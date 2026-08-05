Corte de luz este jueves en Lima: ¿qué distritos serán afectados por la suspensión del servicio el 6 de agosto?

Reportan apagón en tres distritos de Lima. (El Comecio)

Guardar

La empresa distribuidora de energía eléctrica ha programado nuevos cortes de luz para este jueves 6 de agosto de 2026 en sectores de Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Las interrupciones tendrán horarios distintos y podrían extenderse por varias horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones.

Los trabajos previstos contemplan la suspensión temporal del suministro eléctrico en urbanizaciones, asociaciones de vivienda, cooperativas y vías de ambos distritos. A continuación, conoce los horarios y las zonas comprendidas en la programación.

¿Qué distritos tendrán corte de luz este jueves 6 de agosto?

Puente Piedra

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

Asociación de Vivienda Municipal Luis Pardo Novoa: manzanas A, C, D, E, F, G, H, I y J.

Asociación Progresista de Vivienda San Diego II Etapa: manzanas B, D, E y F.

Asociación de Vivienda Las Hortalizas: manzanas A, B, C, D y E.

Asociación Villa Margarita: manzanas A, B, C, D, F y L.

Asociación de Vivienda Las Tres Regiones: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, K y L.

Asociación de Vivienda El Platanal: manzanas A, B y C.

Asociación de Propietarios Los Huertos de Puente Piedra: manzanas A, B y C.

Asociación de Vivienda Villa Florida: manzanas A, B y C.

Asociación Los Sauces de Puente Piedra: manzanas A, B y C.

Asociación de Vivienda Villa Las Flores: manzana I.

Asociación de Vivienda Los Manantiales de Puente Piedra: manzanas A y B.

Cooperativa Gallinazos: parcelas 50, 54, 55, 57, 57A, 61, 62, 63, 64, 67, 68 y 69.

Asociación 1 de Mayo: manzanas C y D.

Asociación Santa Inés: manzana C.

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zonas afectadas:

Asociación de Vivienda Compradores de Terrenos de Campoy: manzanas J, N, Ñ, R, S, T, T1 y Y.

Avenida Los Próceres: cuadras 15 y 16.

Avenida Las Flores de Primavera: cuadra 9.

¿A qué hora serán los cortes de luz?

Los horarios variarán según el sector. En Puente Piedra, la interrupción está prevista desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m., mientras que en San Juan de Lurigancho se desarrollará entre las 9:30 a. m. y las 5:30 p. m.

PUBLICIDAD

Por ello, los vecinos de las zonas comprendidas en la programación deberán considerar el horario correspondiente antes de realizar actividades que dependan del suministro eléctrico.

¿Qué hacer durante un corte de luz programado?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda desconectar los equipos eléctricos y electrónicos antes del inicio de la interrupción para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio. También es conveniente mantener cargados los celulares y contar con linternas u otras fuentes de iluminación de emergencia.

En caso de utilizar refrigeradoras o congeladoras, lo mejor es mantener sus puertas cerradas durante el corte para conservar la temperatura interna por más tiempo.

¿Cómo ver mi recibo de Pluz?

Para consultar tu recibo, debes ingresar a la plataforma digital de Pluz y tener a la mano tu número de suministro. Una vez identificado el servicio, podrás revisar el recibo correspondiente y verificar cuánto debes pagar.

PUBLICIDAD

También puedes consultar tus recibos anteriores desde los canales digitales habilitados por la empresa. Esto permite llevar un control de los pagos y conocer si existe alguna deuda pendiente antes de realizar una nueva operación.