Naldy Saldaña revela lo que le dijo Óscar Custodio, dueño de la Bella Luz, tras mostrarle los videos de acoso: “Es maldad haber grabado”

La cantante de cumbia reveló que sí tuvo una conversación con el dueño de la orquesta, a quien le contó todo lo que había pasado, pero la respuesta no fue la que esperaba | Magaly TV La Firme

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La cantante de cumbia Naldy Saldaña expuso en el programa “Magaly TV La Firme” la falta de respaldo que recibió de la orquesta “La Bella Luz” después de presentar las pruebas de acoso contra su director musical, César Sánchez. Durante la entrevista, la artista relató cómo, tras mostrar los videos del presunto acoso a la dirección de la agrupación, la respuesta no cumplió con sus expectativas y no se tomaron medidas inmediatas.

En la conversación emitida en “Magaly TV La Firme”, Naldy Saldaña explicó que enseñó a Óscar Custodio, dueño de la orquesta, las grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad.

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Según la cantante, la reacción fue inesperada. “Que es maldad haber grabado, que ellos ya hubieran tomado acciones ante el caso”, narró sobre lo que le respondió la dirección del grupo.

Magaly Medina entrevista a Naldy Saldaña, quien relata su experiencia de acoso sexual por parte del director de la orquesta La Bella Luz.

La exintegrante de La Bella Luz aseguró que, tras mostrar el material, permaneció esperando respaldo institucional y una respuesta concreta. El tiempo pasó sin que la orquesta actuara como ella esperaba. “Si con pruebas usted no lo está haciendo, imagínese sin pruebas”, señaló Naldy Saldaña en el programa, aludiendo a la falta de acciones después de presentar la evidencia.

Durante la entrevista, la artista también anticipó que no le sorprendería que la agrupación intentara desacreditar su denuncia con versiones sobre una supuesta relación sentimental con el acusado, en vez de abordar el fondo de la situación.

La repercusión del caso trascendió en el mismo espacio televisivo. Magaly Medina, conductora de “Magaly TV La Firme”, cuestionó el comunicado publicado por La Bella Luz y consideró que la separación del director musical debió ocurrir mientras se investigaban los hechos.

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"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

“Estas chicas que están abriéndose paso muy jóvenes dentro de estas agrupaciones tienen que sentirse protegidas”, afirmó Magaly Medina en el programa, subrayando la responsabilidad de quienes lideran orquestas.

Naldy Saldaña cuenta cómo consiguió los videos de su acoso

En la misma emisión, Naldy Saldaña relató cómo accedió a las grabaciones que luego presentó como prueba. La cantante diseñó una estrategia para obtener las imágenes, pidiendo ayuda a un trabajador de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

“Con mentiras. Yo le dije a uno de los trabajadores que se me había perdido algo en la cocina, que necesitaba ver las cámaras porque yo tenía miedo, y dentro de mí sabía que con la gravedad de la situación de lo que había pasado… Si yo pedía el video, no me lo iban a dar. Mientras me mostraban el video, yo pude grabar con mi celular”, relató.

El proceso estuvo marcado por la ansiedad y el temor a no conseguir la evidencia necesaria. El trabajador, desconocedor de la verdadera razón, accedió a mostrarle las imágenes. “El trabajador no sabía nada, yo solamente le había dicho que se había perdido algo y que necesitaba ver las cámaras, y él estaba con miedo porque sabía que eso no estaba permitido. También se quedó en shock (cuando vio las imágenes), me dijo: ‘Naldy, ¿qué es esto?’”, relató la cantante ante las cámaras del programa.

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La excantante de la agrupación de cumbia contó que, en medio de su nerviosismo, logró obtener con mentiras las pruebas para hacer su denuncia formal | ATV

Naldy Saldaña sostuvo que grabó todo con su teléfono, consciente de lo delicado del caso. “Yo estuve grabando (con mi celular) todo el tiempo porque sabía que era algo tan delicado”, expresó en la entrevista.

Al no recibir respuestas satisfactorias de la orquesta, Naldy Saldaña decidió hacer público el caso desde el espacio televisivo. Explicó que su objetivo es evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares en el ambiente musical.

“Yo solo pido justicia, justicia por mí y por todas las mujeres que han pasado y que pueden estar expuestas a pasar esto”, manifestó durante el programa de Magaly Medina.

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