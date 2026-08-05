“Es totalmente falso”, así desmintió Millonarios una propuesta de Sporting Cristal por Rodrigo Ureña

El cuadro colombiano reveló detalles de la posible llegada del 'Pitbull' al Rímac, según Gustavo Peralta. (Modo Fútbol)

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El rumor de la llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal creció en las últimas horas debido a que se conoció que los ‘cerveceros’ habrían realizado la propuesta formal para ficharlo. La decisión de los ‘cerveceros’ de tenerlo sí o sí obedece a la falta de un mediocampista defensivo tras la salida de Gustavo Cazonatti.

Y el ‘Pitbull’ sería el elegido por el equipo de Roberto Mosquera, pero el presente contractual del jugador es el principal obstáculo: mantiene contrato con Millonarios hasta fines de 2027. Pese a todo eso, se empezó a informar que estaría cerca del Rïmac, sin embargo se pudo conocer la postura del cuadro colombiano.

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“He visto mucha gente señalar, informar en redes o en programas donde dicen que Sporting Cristal ha hecho una propuesta a Ureña a Millonarios. Desde Millonarios de Colombia, y no desde el lado de Fabián Bustos, sino desde el lado directivo. No ha llegado ninguna propuesta de Cristal a Millonarios como tiene que ser, no al jugador directamente porque tiene contrato. No ha llegado ninguna propuesta de Cristal por Ureña. Es totalmente falso. No ha llegado ninguna propuesta”, informó Gustavo Peralta en ‘Modo Fútbol’.

El periodista Paul Pérez informó del fuerte interés del club 'celeste' por el volante chileno de Millonarios de Colombia. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre fichaje de Rodrigo Ureña?

Al ser consultado por la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal, el entrenador Roberto Mosquera optó por bajar el tono a las especulaciones surgidas en redes sociales y medios deportivos. “En las redes un poco más y dicen que Alfredo Quesada ha regresado al fútbol (risas)”, ironizó Mosquera durante su intervención en el programa L1 Radio. El técnico agregó que “acá puede pasar cualquier cosa, la gente por un like pone ‘a Mosquera le creció el pelo’. Entonces, entran todos y al final dicen ‘pero se lo volvió a cortar’”.

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En ese contexto, el DT fue claro al precisar la postura de la institución: “No hemos ido por ese lado de Ureña, que es un tremendo jugador”. A pesar de reconocer la calidad del volante chileno, el entrenador remarcó que desde el club no se han realizado gestiones formales para incorporar al mediocampista.

De este modo, el técnico ‘rimense’ quiso dejar en claro que, pese a los rumores y expectativas generados en redes, no existe un acercamiento real con Ureña. Su declaración busca evitar malentendidos y mantener el foco en la realidad deportiva del equipo, mientras la dirigencia sigue evaluando alternativas para reforzar el mediocampo.

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El entrenador peruano habló de la chance de sumar al volante chileno al cuadro 'rimense'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Próximo reto de Sporting Cristal: Universitario

El duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se perfila como el acontecimiento más esperado de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El interés que despierta este partido trasciende la tabla de posiciones, ya que enfrenta a dos instituciones de gran peso y tradición en el fútbol peruano.

La organización ha confirmado que el encuentro se disputará el viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental, con inicio programado para las 20:30 horas, según el horario local de Perú. Este choque abrirá la programación principal de la fecha y promete captar la atención de los hinchas.

“Los clásicos no dejan de ser clásicos, hay que ganarlos. Es una obligación y nosotros vamos a intentarlo contra este buen equipo de la ‘U’. Es siempre imperativo ganar este tipo de partidos, no solo porque te devuelve la moral, sino que también te da un margen para pensar que el cambio se está dando gradualmente. Tenemos que salir a ganar el partido, como seguro lo va a hacer la ‘U’”, declaró Roberto Mosquera.

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Universitario y Sporting Cristal suelen protagonizar partidos de alta intensidad. - Crédito: Liga 1