hasta el momento no se ha difundido su versión de los hechos. Los vecinos también permanecen atentos a su eventual regreso a la vivienda.

La denuncia se refiere a un episodio ocurrido en junio, registrado en video y posteriormente difundido públicamente. Saldaña sostiene que las imágenes muestran el momento en que fue víctima de conductas que calificó como acoso y tocamientos indebidos. La cantante también afirmó que informó de lo ocurrido al propietario de La Bella Luz después del episodio, pero que no recibió el respaldo que esperaba.

PUBLICIDAD

La Bella Luz

La Bella Luz se pronunció semanas después

La respuesta pública de la agrupación llegó el 4 de agosto, más de un mes después del episodio. La Bella Luz emitió un comunicado en el que condenó los hechos denunciados y expresó su solidaridad con Saldaña.

La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.
La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.

La diferencia entre la fecha del incidente y el pronunciamiento de la orquesta cobra relevancia debido a que la propia cantante afirmó que había comunicado internamente lo sucedido desde junio. Su cuestionamiento apunta, precisamente, a la respuesta que recibió en ese momento y no únicamente al comunicado emitido después de que el caso se hiciera público.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. Durante el reporte desde San Juan de Lurigancho se precisó además que Sánchez Chavesta no tiene una orden de captura. Por ahora, el director musical no ha ofrecido públicamente su versión sobre la denuncia, mientras se espera que se pronuncie sobre las acusaciones.

Más exintegrantes de La Bella Luz denuncian presunto acoso

Camila Talavera, quien dejó la agrupación en diciembre de 2025, afirmó que también atravesó situaciones similares con César Sánchez Chavesta. Según relató, llegó a comunicar lo ocurrido, pero, en lugar de recibir una respuesta, los responsables de la orquesta habrían defendido a la agrupación y le habrían pedido pruebas. Talavera sostuvo que la aparición de los videos de Naldy Saldaña le hizo recordar su propia experiencia.

A su testimonio se sumó Sharon Vergara, una de las primeras integrantes de La Bella Luz, quien aseguró que los hechos que vivió ocurrieron alrededor de 2004, cuando tenía aproximadamente 21 años. Según su relato, Sánchez Chavesta intentó tocarla y besarla en varias ocasiones. También afirmó que el músico tenía comportamientos similares durante los viajes en bus de la agrupación.

Vergara señaló que comunicó lo ocurrido a Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, y que recibió como respuesta que el asunto sería tratado internamente. Sin embargo, aseguró que nunca se produjo una sanción ni una llamada de atención formal contra Sánchez Chavesta. La exintegrante atribuyó la falta de medidas a los vínculos familiares del músico con personas relacionadas con la agrupación.

El artículo también recoge el testimonio de Eduardo Ortúzar, exintegrante que permaneció en la orquesta hasta febrero de 2025. Él afirmó haber presenciado comportamientos impropios de Sánchez Chavesta hacia las cantantes y sostuvo que el director musical habría utilizado su posición para insinuarse a algunas de ellas.

Líneas de apoyo y orientación

  • Línea 100: atención gratuita para casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Funciona las 24 horas, todos los días, desde celular o teléfono fijo en cualquier parte del Perú.
  • Central Policial – 105: para solicitar intervención de la Policía ante una situación de emergencia.
  • Línea 1818: Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior. Permite presentar denuncias de manera gratuita y funciona las 24 horas, todos los días del año.

También puedes enlazar a la página oficial del Gobierno con los servicios para atender casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, donde aparecen los Centros Emergencia Mujer y Familia y otros servicios de atención.

Temas Relacionados

Naldy Saldañaacoso sexualCésar Sánchez ChavestaLa Bella Luzperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corte de luz este jueves en Lima: ¿qué distritos serán afectados por la suspensión del servicio el 6 de agosto?

El servicio eléctrico será suspendido temporalmente en distintos sectores este 6 de agosto. Revisa la programación completa y verifica si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas señaladas.

Corte de luz este jueves en Lima: ¿qué distritos serán afectados por la suspensión del servicio el 6 de agosto?

El Niño fuerte modificaría los patrones climáticos en Perú y Sudamérica este 2026: ¿Qué pasará con las lluvias?

Abraham Levy sostuvo que el modelo europeo proyecta acumulados relevantes en el tramo final del año, mientras otras áreas del país y la región andina podrían enfrentar escasez de agua hacia diciembre

El Niño fuerte modificaría los patrones climáticos en Perú y Sudamérica este 2026: ¿Qué pasará con las lluvias?

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

El argentino y la modelo peruana compartieron en redes sociales imágenes juntos disfrutando de un almuerzo

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

Vanessa Palacios cuestionó el aporte de las extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “Muchas no hacen la diferencia”

La popular ‘Choco’, exvoleibolista de la selección peruana, señalo que el campeonato peruano mantiene un nivel “normal” y puso en duda el impacto de las extranjeras que llegan al torneo

Vanessa Palacios cuestionó el aporte de las extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “Muchas no hacen la diferencia”

Proponen que medio pasaje universitario aplique en sábado, domingo y feriados, y con mayor vigencia

Cámara de diputados. El congreso ya está presentado proyectos de ley y uno iría a modificar la Ley 26271, del pasaje diferenciado en el transporte público

Proponen que medio pasaje universitario aplique en sábado, domingo y feriados, y con mayor vigencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mincetur pide “comprensión” a turistas afectados por la suspensión de trenes a Machu Picchu a causa de un incendio forestal

Mincetur pide “comprensión” a turistas afectados por la suspensión de trenes a Machu Picchu a causa de un incendio forestal

JEE inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga para teniente alcalde de Lima: No se presentaron tachas

Kenji Fujimori reaparece y da detalles sobre su relación con Keiko: “No estamos enemistados. La gente cree que hay bronca”

Abogado de Alejandro Toledo presentará nuevo pedido de indulto humanitario para el expresidente “en las próximas horas”

Rafael López Aliaga tendría todo a su favor: Luis Rubio renunció a tiempo y no hubo tachas contra su candidatura

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

Max Castro, Grupo Guinda y Rodolfo Gaitán Castro encabezan Festival Andino Tropical: fecha y venta de entradas

Naldy Saldaña revela lo que le dijo Óscar Custodio, dueño de la Bella Luz, tras mostrarle los videos de acoso: “Es maldad haber grabado”

Jaime Bayly revela por qué expulsó a sus hijas del departamento donde vivían con su madre: “Uno de los peores errores de mi vida”

Extrabajador de La Bella Luz, Eduardo Ortúzar, confirma acoso y abuso de poder del director musical: “Él se aprovechaba”

DEPORTES

Vanessa Palacios cuestionó el aporte de las extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “Muchas no hacen la diferencia”

Vanessa Palacios cuestionó el aporte de las extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “Muchas no hacen la diferencia”

“Es totalmente falso”, así desmintió Millonarios una propuesta de Sporting Cristal por Rodrigo Ureña

Figura de Perú revela dificultades por la altura en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026: “El saque potencia es complicado, el balón no cae”

Pablo Guede hizo inesperada confesión sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco previo al Alianza Lima vs Sport Boys: “Los quiero mucho”

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú