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Abogado de Alejandro Toledo presentará nuevo pedido de indulto humanitario para el expresidente “en las próximas horas”

El abogado Roberto Su, afirmó que el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, está gestionando la presentación de esta nueva solicitud ante el Ministerio de Justicia

El abogado Roberto Su, afirmó que el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, está gestionando la presentación de esta nueva solicitud ante el Ministerio de Justicia. Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio
El abogado Roberto Su, afirmó que el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, está gestionando la presentación de esta nueva solicitud ante el Ministerio de Justicia. Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio
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El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, afirmó que la defensa legal del ex mandatario, que sigue recluido en el penal de Barbadillo, presentará “en las próximas horas” un nuevo pedido de indulto que deberá ser analizado por la presidenta Keiko Fujimori.

En declaraciones para Canal N, Su afirmó que Toledo reúne condiciones para pedir un indulto humanitario y gracia presidencial, y afirmó que la base de ese planteo combina el deterioro de su salud con la duración de los procesos judiciales abiertos en su contra.

“En el caso del presidente Toledo hay una serie de enfermedades que él padece, que son varias, que ya se han hecho públicas. Hay un consumo de 19 pastillas diarias para poder sostener su salud y hay un deterioro no solamente físico, sino también mental. Su salud mental está muy perjudicada”, afirmó el abogado.

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En ese sentido, el defensor legal de Alejandro Toledo confirmó que se presentarán pedidos de indulto humanitario y gracia presidencial por el estado de salud del expresidente y por la duración de los procesos penales.

El abogado Roberto Su, afirmó que el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, está gestionando la presentación de esta nueva solicitud ante el Ministerio de Justicia
El abogado Roberto Su, afirmó que el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, está gestionando la presentación de esta nueva solicitud ante el Ministerio de Justicia

Su agregó que la defensa prevé que en las próximas horas ingrese una solicitud adicional vinculada a ese trámite, que gestiona el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que se sumó a la defensa del expresidente.

“También quiero comunicar que este tema del indulto y la gracia, generosamente el doctor (Ernesto) Blume se ha ofrecido en apoyar esta gestión. Es un compromiso que él ha asumido con la familia y creo que ya lo ha hecho público, incluso (...) Entiendo que en el transcurso de las próximas horas va a ingresar alguna petición adicional que lo está manejando el doctor Blume”, afirmó.

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Consultado por los tiempos, Su señaló que el Ejecutivo todavía está en fase de instalación y que restan nombramientos de viceministros y la conformación de la comisión que deberá revisar el caso. Sobre ese calendario, estimó que puede haber una opinión técnica en “10 a 15 días” una vez que ese órgano quede formalmente instalado.

La solicitud, según describió, apunta a activar una evaluación del Ejecutivo en paralelo a causas que continúan abiertas en apelación o revisión. El efecto inmediato que espera la defensa es que la comisión emita una opinión técnica en un plazo breve.

Alejandro Toledo

Al desarrollar el argumento sobre la gracia presidencial, Su citó dos expedientes. Dijo que en el caso Ecoteva la investigación se inició en enero de 2013 y que han pasado “14 años casi”.

Añadió que en ese proceso existe una sentencia condenatoria de primera instancia y que actualmente hay un recurso de nulidad en la sala penal transitoria de la Corte Suprema. Según su descripción, esa instancia todavía no ha empezado audiencias ni ha visto la causa.

Su fue consultado por la comparación con la situación procesal de Pedro Castillo, en la medida en que ambos casos comparten la inexistencia de una sentencia firme. El letrado respondió que, según tenía entendido, en el caso de Castillo “se pedía un indulto”, y planteó que en el de Toledo concurren factores adicionales ligados a la salud.

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