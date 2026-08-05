Figura de Perú revela dificultades por la altura en la Copa Sudamericana de Vóley masculino 2026: “El saque potencia es complicado, el balón no cae”

Francis Mendoza será uno de los referentes en ataque de la 'bicolor' en el torneo que se realiza en Bolivia. Créditos: De Una.

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La selección peruana de vóley masculino debutará hoy, miércoles 5 de agosto, frente a Chile en la Copa Sudamericana 2026. Francis Mendoza, referente del equipo nacional, detalló las complicaciones que implica jugar en la altura de Cochabamba, a más de 2.570 metros sobre el nivel del mar.

En diálogo con De Una, Mendoza señaló: “Nos costó bastante al comienzo porque jugar en altura es distinto. El balón no cae, el balón se va. El saque de potencia es complicado acá. La mayoría de jugadores saca flotante porque el balón no cae. En el tema de oxigenación te agitas un poco”.

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A pesar de las dificultades, el opuesto de la selección resaltó la confianza del grupo para el estreno en el torneo. “El debut es contra Chile mañana. Va a ser un partido duro. Es un rival directo y todos estamos motivados. Hemos venido trabajando para eso y mañana va a ser un gran partido”.

Las expectativas del plantel se fortalecen con la llegada de Marcos Blanco como entrenador y las modificaciones implementadas en el equipo. “Como lo dije en un comienzo, fue un cambio total. Nos ordenó bastante, porque él lo comentó: el equipo está bien, pero falta ordenar. Nos ordenó el sistema de recibo, el sistema de defensa, las construcciones y todo eso. Ha sido un cambio bueno”.

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Francis Mendoza, figura de Perú, revela dificultades por la altura previo al debut en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.

Los partidos de preparación en la altura

Francis Mendoza y la selección peruana de vóley masculino ya enfrentaron las exigencias de la altura en Cochabamba durante los amistosos ante Bolivia y Paraguay, antes del inicio de la Copa Sudamericana.

“Mi primer partido fue contra Bolivia hace un par de días. Costó un poco adaptarnos porque llegamos un día antes y el clima es distinto, la altura, como te dije hace un momento. Nos costó el primer set, pero en el segundo y el tercero entramos con todo, más seguros, sabiendo qué va a pasar. Ayer jugamos contra Paraguay y fue mejor. Empezamos un poco lento, pero terminamos mejor. Todavía no es tan fácil adaptarse a jugar en altura. Nos costó un poco al comienzo, pero rápidamente nos adecuamos y terminamos muy bien, jugando nuestro vóley”, relató Mendoza.

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El jugador muestra confianza en el rendimiento del equipo de cara a la Copa Sudamericana, apoyado en la experiencia y el trabajo colectivo del grupo a lo largo de los años.

“Aparte de las ganas de querer ganar, tenemos el trabajo en conjunto. Este grupo tiene tiempo trabajando junto. Hemos cambiado de profesor: Gala, en paz descanse, y ahora con el profesor Blanco, que es otra escuela de vóley, pero somos los mismos jugadores. Se integraron Fran Yerena, Alex Owens y algunos más, pero la cabeza sigue siendo Beni, Romay, Francis y Porras. Somos los mismos. Tenemos un trabajo en el que nos conocemos de muchos años”, concluyó.

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La 'bicolor' buscará los cupos al Campeonato Sudamericano. Créditos: Latina.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Perú integra el Grupo A en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026, junto a Chile, Argentina y Bolivia. El equipo nacional debe ubicarse entre los dos primeros de la tabla para acceder a las semifinales y asegurar su clasificación al próximo Campeonato Sudamericano. A continuación, el fixture de la ‘bicolor’:

Miércoles 5 de agosto

Perú vs Chile (12:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Jueves 6 de agosto

Perú vs Argentina (19:30 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Viernes 7 de agosto

Perú vs Bolivia (17:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)